Azure AI የላቀ አቫታር አኒሜሽን እና ግላዊ የድምፅ መሳሪያዎችን ያሳያል

ማይክሮሶፍት እንደ Azure AI Suite - AI Speech Text to Speech Avatar እና የግል ድምጽ ሁለት አዳዲስ ባህሪያትን አስተዋውቋል። እነዚህ መሳሪያዎች ለይዘት ፈጠራ፣ ለድምጽ ውህደት እና ለዲጂታል ተሞክሮዎች አስደሳች እድሎችን ይሰጣሉ፣ ነገር ግን አስፈላጊ የስነምግባር እሳቤዎችን ያሳድጋሉ።
Azure AI Speech Text to Speech አቫታር ተጠቃሚዎች ምስሎችን እና ስክሪፕትን በማቅረብ መናገር የሚችሉ ፎቶግራፍ እውነተኛ አምሳያዎችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል። የማይክሮሶፍት መሳሪያ አምሳያውን ለማንቃት እና ትክክለኛ ንግግር ለማመንጨት የላቀ የማሽን መማሪያ ሞዴሎችን ይጠቀማል። ይህ ባህሪ የስልጠና ቪዲዮዎችን፣ የደንበኛ ምስክርነቶችን እና ምናባዊ ረዳቶችን የማፍለቅ እድሎችን ይከፍታል።
አንድ አስደናቂ ገጽታ እነዚህ አምሳያዎች በበርካታ ቋንቋዎች መነጋገር እና እንደ OpenAI's GPT-3.5 ያሉ AI ሞዴሎችን በመጠቀም ከስክሪፕት ውጪ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ይችላሉ። ይህ ሁለገብነት የመሳሪያውን እምቅ አፕሊኬሽኖች ያሰፋል፣ ይህም ለቻትቦቶች እና በይነተገናኝ የደንበኛ ድጋፍ ሁኔታዎች ጠቃሚ ያደርገዋል።
ማይክሮሶፍት ከአቫታር አመንጪ ቴክኖሎጂዎች ጋር የተገናኘ አላግባብ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል ቢገነዘብም፣ ጥበቃዎችን ተግባራዊ አድርገዋል። መጀመሪያ ላይ ለአብዛኛዎቹ የ Azure ተመዝጋቢዎች ቀድሞ የተሰሩ አምሳያዎች ብቻ ተደራሽ ይሆናሉ። ብጁ አምሳያዎች በአሁኑ ጊዜ ለተወሰኑ የአጠቃቀም ጉዳዮች የተገደቡ እና ምዝገባ ያስፈልጋቸዋል። ይህ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ የቴክኖሎጂውን ስነምግባር የጎደለው ብዝበዛ ለማስወገድ ያለመ ነው።
ነገር ግን፣ የእነዚህ አምሳያ አኒሜሽን ችሎታዎች ማስተዋወቅ በስነምግባር ጉዳዮች ላይ ውይይቶችን አስነስቷል። ተዋናዮች በአይአይ ለተፈጠሩ ምሣሌዎች ለማካካሻ ሲዋጉ ከነበረው የቅርብ ጊዜ የ SAG-AFTRA አድማ ጋር ተመሳሳይነት ያለው፣ ኩባንያዎች ለምናባዊ ስብዕናቸው መጠቀማቸው ግለሰቦችን ማካካስ አለባቸው ወይ የሚለው ጥያቄ ይነሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ የማይክሮሶፍት እና የደንበኞቹ አቋም ግልፅ አይደለም ።
ሌላው የ Azure AI ልቦለድ በተጨማሪ የግል ድምጽ ነው፣ በብጁ የነርቭ ድምጽ አገልግሎት ውስጥ ያለ ማሻሻያ። የግል ድምጽ ተጠቃሚዎች የየራሳቸውን ድምጽ ለተለያዩ ዓላማዎች ለምሳሌ የድምጽ ረዳቶች፣ የቋንቋ ቅጂዎች እና ግላዊ ትረካዎችን እንዲደግሙ ያስችላቸዋል። ማይክሮሶፍት በተመዘገበ መግለጫ መልክ ግልጽ ፍቃድ በመጠየቅ ህጋዊ ችግሮችን ለማስወገድ ቅድመ ጥንቃቄዎችን እያደረገ ነው። የድምጽ ሞዴሎች የተወሰኑ ገደቦችን የሚያከብሩ መሆናቸውን በማረጋገጥ ተጠቃሚዎች በተወሰኑ የአጠቃቀም መመሪያዎች መስማማት አለባቸው።
ምንም እንኳን ማይክሮሶፍት ተዋናዮች የግል የድምፅ አስተዋጾዎቻቸውን ለመጠቀም ስለ ማካካሻ ዝርዝሮችን ባይሰጡም ፣ በዚህ ባህሪ የበለጠ የሚለካ አቀራረብን ያሳያል። ኩባንያው ቁጥጥርን ለመጠበቅ እና አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል ግልጽ የተጠቃሚ ፍቃድ እና ተደራሽነት ቅድሚያ እየሰጠ ነው።
እነዚህ ኃይለኛ የኤአይአይ መሳሪያዎች በዝግመተ ለውጥ ሲቀጥሉ፣ በአጠቃላይ ኢንዱስትሪው ከ AI የመነጨ ይዘት አጠቃቀም ጋር የተያያዙ ህጋዊ እና ሥነ ምግባራዊ ጉዳዮችን እንዴት እንደሚያስተናግድ መታየት አለበት። በማካካሻ ዙሪያ ግልጽነት እና መመሪያዎች የስነምግባር ደረጃዎችን ለመጠበቅ እና የግለሰቦችን መብት ለመጠበቅ አስፈላጊ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ።
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የ Azure AI ንግግር ጽሑፍ ወደ ንግግር አቫታር ምንድን ነው?
Azure AI Speech Text to Speech አቫታር የመናገር ችሎታ ያላቸውን ፎቶግራፊያዊ አምሳያዎች የሚያመነጭ መሳሪያ ነው። መሣሪያው አምሳያዎችን ለማንቀሳቀስ እና በቀረበ ስክሪፕት ላይ በመመስረት ንግግር ለማመንጨት የማሽን መማሪያ ሞዴሎችን ይጠቀማል።
በ Azure AI ውስጥ የግላዊ ድምጽ ዓላማ ምንድነው?
የግል ድምጽ በማይክሮሶፍት ብጁ የነርቭ ድምጽ አገልግሎት ውስጥ ማሻሻያ ነው። ለግል የተበጁ የድምጽ ረዳቶች መፍጠር፣ ይዘቶችን ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች መፃፍ እና ለታሪኮች፣ የኦዲዮ መጽሐፍት እና ፖድካስቶች ትረካዎችን ማመንጨት ተጠቃሚዎች ለተለያዩ ዓላማዎች የራሳቸውን ድምጽ እንዲደግሙ ያስችላቸዋል።
ማይክሮሶፍት በእነዚህ AI መሳሪያዎች ላይ የስነምግባር ስጋቶችን እንዴት ይፈታዋል?
ማይክሮሶፍት አላግባብ የመጠቀም እድልን ይገነዘባል እና የስነምግባር ስጋቶችን ለመቀነስ እርምጃዎችን ወስዷል። ለምሳሌ፣ ብጁ አምሳያዎችን ማግኘት በአሁኑ ጊዜ የተገደበ ነው፣ የተወሰኑ የአጠቃቀም ጉዳዮችን እና ምዝገባን ይፈልጋል። በተጨማሪም፣የግል ድምጽ ተጠቃሚዎች ግልጽ ፍቃድ መስጠት እና የድምጽ አተገባበርን ለተወሰኑ የይዘት አይነቶች የሚገድቡ መመሪያዎችን ማክበር አለባቸው።