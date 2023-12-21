ማይክሮሶፍት ከሌሎች ቪአር አፕሊኬሽኖች አንፃር የዊንዶው ድብልቅ እውነታን አቋርጧል

ማይክሮሶፍት በቅርብ ጊዜ ዊንዶውስ ሚክስድ ሪያሊቲ ከ ሚውድድ እውነታ ፖርታል መተግበሪያ እና ዊንዶውስ ቅይጥ እውነታ ለSteam VR ጋር እንደሚቋረጥ አስታውቋል። ማይክሮሶፍት እንደ HTC እና Oculus ካሉ ምናባዊ እውነታ ባላንጣዎች ጋር ለመወዳደር በ2017 Windows Mixed Reality ስላስተዋወቀ ይህ እርምጃ በኩባንያው ቪአር ስትራቴጂ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያሳያል።
ዊንዶውስ ቅይጥ እውነታ ለተጠቃሚዎች የተለያዩ ጨዋታዎችን፣ መተግበሪያዎችን እና ተሞክሮዎችን በምናባዊ ዕውነታው ላይ እንዲደርሱ አድርጓል። ማይክሮሶፍት እንደ Acer፣ Dell፣ Lenovo፣ Asus፣ HP እና Samsung ካሉ ኩባንያዎች ጋር በመተባበር የተቀላቀሉ የእውነታ ማዳመጫዎችን ከመድረክ ጋር ተኳሃኝ አድርጓል። ሆኖም ኩባንያው አሁን ዊንዶውስ ሚክስድ ሪያሊቲ እንደ “የተቋረጠ እና ወደፊት በሚለቀቀው የዊንዶውስ እትም ላይ ይወገዳል” ብሎታል።
ምንም እንኳን ዊንዶውስ ሚክስድ ሪያሊቲ እየጠፋ ቢሆንም ማይክሮሶፍት ሌሎች የቨርቹዋል እውነታ አፕሊኬሽኖችን ለማሰስ ቁርጠኛ ነው። አንድ ምሳሌ ተጠቃሚዎች የጆሮ ማዳመጫ ሳያስፈልጋቸው ምናባዊ ቦታ ላይ እንዲገናኙ የሚያስችል የማይክሮሶፍት ሜሽ መተግበሪያ ነው። በተጨማሪም ማይክሮሶፍት ከሜታ ጋር ሽርክና መስርቷል፣ ይህም የ Quest ተጠቃሚዎች የቢሮ መተግበሪያዎችን እና የXbox Cloud Gaming መድረክን እንዲደርሱ ያስችላቸዋል።
ይህ ውሳኔ ማይክሮሶፍት ቪአር ክፍፍሉን እየቀነሰ በመምጣቱ የመጣ ነው። ባለፈው አመት የሆሎሌንስ ቡድን መሪ አሌክስ ኪፕማን የፆታዊ ብልግና ክስ ተከሶ ድርጅቱን ለቆ ወጥቷል። በተጨማሪም ማይክሮሶፍት 10,000 ስራዎችን አቋርጧል፣ ይህም የተቋረጠውን AltspaceVR መተግበሪያን ጨምሮ በተደባለቀ እውነታ ፕሮጀክቶች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞችን ነካ።
በኢንተርፕራይዝ ላይ ያተኮረ HoloLens 2 የዊንዶው ድብልቅ እውነታ መቋረጥ እንደማይጎዳ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው. በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ማይክሮሶፍት ነፃ የዊንዶውስ 11 ማሻሻልን ጨምሮ ለጆሮ ማዳመጫው ብዙ ማሻሻያዎችን ሰጥቷል።
የማይክሮሶፍት የዊንዶውስ ቅይጥ እውነታን ለማቋረጥ መወሰኑ ኩባንያው ወደ ሌሎች ቪአር አፕሊኬሽኖች እና ሽርክናዎች የሚያደርገውን ለውጥ ያሳያል። ይህ ለተመሠረተው የተደበላለቀ የእውነታ መድረክ ዘመንን የሚያበቃ ቢሆንም፣ በምናባዊው እውነታ ገጽታ ላይ አዳዲስ እድሎችን እና ፈጠራዎችንም መንገድ ይከፍታል።