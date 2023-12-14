ታዳጊ በሳምንቱ መጨረሻ እንደጠፋ ሪፖርት አድርጓል ደህንነቱ የተጠበቀ

ማጠቃለያ፡ በኮለሬን ከተማ ቅዳሜና እሁድ እንደጠፋ የተነገረለት አንድ ታዳጊ ደህንነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በአሁኑ ጊዜ በሲንሲናቲ የህጻናት ሆስፒታል የህክምና ማእከል እየተመረመረ ነው ሲል የኮሌሬን ከተማ ፖሊስ ገልጿል። ታዳጊው ብራዲ ክርስትያንሰን የሚገኘው ሰኞ ማለዳ ላይ ነበር፣ ምንም እንኳን የት እንደተገኘ ተጨማሪ ዝርዝሮች ባይወጡም።
ቅዳሜ ምሽት በእናቱ እንደጠፋ ከተነገረ በኋላ፣የሃሚልተን ካውንቲ ታዳጊ የሆነው Brady Christiansen፣ ተገኝቶ በሲንሲናቲ የህፃናት ሆስፒታል ህክምና ማዕከል እየተመረመረ ነው። የኮሌሬን ከተማ ፖሊስ ሰኞ ማለዳ ላይ ዜናውን አረጋግጧል. ነገር ግን ባለሥልጣናቱ ታዳጊው የተገኘበትን ቦታ በተመለከተ የተለየ መረጃ አልሰጡም።
የ Brady Christiansen መጥፋት እናቱ ናንሲ ጃክሰን ስለ ጉዳዩ በፌስቡክ ላይ እንድትለጥፍ አነሳሳው። በልጥፍዋ ላይ ልጇ ቅዳሜ አመሻሽ ላይ እንደጠፋ እና ለመጨረሻ ጊዜ የታየው በColerain Township በሼትስ መንገድ ላይ መሆኑን ጠቅሳለች። በግሪን ታውንሺፕ የሚገኘው የላ ሳሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቃሉን ለማሰራጨት እና ለ Brady ፍለጋ ለመርዳት ልጥፏን በማህበራዊ ሚዲያዎቻቸው ላይ አጋርታለች።
ህብረተሰቡ ታዳጊውን ለማግኘት የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ በአንድነት ተሰብስቦ ብራዲ የተገኘው በጋራ ጥረታቸው ነው። የባለሥልጣናቱ ፈጣን ምላሽ እና ቅንጅት እንዲሁም በማህበራዊ ድረ-ገጾች ላይ የመረጃ ልውውጥ መደረጉ ከስጋቱ ለማገገም ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል።
የብራዲ የጠፋበት ትክክለኛ ሁኔታ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ግኝቱ እስኪደርስ ድረስ የተከሰቱት ክንውኖች አልተገለጹም። የኮለር ታውንሺፕ ፖሊስ ቃል አቀባይ ጂም ላቭ እንዳሉት ብራዲ በአሁኑ ጊዜ ጤንነቱን ለማረጋገጥ የህክምና ምርመራ እያደረገ ነው።
ባለስልጣናት አሁን ስለ ክስተቱ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለመሰብሰብ እና ብራዲ እንዲጠፋ ያደረጉትን ምክንያቶች ለመወሰን እየሰሩ ነው። ምርመራው በቀጠለበት ወቅት ከጠፋበት እና ከማገገም ጋር ተያይዞ ስለተፈጠረው ሁኔታ የበለጠ ግልፅ ለማድረግ ተጨማሪ መረጃ ይለቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።
የዚህ ክስተት አወንታዊ ውጤት የጠፉ ግለሰቦችን ለማግኘት የማህበረሰብ ተሳትፎ እና የጋራ ጥረቶች ውጤታማነት ያሳያል።