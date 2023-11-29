የማይክሮሶፍት ሽልማቶች ወሬ፡ ለተጫዋቾች ምን ሊለወጥ ይችላል።

ትኩረት፣ ተጫዋቾች እና የማይክሮሶፍት አድናቂዎች! ዛሬ፣ በተወዳጁ የማይክሮሶፍት ሽልማት ፕሮግራም ዙሪያ አዳዲስ ወሬዎችን ለመወያየት እዚህ መጥተናል። የXbox መተግበሪያ እና ሳምንታዊ ጭረቶች ሊጠፉ የሚችሉትን ጨምሮ ጉልህ ለውጦች በአድማስ ላይ ይታያሉ። ግን አይፍሩ ፣ ሁሉም ዝርዝሮች እዚህ አሉን!
የማይክሮሶፍት ሽልማቶች፡ ለአዲስ ጀማሪዎች ፈጣን መግቢያ
ፕሮግራሙን ለማያውቁ፣ የማይክሮሶፍት ሽልማቶች ተጠቃሚዎች በMicrosoft የመሳሪያ ስርዓቶች ላይ የተለያዩ እለታዊ ተግባራትን በማጠናቀቅ ነጥብ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፡-
- በማይክሮሶፍት መደብር ውስጥ መግዛት
- የ Bing የፍለጋ ሞተርን በመጠቀም
- በ Xbox ላይ ጨዋታ
የተጠራቀሙ ነጥቦች ለስጦታ ካርዶች፣ Xbox Game Pass ምዝገባዎች፣ የማስተዋወቂያ እቃዎች እና ሌሎች ብዙ ሽልማቶች ሊለዋወጡ ይችላሉ።
የ Xbox መተግበሪያ መዘጋቱ ማስታወቂያ
ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ በ Xbox ላይ የማይክሮሶፍት ሽልማቶች መተግበሪያን በቅርቡ መቋረጥን በተመለከተ የማያቋርጥ ወሬ በቅርቡ እየተሰራጨ ነው። አንድ ብራዚላዊ ተጫዋች አፕሊኬሽኑን ሲያስጀምር ረጅም መልእክት ላይ ተሰናክሏል ይህም ማይክሮሶፍት ከዲሴምበር ጀምሮ እንደማይደግፈው ያሳያል።
የሳምንታዊ ጭረቶች መጨረሻ?
ከተገለጠው መረጃ መካከል፣ ሳምንታዊ ጭረቶች ሊወገዱ እንደሚችሉም ይታያል። ማይክሮሶፍት ይህንን በይፋ ባያረጋግጥም ተጠቃሚዎች እነዚያን ጠቃሚ ነጥቦች እንዲያገኙ ስለሚያስችሏቸው ተግዳሮቶች እና ተልእኮዎች የወደፊት ጥያቄዎችን ያስነሳል።
በ"የእኔ ሽልማቶች" ማዕከል ውስጥ የታቀዱ አዳዲስ ተግባራት
ምንም እንኳን ዜናው ቢገለጽም, የብር ሽፋን አለ. ቀደም ሲል የተጠቀሰው ተመሳሳይ መልእክት የ Xbox መተግበሪያን ከተወገደ በኋላ ተጨማሪ እንቅስቃሴዎች በጨዋታ መለያው ስር በሚገኘው “የእኔ ሽልማቶች” ማእከል ውስጥ እንደሚገኙ ያሳያል። ይህ ማለት ተጠቃሚዎች አሁንም በሌሎች መድረኮች ላይ ወይም በአዲስ ተልዕኮዎች ነጥብ ማግኘት ይችላሉ።
አዳዲስ ተግዳሮቶች፡ ወደ የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎቻችን ቅመም መጨመር!
ትኩስ ተግባራት፡ ለዚህ መወገድን ለማካካስ ከቀደምቶቹ የበለጠ አስደሳች እና አዝናኝ እንደሚሆኑ ተስፋ እናደርጋለን።
በማጠቃለያው፡ ስለ ማይክሮሶፍት ሽልማቶች መጨነቅ አለብን?
ለማጠቃለል፣ የ Xbox መተግበሪያ መቋረጥ በእርግጥ እየተከሰተ ከሆነ፣ ይህ ማለት በአጠቃላይ የማይክሮሶፍት ሽልማቶች ፕሮግራም ያበቃል ማለት አይደለም። ይህ ለውጥ በMicrosoft የሽልማት ስርዓት እንደገና ማደራጀትን እና ነጥቦችን የመሰብሰብ ዘዴዎችን ማስተካከል በቀላሉ ሊያመለክት ይችላል። ስለፕሮግራሙ የወደፊት እጣ ፈንታ የበለጠ ለማወቅ ከአሜሪካው ድርጅት ተጨማሪ መረጃ እና ይፋዊ ማረጋገጫዎችን መጠበቅ ብቻ አለብን። ስለዚህ፣ ተጫዋቾች፣ እነዚህ ማሻሻያዎች የጨዋታ ልምዳችንን እንደሚያሳድጉ ጣቶቻችንን እንቀጥል።
በየጥ
ጥ፡ በማይክሮሶፍት ሽልማቶች እንዴት ነጥቦችን ማግኘት እችላለሁ?
መ: በማይክሮሶፍት ስቶር ላይ በመግዛት፣ የBing የፍለጋ ሞተርን በመጠቀም እና በ Xbox ላይ በመጫወት ነጥቦችን ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ ነጥቦቼን ለምን ማስመለስ እችላለሁ?
መ: ነጥቦችዎን ለስጦታ ካርዶች፣ ለXbox Game Pass ምዝገባዎች፣ ለማስታወቂያ ዕቃዎች እና ለተለያዩ ሽልማቶች ማስመለስ ይችላሉ።
ጥ፡ የ Xbox መተግበሪያ ለማይክሮሶፍት ሽልማቶች ይቋረጣል?
መ: በወሬው መሰረት የ Xbox መተግበሪያ በሚቀጥለው ወር ሊቋረጥ ይችላል, ምንም እንኳን ከማይክሮሶፍት ኦፊሴላዊ ማረጋገጫ ባይኖርም.
ጥ፡ ሳምንታዊ ጭረቶች ይወገዳሉ?
መ: በይፋ ያልተረጋገጠ ቢሆንም፣ ሳምንታዊ ጭረቶች ሊወገዱ እንደሚችሉ የሚገልጹ ወሬዎች አሉ።
ጥ፡ የ Xbox መተግበሪያ ከተወገደ በኋላ ምን ይሆናል?
መ፡ ተጠቃሚዎች በሌሎች መድረኮች ላይ ወይም በአዲስ ተልእኮዎች ነጥብ ማግኘታቸውን እንዲቀጥሉ የሚያስችላቸው ተጨማሪ እንቅስቃሴዎች በ«የእኔ ሽልማቶች» ማእከል ውስጥ ይገኛሉ።