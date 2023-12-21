ማይክሮሶፍት የዊንዶው ድብልቅ እውነታ መድረክን አቋርጧል

ማይክሮሶፍት የዊንዶው ሚውክስድ ሪያሊቲ ፕላትፎርሙን ማቆሙን አስታውቋል ፣ይህም ወደ ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ማብቃቱን ያሳያል። ኩባንያው የተቋረጡ የዊንዶውስ ባህሪያትን ዝርዝር አዘምኗል፣ Windows Mixed Reality ከድብልቅ እውነታ ፖርታል መተግበሪያ እና Windows Mixed Reality for Steam VR ጋር በማከል። ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ቅይጥ እውነታ አሁን “የተቋረጠ” እንደሆነ እና ወደፊት በሚለቀቀው የዊንዶውስ ስሪት እንደሚወገድ ተናግሯል።
መጀመሪያ ላይ በ 2017 ተጀመረ፣ Windows Mixed Reality እንደ HTC እና Oculus በ VR ገበያ ውስጥ ለተወዳዳሪዎች የ Microsoft ምላሽ ነበር። የመሳሪያ ስርዓቱ ለተጠቃሚዎች የጨዋታዎች፣ መተግበሪያዎች እና ሌሎች በምናባዊው እውነታ ቦታ ውስጥ ያሉ ተሞክሮዎችን መዳረሻ ሰጥቷል። Acer፣ Dell፣ Lenovo፣ Asus፣ HP እና Samsungን ጨምሮ በርካታ የሃርድዌር አምራቾች ከማይክሮሶፍት ፕላትፎርም ጋር ተኳሃኝ የሆኑ የተቀላቀሉ የእውነታ ማዳመጫዎችን አዘጋጅተዋል።
በሸማች ላይ ያተኮረ የዊንዶውስ ቅይጥ እውነታ እየተቋረጠ ቢሆንም፣ የማይክሮሶፍት ኢንተርፕራይዝ ላይ ያተኮረ HoloLens 2 መደገፉን የሚቀጥል ይመስላል። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ማይክሮሶፍት ነፃ የዊንዶውስ 11 ማሻሻያ አቅርቧል እና ለ HoloLens 2 ብዙ ማሻሻያዎችን አስተዋውቋል ፣ ዋጋው 3,500 ዶላር ነው።
ይህ እርምጃ የማይክሮሶፍት ቪአር ክፍፍሉን ቀስ በቀስ መቀነሱን ተከትሎ ነው። ባለፈው ዓመት የ HoloLens የቀድሞ አለቃ አሌክስ ኪፕማን በጾታዊ ብልግና ክስ ኩባንያውን ለቀው ወጡ። በተጨማሪም፣ ማይክሮሶፍት 10,000 ስራዎችን አቋርጧል፣ ይህም እንደ አሁን እንደጠፋው AltspaceVR መተግበሪያ ባሉ በተደባለቀ እውነታ ፕሮጀክቶች ላይ የተሳተፉ ሰራተኞችን ነካ። ሆኖም ኩባንያው በሌሎች ቪአር መተግበሪያዎች ላይ ኢንቨስት ማድረጉን ይቀጥላል። በቅርብ ጊዜ የማይክሮሶፍት ሜሽ መተግበሪያን አስተዋውቋል፣ ይህም የጆሮ ማዳመጫ ሳያስፈልግ ምናባዊ ስብሰባዎችን አስችሏል። በተጨማሪም፣ ከሜታ ጋር በመተባበር፣ Microsoft Quest ተጠቃሚዎች የOffice መተግበሪያዎችን እና የ Xbox Cloud Gaming መድረክን እንዲደርሱ ያስችላቸዋል።
የማይክሮሶፍት የዊንዶውስ ቅይጥ እውነታ መድረክን ለማቋረጥ መወሰኑ ለቪአር ቴክኖሎጂ አማራጭ አፕሊኬሽኖች የሚሰጠውን ስልታዊ ለውጥ ያንፀባርቃል።