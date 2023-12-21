ማይክሮሶፍት የዊንዶው ድብልቅ እውነታን ያስወግዳል

ማይክሮሶፍት የዊንዶውስ ሚክስድ ሪያሊቲ ፕላትፎርሙን ለማቋረጥ ወሰነ። ይህ የተቀላቀለ የእውነታ ፖርታል መተግበሪያን እና የዊንዶውስ ቅይጥ እውነታን ለSteam ቪአር ያካትታል። ኩባንያው ዊንዶውስ ሚክስድ ሪያሊቲ “የተቋረጠ እና ወደፊት በሚለቀቀው የዊንዶውስ እትም ላይ ይወገዳል” ተብሎ እንደሚወሰድ ገልጿል።
መጀመሪያ ላይ በ2017 አስተዋወቀ፣ Windows Mixed Reality Microsoft እንደ HTC እና Oculus ካሉ ምናባዊ እውነታ ባላንጣዎችን ለመወዳደር ያደረገው ሙከራ ነበር። መድረኩ በምናባዊው እውነታ ቦታ ውስጥ ለተለያዩ ጨዋታዎች፣ መተግበሪያዎች እና ልምዶች መግቢያ በር ሆኖ አገልግሏል። እንዲሁም እንደ Acer፣ Dell፣ Lenovo፣ Asus፣ HP እና Samsung ካሉ ኩባንያዎች ከተደባለቁ የእውነታ ማዳመጫዎች ጋር ተኳሃኝ ነበር።
ነገር ግን፣ የዊንዶው ሚውክስድ ሪያሊቲ ማለቁ በኢንተርፕራይዝ ያተኮረ HoloLens 2 መሣሪያ ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም፣ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ወደ ዊንዶውስ 11 ነፃ ማሻሻያ አግኝቷል። ማይክሮሶፍት ሌሎች የቨርቹዋል እውነታዎችን እና የተሻሻለ እውነታን ለመፈተሽ ቁርጠኛ ነው። ለምሳሌ፣ ኩባንያው የጆሮ ማዳመጫ ሳያስፈልገው ምናባዊ ስብሰባዎችን የሚያስችለውን የማይክሮሶፍት ሜሽ መተግበሪያን እያዘጋጀ ነው።
ይህ ውሳኔ የሚመጣው በማይክሮሶፍት ቪአር ክፍል ውስጥ ባሉ በርካታ ለውጦች መካከል ነው። የ HoloLens አለቃ አሌክስ ኪፕማን መልቀቅ እና ቀጣይ የስራ ቅነሳዎች ከማይክሮሶፍት ድብልቅ እውነታ ፕሮጄክቶች በስተጀርባ ያለውን ቡድን ነካው። ምንም እንኳን እነዚህ እድገቶች ቢኖሩም Microsoft በ VR ቦታ ውስጥ ሽርክናዎችን እና ትብብርን ማሳደዱን ቀጥሏል. በተለይም፣ ኩባንያው የOculus Quest ተጠቃሚዎች የቢሮ መተግበሪያዎችን እና የXbox Cloud Gaming መድረክን እንዲደርሱ ለማስቻል ከሜታ ጋር ተባብሯል።
ማይክሮሶፍት ትኩረቱን ከዊንዶውስ ሚውክስድ ሪያሊቲ ሲያራግፍ አሁንም ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች የቨርችዋል ሪያሊቲ ቴክኖሎጂዎችን በማዘጋጀት እና በማሰስ ላይ በንቃት ይሳተፋሉ።