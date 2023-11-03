የግዴታ ጥሪ ዘመናዊ ጦርነት 3 የጦር መሣሪያ ማስተካከያ ባህሪን ለሽጉጥ ማሻሻያዎች ሞገስ ያስወግዳል

ከኢንፊኒቲ ዋርድ ጋር በመተባበር በ Sledgehammer Games የተዘጋጀው የዱቲ ዘመናዊ ጦርነት 3 ጥሪ በሚቀጥለው ሳምንት ሊለቀቅ ነው። የጨዋታውን ጅምር በመጠባበቅ ስሌጅሃመር ጨዋታዎች ስለጨዋታው እድገት ስርዓት እና ስለ Gunsmith ፣የጨዋታው ውስጥ የጦር መሳሪያዎችን ለማበጀት ዝርዝሮችን አጋርተዋል። ነገር ግን፣ በዚህ አመት ጨዋታ ላይ አንድ የሚታወቅ የማበጀት ባህሪ ይቀራል፡ የጦር መሳሪያ ማስተካከያ።
በ Sledgehammer Games በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ መሰረት የጦር መሳሪያ ማስተካከያ ባህሪን ለማስወገድ የተደረገው ውሳኔ በማህበረሰብ አስተያየት ላይ የተመሰረተ ነው. ገንቢዎቹ እንደ ዘመናዊ ጦርነት II ባሉ ቀደምት ክፍሎች ውስጥ የሚገኘው የጦር መሣሪያ ማስተካከያ፣ እነሱ እንዳሰቡት ሊታወቅ የሚችል እንዳልሆነ አምነዋል። በውጤቱም፣ በምትኩ የGunsmith ማበጀት ልምድን በማሻሻል ላይ ለማተኮር ወሰኑ። ይህ ለውጥ ለሁለቱም ዘመናዊ ጦርነት II እና ዘመናዊ ጦርነት III ማሻሻያዎችን በሚጠቀሙ የጦር መሳሪያዎች ላይ ተግባራዊ ይሆናል.
የጦር መሳሪያ ማስተካከያን ማስወገድ እንዲሁ በታወቀው የጦርነት ንጉሣዊ ሁነታ ጥሪ ኦፍ ዋርዞን ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል እና ወደ ዘመናዊ ጦርነት 2 ጠመንጃዎች ይመለሳል። ይህ ማለት የተስተካከሉ ሽጉጦችን የሚያሳዩ ቀድሞ የተሰሩ የጭነት መውጣቶች ወደ የአክሲዮን ቅንብሮች ሊመለሱ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ተጫዋቾች በመሳሪያ አፈጻጸም ላይ ጉልህ ለውጦችን ሊጠብቁ ይችላሉ።
ከጨዋታ አጨዋወት ርዝመት አንጻር የዘመናዊ ጦርነት 3 ዲጂታል እትም አስቀድመው ያዘዙ ተጫዋቾች ከሐሙስ ጀምሮ ነጠላ-ተጫዋች ክፍልን አግኝተዋል። ሆኖም አንዳንድ ተጫዋቾች ዘመቻው በአንጻራዊ ሁኔታ አጭር ሲሆን ከ 3 እስከ 4 ሰአታት የሚቆይ መሆኑን ተናግረዋል ። የቆይታ ጊዜ አጭር ቢመስልም፣ ዘመናዊ ጦርነት 3 ያለፈው ዓመት የዘመናዊ ጦርነት 2 ቀጥተኛ ተከታይ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ለወደፊት የተረኛ ጥሪ ፍራንቻይዝን በተመለከተ ማይክሮሶፍት ከረዥም ጊዜ የህግ ፍልሚያ በኋላ Activision Blizzard ን ማግኘቱን ባለፈው ወር አጠናቋል። ምንም እንኳን ይህ የባለቤትነት ለውጥ ቢኖርም Xbox Game Studios እና PlayStation የፍራንቻይሱን መገኘት በሁለቱም መድረኮች ላይ ለማቆየት ተስማምተዋል፣ ይህም በሁሉም ኮንሶሎች ላይ “የ100% እኩልነት” ለስራ ጥሪ።
በየጥ:
ጥ፡ በዘመናዊ ጦርነት 3 ጥሪ ውስጥ ያለው Gunsmith ምንድን ነው?
መ: Gunsmith ተጫዋቾች መሣሪያቸውን እንዲያበጁ የሚያስችል የውስጠ-ጨዋታ ስክሪን ነው።
ጥ፡ የጦር መሣሪያ ማስተካከል ምንድን ነው?
መ፡ የጦር መሣሪያ ማስተካከያ ተጫዋቾቹ በመሣሪያ አፈጻጸም ላይ ቅንጣት ማስተካከያዎችን እንዲያደርጉ የሚያስችል የማበጀት ባህሪ ነው።
ጥ፡ የጦር መሣሪያ ማስተካከያን ማስወገድ ቀደም ሲል የግዴታ ጥሪ ጨዋታዎች ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል?
መ: አዎ፣ ለውጡ ወደ ዘመናዊ ጦርነት 2 ጠመንጃዎችም ይመለሳል።
ጥ፡ በዘመናዊ ጦርነት 3 ውስጥ የአንድ ተጫዋች ዘመቻ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ፡ ተጫዋቾች ከ3 እስከ 4 ሰአታት የሚጠጋ የዘመቻ ርዝማኔ እንዳላቸው ሪፖርት አድርገዋል።