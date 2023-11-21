ጄሲካ ጋገን፡-ከሚስ እንግሊዝ እስከ ጠፈር አሳሽ

የቀድሞዋ የሚስ እንግሊዝ አሸናፊ የሆነችው ጄሲካ ጋገን መሰናክሎችን ለመስበር እና የጠፈር ተመራማሪ የመሆን ህልሟን ለማሳካት ተልእኮ ላይ ትገኛለች። ከሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ በኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ የተመረቀች ጄሲካ በህዋ የመጀመሪያዋ የውበት ንግሥት ለመሆን አቅዳለች። በቅርቡ በአሜሪካ ኦርላንዶ በሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል የቦይንግ ስታርላይነር የጠፈር መርከብ 'ለመብረር' እድል በማግኘቷ ወደ ህልሟ ቀረብ ያለ ጉልህ እርምጃ ወሰደች።
ጄሲካ አሜሪካን በጐበኘችበት ወቅት የስታርላይነር ሲሙሌተርን የማብረር ዕድል ብቻ ሳይሆን የጠፈር መንኮራኩር በመንደፍና በመገንባት ላይ ከሚገኙት የቦይንግ ሠራተኞች ጋር በመሆን ከመጋረጃው ጀርባ ሄዳለች። በመስክ ላይ እየተሰራ ስላለው ስራ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በማግኘቷ በህዋ ምርምር አለም ውስጥ ተጠመቀች።
ጄሲካ በቦይንግ ካደረገችው ቆይታ በተጨማሪ የኬኔዲ የጠፈር ማእከልን የቪአይፒ ጉብኝት አግኝታለች እና ከፍሎሪዳ ስፔስ ኮስት ሁለት የሮኬት ምጥቅሮችን ለማየት አስደናቂ እድል አግኝታለች። ከጠበቀችው በላይ የሆነ የህልም ጉዞ ነበር።
በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ በተዘጋጀው በላስ ቬጋስ የአስሴንድ ኮንፈረንስ ላይ ዋና ንግግር ያቀረበች ሲሆን ጄሲካ ሴቶችን እና ህፃናትን በSTEM ትምህርቶች ለማስተዋወቅ ያላትን ፍቅር አጋርታለች። ግቧ ብዙ ልጃገረዶች በምህንድስና ሙያ እንዲቀጥሉ እና በኢንዱስትሪው ዙሪያ ያሉ አመለካከቶችን እንዲያቋርጡ ማበረታታት ነው።
ጄሲካ የሚስ ኢንግላንድን ማዕረግ ካሸነፈች በኋላ ለሚሹ ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች አርአያ ሆናለች። በSTEM መስኮች ስላሉት የተለያዩ እድሎች እና ምህንድስና ሊሰጡ ስለሚችሉት ችሎታዎች ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተማር መድረክዋን ለመጠቀም ትጥራለች። የ STEM ፕሮጀክት ተብሎ የሚጠራው የጄሲካ ውበት ዓላማ የወጣቶችን አእምሮ በማነሳሳት እና የተለያዩ የምህንድስና ዓይነቶችን አቅም በማሳየት ላይ ያተኩራል።
ወደፊትን በመመልከት፣ ጄሲካ ትምህርታዊ የቲቪ ዘጋቢ ፊልሞችን የማቅረብ እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የመቃኘት ምኞቶች አሏት። እና እድሉ ከተሰጣት ወደ ጠፈር ለመጓዝ እድሉን በጉጉት ትቀበላለች.
የቦይንግ ስታርላይነር የጠፈር መንኮራኩር ቀደም ሲል ሁለት የሙከራ በረራዎችን ያጠናቀቀ ሲሆን ሁለተኛው በተሳካ ሁኔታ ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ደርሷል። ጄሲካ ህልሟን ማሳደዷን ቀጥላለች እና በመጋቢት ወር በህንድ ሙምባይ በ71ኛው Miss World ውድድር ትወዳደራለች።
በየጥ:
ጥ፡ የጄሲካ ጋገን ህልም ምንድነው?
መ: የጄሲካ ጋገን ህልም የጠፈር ተመራማሪ መሆን እና በህዋ ውስጥ የመጀመሪያዋ የውበት ንግስት መሆን ነው።
ጥ፡ የጄሲካ የትምህርት ዳራ ምንድን ነው?
መልስ፡ ጄሲካ ጋገን ከሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ በኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ዲግሪ አግኝታለች።
ጥ፡ ከዓላማ ፕሮጀክት ጋር የጄሲካ ውበት ምንድን ነው?
መ፡ የጄሲካ ውበት ከዓላማ ጋር የተያያዘ ፕሮጀክት ተብሎ የሚጠራው የ STEM ፕሮጀክት ሲሆን ይህም ለቀጣዩ ትውልድ ስለ ልዩ ልዩ የምህንድስና ዓይነቶች እና በSTEM መስኮች ስላሉት እድሎች ማስተማር ነው።
ጥ፡ ጄሲካ ከቦታ ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳትፋለች?
መ፡ አዎ፣ ጄሲካ የቦይንግ ስታርላይነር የጠፈር መርከብ ሲሙሌተርን የማብረር እድል ነበራት እና የኬኔዲ የጠፈር ማእከልን ጎበኘች፣ እዚያም ሁለት የሮኬቶች ሲተኮሱ አይታለች።
ምንጮች:
Swns.com