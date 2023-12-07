በሚሲሲፒ ወንዝ ውስጥ የተማረከ የወራሪ ካርፕ ቁጥሮች

ማጠቃለያ፡ የዱር አራዊት ባለስልጣናት በ Trempealeau፣ ዊስኮንሲን አቅራቢያ ከሚሲሲፒ ወንዝ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ወራሪ ካርፕ በተሳካ ሁኔታ ወስደዋል። የሚኒሶታ የተፈጥሮ ሀብት ዲፓርትመንት 296 የብር ካርፕ፣ 23 የሳር ካርፕ እና 4 bighead የካርፕን ጨምሮ በሚኒሶታ ውስጥ ትልቁን የወራሪ ካርፕ ቀረጻ አድርጓል። እነዚህ የካርፕ፣ በመጀመሪያ ወደ አሜሪካ የገቡት የአካካልቸር እርሻ ጉዳዮችን ለመቆጣጠር ወደ ሰሜን በወንዞች እና በጅረቶች በመስፋፋት ለአገሬው ተወላጆች ዝርያዎች እና ስነ-ምህዳሮች ስጋት ሆነዋል። 7 ቢሊየን ዶላር የሚያወጣ የዓሣ ማጥመድ ኢንዱስትሪን ለመጠበቅ ከታላላቅ ሀይቆች ለመጠበቅ የሚደረገው ውጊያ ወሳኝ ነው።
እጅግ አስደናቂ በሆነ ስኬት፣ የዱር እንስሳት ባለስልጣናት በሚሲሲፒ ወንዝ ውስጥ ወራሪ ካርፕን በመያዝ ሪከርድ ሰበሩ። የሚኒሶታ የተፈጥሮ ሀብት ዲፓርትመንት በ Trempealeau፣ ዊስኮንሲን አቅራቢያ በድምሩ 296 የብር ካርፕ፣ 23 የሳር ካርፕ እና 4 bighead carp በተሳካ ሁኔታ ተይዟል። ይህ ክስተት በሚኒሶታ ታሪክ ውስጥ በጣም ሰፊ የሆነውን የወራሪ ካርፕ ቀረጻን ያመለክታል። የተያዙት የካርፕ ብዛት ያላቸው በአገሬው ተወላጆች ዝርያዎች እና ስነ-ምህዳሮች ላይ ሊኖራቸው ስለሚችለው ተጽእኖ ስጋትን ይፈጥራል።
በመጀመሪያ፣ እነዚህ የካርፕ ዝርያዎች በ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ ወደ አሜሪካ የገቡት በአክቫካልቸር እርሻዎች ላይ ችግሮችን ለመፍታት በማሰብ ነበር። ሆኖም፣ በአጋጣሚ በተለቀቁት እና በጎርፍ፣ ወደ ሚሲሲፒ ወንዝ መግባታቸውን እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በሀገሪቱ መካከለኛ ክፍል ላይ ወደ ወንዞች እና ጅረቶች ተሰራጭተዋል። በከፍተኛ የምግብ ፍላጎት የሚታወቀው ካርፕ በቀን ውስጥ እስከ 40% የሚሆነውን የሰውነት ክብደት ሊፈጅ ይችላል። ይህ ከውድድር ውጭ በሚሆኑት የአገሬው ተወላጅ ዝርያዎች እና የውሃ ውስጥ ስነ-ምህዳሮችን በማበላሸት ከፍተኛ ብቃት ያደርጋቸዋል።
ምንም እንኳን በዩኤስ ውስጥ ስለ ወራሪ የካርፕ ህዝብ ትክክለኛ ግምት ባይኖርም በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንደሆነ ይታመናል። የዱር አራዊት ባለስልጣናት በተለይ ከታላላቅ ሀይቆች እንዲወጡ ማድረግ ያሳስባቸዋል ምክንያቱም መገኘታቸው 7 ቢሊዮን ዶላር በሚገመተው በክልሉ የአሳ ማስገር ኢንዱስትሪ ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል።
የሚኒሶታ ዲኤንአር ወራሪ የካርፕ አስተባባሪ የሆኑት ግሬስ ሎፕኖቭ እንደተናገሩት የተያዙት የካርፕ ብዛት አሳሳቢ ቢሆንም ወደ ላይ ተንቀሳቅሰዋል እና በሚኒሶታ ውሃ ውስጥ ያልተፈለፈሉ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ተጨማሪ ስርጭትን ለመከላከል የቅድመ ዝግጅት እርምጃዎችን መውሰድ እና ወራሪ የካርፕን ህዝብ መቆጣጠር ለዱር እንስሳት ባለስልጣናት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።