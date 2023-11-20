አዲስ የጨዋታ ሁነታ እና ቀደምት መዳረሻ ዝማኔዎች ከአውሎ ነፋስ ጋር ይመጣሉ

አታሚ Hooded Horse በጣም በሚጠበቀው 1.0 ማሻሻያ ታዋቂው ጨዋታ Against the Storm በሚቀጥለው ወር ቀደምት መዳረሻን እንደሚለቅ አስታውቋል። ይህ ዝማኔ በተለይ ልምድ ያላቸውን ተጫዋቾች በልዩ ህጎች እና ሽልማቶች ለመቃወም የተነደፈውን ኩዊንስ ሃንድ የሚባል አዲስ የጨዋታ ሁነታን ያስተዋውቃል።
“ጨለማ ቅዠት ከተማ ገንቢ” ተብሎ በተገለፀው ማዕበል ላይ ተጫዋቾቹን ከድህረ-ምጽአት ዓለም ውስጥ ያጠምቃሉ አውዳሚ ዝናብ እያለ ስልጣኔን እንደገና መገንባት አለባቸው። እንደ ንግስት ምክትል፣ ተጫዋቾች ሰዎችን፣ ቢቨሮችን፣ እንሽላሊቶችን፣ ቀበሮዎችን እና ሃርፒዎችን ጨምሮ የተለያዩ የተረፉ ሰዎችን ይመራል። አንድ ላይ ሆነው ምድረ በዳውን መልሰው ለሰው ልጅ የወደፊት ዕጣ ፈንታን ማስጠበቅ አለባቸው።
የመጪው ማሻሻያ በጣም አስደሳች ከሆኑት አንዱ የንግስት እጅ መጨመር ነው። ይህ የጨዋታ ሁነታ በአንድ ዑደት ውስጥ የአዳማንቲን ማህተም የማደስ የመጨረሻ ፈተና ጋር ተጫዋቾችን ያቀርባል። በጨዋታው ውስጥ በጣም ከባድ ፈተና እንደመሆኑ፣ የንግስት እጅ በጣም ልምድ ያላቸውን ተጫዋቾች እንኳን ወደ ገደባቸው ይገፋል።
ቀደም ባለው የመግቢያ ጊዜ፣ Against the Storm በየሁለት ሳምንቱ በመደበኛ የይዘት ማሻሻያ በማድረግ ጉልህ እድገት አድርጓል። እነዚህ ዝማኔዎች እንደ ፎክስ ሰዎች ያሉ አዳዲስ ዝርያዎችን መጨመር እና የፍጻሜ ሜካኒክስ ማሻሻያዎችን ጨምሮ በጨዋታው ላይ ሰፋ ያሉ ዋና እና ጥቃቅን ለውጦችን አምጥተዋል። Hooded Horse ጨዋታው ሙሉ በሙሉ እስኪለቀቅ ድረስ ይህ የማሻሻያ ማስረጃ እንደሚቀጥል ተናግሯል።
በአሳታፊው አጨዋወት እና በሚማርክ ትረካው፣ Against the Storm ራሱን የቻለ የደጋፊዎች ስብስብ አግኝቷል። በእንፋሎት ላይ፣ ጨዋታው ወደ 95 ከሚጠጉ ግምገማዎች የ14,500% የተጠቃሚ ግምገማ ደረጃ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ተጫዋቾቹ አስማጭውን አለም አቀፋዊ መካኒኮችን እና ፈታኝ የሆነውን የጨዋታ አጨዋወቱን አወድሰዋል።
የአጋይንስት ዘ ስቶርም አድናቂዎች ጨዋታውን በታህሳስ 8 ይፋዊ መልቀቅን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።በማይክሮሶፍት ማከማቻ ላይ ከመገኘት በተጨማሪ ጨዋታው ከማይክሮሶፍት ጋር በተደረገው የቅርብ ጊዜ አጋርነት ወደ ፒሲ ጨዋታ ማለፊያ ቤተ-መጽሐፍት ይቀላቀላል። ይህ ትብብር ጨዋታውን ለብዙ ተመልካቾች ያመጣል እና የ Game Pass ተመዝጋቢዎችን አዲስ እና አስደሳች ተሞክሮ ያቀርባል።
ልምድ ያለው ተጫዋችም ሆንክ ለዘውግ አዲስ፣ በShorm's መጪ ዝማኔ የማይረሳ የጨዋታ ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብቷል። የተበላሸውን ዓለም ተግዳሮቶች ለመጋፈጥ ይዘጋጁ እና ስልጣኔን ከሁሉም ዕድሎች ጋር እንደገና ለመገንባት።
በየጥ
1. በአውሎ ነፋስ ላይ ያለው ምንድን ነው?
በአውሎ ነፋሱ ላይ ተጫዋቾቹ ስልጣኔን በድህረ-ፍጻሜው ዓለም ውስጥ በማያቋርጥ ዝናብ እየተመታ ስልጣኔን የሚገነቡበት ጨለማ ምናባዊ የከተማ ገንቢ ጨዋታ ነው።
2. ከአውሎ ነፋስ በፊት መቼ ነው መዳረሻን የሚተው?
በአውሎ ነፋስ ላይ ቀደምት መዳረሻን ትቶ የ1.0 ዝማኔውን በዲሴምበር 8 ላይ ለቋል።
3. አዲሱ የጨዋታ ሁነታ ምን ይባላል?
አዲሱ የጨዋታ ሁነታ የንግስት እጅ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በልዩ ህጎች እና ሽልማቶች ልምድ ያላቸውን ተጫዋቾች ለመቃወም የተነደፈ ነው።
4. በአውሎ ነፋስ ላይ በየትኞቹ መድረኮች ይገኛሉ?
ከማዕበሉ ጋር የማይክሮሶፍት ማከማቻ ላይ የሚገኝ ሲሆን በPC Game Pass ላይብረሪ ውስጥም ይካተታል።
5. በቅድመ መዳረሻ ጊዜ ምን ማሻሻያዎች ተደርገዋል?
በቅድመ መዳረሻ ወቅት፣ ከማዕበሉ ጋር የተያያዙ አዳዲስ ዝርያዎችን መጨመር እና በመጨረሻው ጨዋታ መካኒኮች ላይ ማሻሻያዎችን ጨምሮ መደበኛ የይዘት ዝመናዎችን አግኝቷል።
ምንጮች: [IGN](https://www.ign.com/)