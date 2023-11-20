የOpenAI ሰራተኞች ለማቆም ዛቱ፣የቦርዱ መልቀቂያ ከማይክሮሶፍት የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ አልትማን ጋር እንዲቀላቀል አሳስቧል።

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ በOpenAI ውስጥ ከ500 የሚጠጉ ሰራተኞች የተላከ ደብዳቤ በድርጅቱ ውስጥ ግርግር እየፈጠረ ነው። ሮይተርስን ጨምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች የታየው ይህ ደብዳቤ፣ የኦፔን ኤአይአይ ቦርድ ስራውን ካልለቀቀ ሰራተኞቹ ለመልቀቅ መዘጋጀታቸውን ያሳያል። ምክንያታቸው? ቦርዱ ለኩባንያው ተልዕኮ እና ሰራተኞች አስፈላጊው ብቃት፣ ፍርድ እና እንክብካቤ እንደጎደለው ያምናሉ።
ይህ ስጋት ማይክሮሶፍት የቀድሞ የኦፕንአይአይ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን ከሌላ የኩባንያው አርክቴክት ጋር የኮርፖሬት መንቀጥቀጥ አካል አድርጎ መቅጠሩን ካወጀ በኋላ ነው። ዜናው የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ማህበረሰብን አስደነገጠ እና ስለ OpenAI የወደፊት ሁኔታ ጥያቄዎችን አነሳ።
ምንም እንኳን የሰራተኞች ስደት ሊኖር ቢችልም ማይክሮሶፍት ከOpenAI ጋር ያለውን አጋርነት እንደቀጠለ ነው። የማይክሮሶፍት ሊቀመንበር እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳቲያ ናዴላ በትብብሩ ደስተኛ መሆናቸውን ገልፀው ከ OpenAI አዲስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ከቀድሞው የ Twitch መሪ ኢሜት ሺር ጋር አብሮ ለመስራት እንደሚጓጓ ገልፀዋል ።
ሰው በሚመስል ጽሑፍ፣ ምስሎች፣ ቪዲዮ እና ሙዚቃ ባዘጋጀው በጄኔሬቲቭ AI ቴክኖሎጂ የሚታወቀው OpenAI ከማይክሮሶፍት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ኢንቨስትመንት አግኝቷል። የቴክኖሎጅ ግዙፉ የOpenAI's AI ሲስተሞች አስፈላጊውን የኮምፒዩተር ሃይል በማቅረብ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
አልትማን ከOpenAI የለቀቁበት ትክክለኛ ምክንያት እስካሁን ግልፅ ባይሆንም ኩባንያው ከቦርዱ ጋር “በቋሚነት ለግንኙነቱ ታማኝ እንዳልሆነ” በመግለጽ በአመራር ችሎታው ላይ እምነት እንዲያጣ አድርጓል። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ባደረገው የአለም ጉብኝቱ ስለ AI ሊከሰቱ ስለሚችሉ ስጋቶች እና ደንቦች በንቃት ሲወያይ የነበረው አልትማን ከመነሳቱ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለ OpenAI ያለውን ፍቅር ገልጿል።
በቅርብ ጊዜ ለተከሰቱት ክስተቶች ምላሽ የ OpenAI አዲሱ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሺር የአልትማን መወገድን ለመመርመር ቃል ገብቷል እና ሁኔታውን የሚመለከት ገለልተኛ መርማሪ ለመቅጠር አቅዷል። ሺር በኩባንያው ውስጥ እምነትን መልሶ ለመገንባት እና በአስተዳደር እና በአመራር ቡድን ላይ አስፈላጊ ለውጦችን ለማድረግ ያለመ ነው።
OpenAI እነዚህን ውስጣዊ ችግሮች ሲያጋጥመው፣ የኩባንያው የወደፊት እጣ ፈንታ በእርግጠኝነት አይታወቅም። ሆኖም ከማይክሮሶፍት ጋር ያለው አጋርነት እና አዲስ ዋና ስራ አስፈፃሚ መሾም በሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ መስክ የእድገት እና የእድገት እድሎችን ይሰጣል ።
በየጥ
1. OpenAI ምንድን ነው?
OpenAI በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በጄኔሬቲቭ AI ቴክኖሎጂ እድገት የሚታወቅ ኩባንያ ነው።
2. የOpenAI ሰራተኞች ለምን ለመልቀቅ ያስፈራራሉ?
ሰራተኞቹ የብቃት፣ የማመዛዘን እና የኩባንያውን ተልእኮ እና ሰራተኞችን መንከባከብ እንደሌላቸው በመግለጽ የOpenAI ቦርድ ስራቸውን እንዲለቁ እየጠየቁ ነው።
3. ማይክሮሶፍት ከOpenAI የቀጠረው ማነው?
ማይክሮሶፍት የቀድሞ የ OpenAI ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን እና ሌላ አርክቴክት ከኩባንያው ቀጥሯል።
4. ማይክሮሶፍት በሁኔታው ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው?
ማይክሮሶፍት ከOpenAI ጋር ያለውን አጋርነት ይቀጥላል እና በትብብሩ ደስተኛ ነው።
5. የ OpenAI አዲሱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ማነው?
የቀድሞ የቲዊች መሪ ኢሜት ሺር የ OpenAI ዋና ስራ አስፈፃሚ ሆነው ተሹመዋል።