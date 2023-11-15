የቡድን ትብብርን ለማሻሻል ማይክሮሶፍት የፕሮጀክት አስተዳደር አገልግሎቶችን ያጠናክራል።

ማይክሮሶፍት ለአነስተኛ ቡድኖች እና ንግዶች ቅልጥፍናን እና ትብብርን ለማሻሻል የፕሮጀክት አስተዳደር አገልግሎቶቹን እያሳለጠ ነው። በቅርቡ በኩባንያው ኢግኒት ዝግጅት ላይ ይፋ የሆነው ማይክሮሶፍት የተግባር አስተዳደር እና የእቅድ መሳሪያዎቹን ማይክሮሶፍት ቶ ዶ፣ ማይክሮሶፍት ፕላነር እና የማይክሮሶፍት ፕሮጄክት ለድርን ጨምሮ ማይክሮሶፍት ፕላነር ወደ ሚባል አንድ ወጥ ተሞክሮ ያዋህዳል።
አዲሱ የማይክሮሶፍት ፕላነር ልምድ በመጀመሪያ በ2024 ጸደይ በማይክሮሶፍት ቡድኖች ውስጥ በእቅድ አፕሊኬሽኑ ውስጥ ይጀመራል፣ ከዚያም በዓመቱ ውስጥ የድህረ ገጽ ስሪት ይከተላል። በማይክሮሶፍት ቡድኖች ውስጥ ያሉ ተግባራት በእቅድ አውጪ እና በድርጊት ላይ ያሉ መተግበሪያዎች እንዲሁም በ"እቅድ አውጪ" ስም እንደገና ይለወጣሉ። በተጨማሪም፣ የማይክሮሶፍት ፕሮጄክት ለድር በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ እቅድ አውጪ ለመሆን ተመሳሳይ የመቀየር ሂደት ይከናወናል። የአሁን ተጠቃሚዎች ከዝማኔው በኋላ ለተመሳሳይ ባህሪያት መዳረሻን እንደያዙ መጠበቅ ይችላሉ።
በ AI የነቁ ችሎታዎች በማዋሃድ፣ Microsoft Planner ከመረጃ ሰራተኞች እስከ ግንባር ሰራተኞች እና የፕሮጀክት ስራ አስኪያጆች ድረስ በተለያዩ የሰራተኞች ክልል ውስጥ ስራን ለማስተዳደር ማእከላዊ መድረክ ለማቅረብ ያለመ ነው። አዲሶቹ ባህሪያት የተግባር ግኝትን ያመቻቻሉ፣ የፕሮጀክት እቅዶችን ለመፍጠር መርሐግብር እና መገልገያ መሳሪያዎችን ያቀርባሉ፣ እና ኮፒሎት የሚባል AI ውህደትን ያስተዋውቃሉ። ረዳት አብራሪ ተጠቃሚዎችን በፅሁፍ ጥያቄዎች አማካኝነት እቅድ እንዲፈጥሩ ያግዛል፣ ግቦችን ይጠቁማል እና ዕቅዶች ሲዘጋጁ አዳዲስ ስራዎችን ያቀርባል።
ስለ አዲሱ የፕላነር ልምድ የተወሰኑ ዝርዝሮች እምብዛም ባይሆኑም፣ ከነባሩ እቅድ አውጪ እና መደረግ ያለባቸው መተግበሪያዎች ውስጥ ማንኛቸውም ባህሪያት እንደሚወገዱ ግልጽ አይደለም። ሆኖም፣ የማይክሮሶፍት የእቅድ መሣሪያዎቹን አንድ ለማድረግ መወሰኑ እንደ Trello፣ Asana እና Airtable ካሉ ተቀናቃኝ የተግባር አስተዳደር አቅርቦቶች ጋር በብቃት ለመወዳደር ስልታዊ እርምጃን ይጠቁማል። ማይክሮሶፍት ምርቶቻቸውን በማዋሃድ ሰፊውን የምርታማነት መሣሪያዎቹን እየተጠቀመ ተመጣጣኝ ችሎታዎችን የሚያቀርብ ሁሉን አቀፍ መፍትሄ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. አዲሱ የማይክሮሶፍት ፕላነር ልምድ መቼ ይገኛል?
አዲሱ የማይክሮሶፍት ፕላነር ልምድ በማይክሮሶፍት ቡድኖች ውስጥ ባለው የፕላነር መተግበሪያ ውስጥ በፀደይ 2024 ይጀምራል።
2. የአዲሱ የማይክሮሶፍት ፕላነር የድር ስሪት ይኖራል?
አዎ፣ የአዲሱ የማይክሮሶፍት ፕላነር ድህረ ገጽ እትም በማይክሮሶፍት ቡድኖች ውስጥ የመጀመሪያውን ልቀትን በተመሳሳይ ዓመት ውስጥ ይከተላል።
3. አሁን ባሉት ተግባራት በእቅድ አውጪ እና በመተግበሪያዎች ላይ ምን ለውጦች ይከሰታሉ?
በማይክሮሶፍት ቡድኖች ውስጥ ያሉት በፕላነር እና በድርጊት የሚከናወኑ ተግባራት እንደ “እቅድ አውጪ” ይቀየራሉ።
4. የማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ለድር እቅድ አውጪ ተብሎ ይሰየማል?
አዎ፣ የማይክሮሶፍት ፕሮጄክት ለድር በሚቀጥሉት ወራት እቅድ አውጪ ለመሆን የመቀየር ሂደት ይከናወናል።
5. AI ከአዲሱ የማይክሮሶፍት ፕላነር ልምድ ጋር እንዴት ይጣመራል?
አዲሱ የፕላነር ልምድ AI-የነቁ ችሎታዎችን ያካትታል፣ እንደ AI ውህደት ኮፒሎት። ረዳት አብራሪ ተጠቃሚዎችን በጽሑፍ ጥያቄዎችን በማቀድ፣ ግቦችን እንዲጠቁሙ እና አዳዲስ ተግባራትን እንዲያቀርቡ ያግዛል።