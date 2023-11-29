የዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ቅድመ እይታ ግንባታ 22635.2776: የተሻሻሉ ባህሪያት እና አስደሳች ዝመናዎች በማስተዋወቅ ላይ

ማይክሮሶፍት በጉጉት የሚጠበቀውን የዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ቅድመ እይታ ግንባታ 22635.2776 በአስደሳች ማሻሻያዎች እና አዳዲስ ተግባራት የተሞላውን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። እንደ KB5032292 ማሻሻያ የሚል ርዕስ ያለው ይህ የቅርብ ጊዜ ልቀት በቀደሙት ግንባታዎች ውስጥ ያጋጠሙትን የተለያዩ ጉዳዮችን የሚፈታ ሲሆን የተጠቃሚዎችን ልምድ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ቃል የሚገቡ የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን እያስተዋወቀ ነው።
በጣም ከሚያስደንቁ ማሻሻያዎች አንዱ በዊንዶው ኢንክ ውስጥ ያለው አስደናቂ እድገት ነው። በተሻሻለ የእጅ ጽሑፍ ማወቂያ ችሎታዎች ተጠቃሚዎች አሁን በበርካታ ቋንቋዎች ሲጽፉ ትክክለኛነትን መደሰት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ Windows Share ጉልህ የሆነ ማሻሻያዎችን ያቀርባል፣ ይህም እንከን የለሽ ማጋራትን በቀጥታ ለተወሰኑ የማይክሮሶፍት ቡድኖች ቻናሎች እና የቡድን ውይይቶች ይፈቅዳል። ከስራ ባልደረቦች ጋር መተባበር እና ይዘትን ማጋራት ቀላል ሆኖ አያውቅም።
ለተወዳጅ የተግባር አስተዳዳሪ ታማኝ አድናቂዎች ይህ ዝማኔ ተጠቃሚዎችን ለማስተናገድ የተነደፉ ማሻሻያዎችን ያመጣል። የሂደቱ የመቧደን ባህሪ ተሻሽሏል፣ ይህም የበለጠ አጋዥ እና ቀልጣፋ ያደርገዋል። በተጨማሪም፣ የተለያዩ የሳንካ ጥገናዎች ተተግብረዋል፣ የዴስክቶፕ መሣሪያ ጥቆማ ጉዳዮችን፣ የቀጥታ መግለጫ ፅሁፍ ችግሮችን እና የተግባር እይታን የነኩ መጎተት እና መጣል።
ማይክሮሶፍት የዊንዶውስ ሼር እድገት የማይክሮሶፍት ኢንትራ መታወቂያ ተጠቃሚዎችን ከማይክሮሶፍት ቡድኖች እውቂያዎች ጋር ብቻ ሳይሆን በቀጥታ ለተመደቡ የማይክሮሶፍት ቡድኖች ቻናሎች እና የቡድን ቻቶች እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል ሲል በጋለ ስሜት ተናግሯል። ይህ ምቹ ባህሪ በዊንዶውስ ስነ-ምህዳር ውስጥ እንከን የለሽ ትብብር እና የመረጃ ልውውጥ አዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
የዲጂታል የእጅ ጽሑፍ ድንበሮችን በማስፋት ዊንዶውስ 11 አሁን በተለያዩ ቋንቋዎች እና አከባቢዎች መሳል ይደግፋል። ተጠቃሚዎች እንደ ቻይንኛ ቀላል (የቻይና ሕዝብ ሪፐብሊክ)፣ እንግሊዘኛ (አውስትራሊያ)፣ ፈረንሳይኛ (ፈረንሳይ)፣ ጀርመንኛ (ጀርመን) እና ሌሎችም ባሉ ቋንቋዎች በዲጂታል አጻጻፍ ፈሳሹ ልምድ መደሰት ይችላሉ። የተሻሻለ የማወቂያ ቴክኖሎጂ፣ ለመሰረዝ፣ ለመምረጥ፣ የቃላት መቀላቀል፣ የቃላት መለያየት እና መስመር ለማስገባት ከሚረዱ ምልክቶች ጋር ለተጠቃሚዎች የበለጠ ቁጥጥር እና ተለዋዋጭነት ይሰጣል።
እንከን የለሽ ዝማኔዎችን እና የባህሪ ልቀቶችን ለማረጋገጥ ማይክሮሶፍት በቅድመ-ይሁንታ ቻናል ውስጥ ያሉት ሁሉም የዊንዶውስ ኢንሳይደሮች በተመሳሳይ ግንባታ (Build 22635.xxxx) ላይ እንደሚሆኑ ይገልጻል። በባህሪ ዝማኔዎች ግንባር ቀደም ለመሆን ለሚፈልጉ፣ የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን ሲገኙ ለመቀበል የመቀያየር መቀየሪያ አለ።
የዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ቅድመ እይታ ግንባታ 22635.2776 ምንም ጥርጥር የለውም አስደሳች ልቀት፣ የምርታማነት፣ የትብብር እና የተጠቃሚ ልምድ ድንበሮችን ይገፋል። ማይክሮሶፍት ተጠቃሚዎቹን በፈጠራ መፍትሄዎች ማብቃቱን ቀጥሏል፣ ዊንዶውስ 11ን ለዘመናዊው የዲጂታል ዘመን አሳማኝ ምርጫ ያደርገዋል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. እንዴት ወደ ዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ቅድመ እይታ ግንባታ 22635.2776 ማዘመን እችላለሁ?
ወደ አዲሱ ግንባታ ለማዘመን ወደ ቅንብሮች > ዊንዶውስ ዝመና ይሂዱ እና የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን ለመቀበል የመቀየሪያ መቀየሪያ መብራቱን ያረጋግጡ። ማሻሻያዎቹ ሲገኙ ቀስ በቀስ ይደርሰዎታል።
2. Windows Shareን በመጠቀም ለተወሰኑ የማይክሮሶፍት ቡድኖች ቻናሎች እና የቡድን ውይይቶች ማካፈል እችላለሁ?
አዎ፣ በአዲሱ የዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ቅድመ እይታ ግንባታ 22635.2776፣ ተጠቃሚዎች ያለምንም እንከን የለሽ ይዘትን በቀጥታ ለተመደቡ የማይክሮሶፍት ቡድኖች ቻናሎች እና የቡድን ውይይቶች ማጋራት ይችላሉ፣ ይህም በዊንዶውስ ስነ-ምህዳር ውስጥ ትብብር እና ግንኙነትን ያሳድጋል።
3. በዊንዶውስ ኢንክ ውስጥ የእጅ ጽሑፍን ለመለየት የትኞቹ ቋንቋዎች ይደገፋሉ?
ዊንዶውስ 11 ቻይንኛ ቀላል (የቻይና የህዝብ ሪፐብሊክ)፣ እንግሊዝኛ (አውስትራሊያ)፣ ፈረንሳይኛ (ፈረንሳይ)፣ ጀርመንኛ (ጀርመን) እና ሌሎችንም ጨምሮ በተለያዩ ቋንቋዎች እና አከባቢዎች የእጅ ጽሁፍ እውቅናን ይደግፋል። ተጠቃሚዎች ለተሻሻለ የአጻጻፍ ልምድ ትክክለኛ እውቅና እና የተሻሻሉ የእጅ ምልክቶችን መደሰት ይችላሉ።