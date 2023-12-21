እ.ኤ.አ. በ 2023 በ MIT ምርምር ውስጥ አዲስ እድገቶች

MIT በ 2023 ውስጥ አንድ አመት በጣም ጠቃሚ ምርምር እና ፈጠራን በድጋሚ አይቷል። ያለፉትን 12 ወራት ስናሰላስል፣ ከ MIT የምርምር ማህበረሰብ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አንዳንድ እድገቶችን እንመርምር።
አብዮታዊ የውሃ ጨዋማነት;
የኤምአይቲ መሐንዲሶች ንፁህ ውሃን ከቧንቧ ውሃ በርካሽ የሚያመርት ወጪ ቆጣቢ የሆነ የጨው ማስወገጃ ዘዴ በተሳካ ሁኔታ ሠርተዋል። ከቀደምት ዲዛይኖች በተለየ፣ ይህ ተገብሮ፣ በፀሀይ የሚንቀሳቀስ መሳሪያ ጨው የመዝጋት ጉዳዮችን በሚገባ ያስወግዳል። ይህ ግኝት ለአለም አቀፍ የውሃ እጥረት ቀውስ ተስፋ ሰጪ መፍትሄዎችን ይሰጣል።
የሮማን ኮንክሪት ሚስጥሮችን መፍታት፡-
የሳይንስ ሊቃውንት በሮማውያን ኮንክሪት ማምረቻዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉትን ጥንታዊ ዘዴዎች በአስደናቂ ሁኔታ ዘላቂነት አግኝተዋል. እነዚህን ስልቶች በመፍታት የኤምአይቲ ተመራማሪዎች ለሺህ አመታት የፈተናውን ጊዜ መቋቋም የሚችል ኮንክሪት ለመፍጠር መንገዱን እየከፈቱ ነው።
በ ChatGPT ምርታማነትን ማሳደግ፡-
ChatGPT፣ የ AI ቋንቋ ሞዴል፣ የሰራተኞችን ምርታማነት ለማሳደግ ተረጋግጧል። የ MIT ኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ፒኤችዲ ተማሪዎች እንደ የሽፋን ደብዳቤ መጻፍ እና የወጪ ጥቅማጥቅሞችን ትንታኔዎችን ማከናወን ያሉ ተግባራትን ለማፋጠን ChatGPT ያለውን ችሎታ የሚያሳይ ጥናት አካሂደዋል። የ ChatGPT መዳረሻ የስራ ማጠናቀቂያ ጊዜን በ 40% ቀንሷል እና የተሻሻለ የምርት ጥራት።
የስኳር በሽታን ለመቆጣጠር የሚተከል መፍትሄ;
መሐንዲሶች ዓይነት 1 የስኳር በሽታ ሕክምና ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል መሣሪያ ነድፈዋል። ይህ መሳሪያ በርካታ ኢንሱሊን የሚያመነጩ የደሴት ህዋሶችን ይይዛል እንዲሁም በቦርዱ ላይ የኦክስጂን ፋብሪካ አለው ይህም የሴሎቹን ረጅም እድሜ ያረጋግጣል። ይህ ግኝት በየቀኑ መርፌ ሳይደረግበት ለስኳር ህክምና መፍትሄ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል.
አንጎሉን እና አንጀትን ማገናኘት;
MIT መሐንዲሶች በአንጎል እና በአንጀት መካከል ያሉ የነርቭ ምልልሶችን ለመቆጣጠር በሴንሰሮች እና በብርሃን ምንጮች የታሸጉ ፋይበር ሠርተዋል። በአይጦች ላይ በተደረጉ ሙከራዎች ተመራማሪዎች የሙሉነት ስሜትን ወይም ሽልማትን የመፈለግ ባህሪን በመፍጠር የአንጀት ሴሎችን መቆጣጠር ችለዋል። ይህ እድገት ከመጠን ያለፈ ውፍረት እና ተዛማጅ ህመሞችን ለማከም በሮችን ይከፍታል።
የቋንቋ አዝማሚያዎችን ማሰስ፡
አንድ የMIT የቋንቋ ፕሮፌሰር እና ተማሪ “ከየትኛው” የሚለውን ሐረግ የሚያካትተውን አዲስ የአረፍተ ነገር ግንባታ አዝማሚያ መርምረዋል። ከዚህ ስርዓተ-ጥለት ጋር የተያያዙ የተወሰኑ ሰዋሰዋዊ ህጎችን በመለየት፣ ጥናቱ በአገባብ ላይ ሰፊ ውይይት ለማድረግ አስተዋፅዖ ያደርጋል እና ከአድማጮቻችን ከፍተኛ ትኩረት አግኝቷል።
የጥንታዊ ቁሶች ኃይል ልዕለ አቅም ሰጪዎች፡
እንደ ሲሚንቶ፣ የካርቦን ጥቁር እና ውሃ ያሉ ጥንታዊ እና በቀላሉ ሊደረስባቸው የሚችሉ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ልቦለድ ሱፐርካፓሲተር ተፈጥሯል። ይህ ፈጠራ ለታዳሽ ምንጮች ወጪ ቆጣቢ እና ሊሰፋ የሚችል የኃይል ማከማቻን ያስችላል።
ዩኒቨርስን ለ Exoplanets መመርመር፡-
የኤምአይቲ ሳይንቲስቶች ኬፕለር 78ቢን ያገኙ ሲሆን ይህም እስከ ዛሬ ከተመዘኑት ትንንሽ ኤክሶፕላኔቶች አንዱ ነው። ምንም እንኳን ህይወትን ለማቆየት በጣም ሞቃት ቢሆንም ፣ ይህ ምድርን የመሰለች ፕላኔት ለመኖሪያ ተስማሚ ለሆኑ ዓለማት ፍለጋ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ትሰጣለች።
ቀደምት የጡት ካንሰር መለየት፡-
ተመራማሪዎች ተለባሽ የአልትራሳውንድ መሳሪያ ከጡት ጡት ጋር ሊዋሃድ የሚችል ሲሆን ይህም የጡት ካንሰርን አስቀድሞ ለማወቅ ያስችላል። ይህ መሳሪያ በመደበኛ ማሞግራም መካከል ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን ግለሰቦች የመርዳት ጥረቶችን በማጎልበት እና ህይወትን ሊያድን የሚችል አቅም አለው።
የዲኤንኤ ማስተካከያ ዘዴዎችን ማሻሻል፡-
በ eukaryotes ውስጥ በዓይነቱ የመጀመሪያው የሆነው አዲስ የተገኘ CRISPR መሰል ሥርዓት የዲኤንኤ አርትዖት ቴክኖሎጂን ሊለውጥ ይችላል። ይህ ስርዓት ዲኤንኤን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ትክክለኛነት የማርትዕ እድል ይሰጣል፣ ይህም አሁን ካሉት የ CRISPR/Cas ስርዓቶች አቅም የላቀ ነው።
ይህ መጣጥፍ ከኤምአይቲ የምርምር ማህበረሰብ አንዳንድ ዋና ዋና ግስጋሴዎችን አጭር መግለጫ ቢያቀርብም፣ ፈጠራው እያበበ እንደቀጠለ፣ ወደፊት በአስደሳች የቴክኖሎጂ ግኝቶች መሞላት እንዳለበት ግልጽ ነው።