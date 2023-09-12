ማይክሮሶፍት የተሻሻለውን Surface Go 4 Tablet በሴፕቴምበር ክስተት ይፋ ሊያደርግ ነው።

ማይክሮሶፍት በሴፕቴምበር 21 ለሚቀጥለው ዝግጅቱ በዝግጅት ላይ ይገኛል፣ ቀጣዩ ትውልድ Surface መሳሪያዎቹን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ጎግል እና አፕል በየክስተታቸው ላይ ያቀዱት እቅድ ቀደም ብሎ የሚታወቅ ቢሆንም ማይክሮሶፍት የሱርፌስ ምርቶቹን በአብዛኛው ከሽፋን በታች ማቆየት ችሏል። ይሁን እንጂ በቅርቡ ከዊንፉቸር የወጣው ዘገባ ከዝግጅቱ ምን እንደሚጠበቅ ብርሃን ፈንጥቋል።
በሪፖርቱ መሰረት ማይክሮሶፍት ሶስት አዳዲስ የ Surface ምርቶችን እንደሚያመርት ነገርግን አንዳንዶች እንደሚገምቱት ከፍተኛ ደረጃ ያለው የSurface Pro 10 ታብሌት አይኖርም። ይልቁንም ትኩረቱ በተሻሻለው Surface Go 4 ላይ ይሆናል፣ ይህም ለበለጠ በጀት ተስማሚ ነው ተብሎ ይጠበቃል። ምንም እንኳን Surface Go 4 ይባል እንደሆነ ግልፅ ባይሆንም ታብሌቱ ከ"Alder Lake N" ቤተሰብ የተገኘ ባለአራት ኮር ኢንቴል ኤን 200 ሶሲ ያሳያል ተብሏል።
Surface Go 4 ሶስት የማከማቻ አማራጮችን ይሰጣል ተብሏል፡ 64GB፣ 128GB እና 256GB፣ ሁሉም ከ4GB RAM ጋር ተጣምረዋል። ከቀድሞው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የእይታ ንድፍ ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በጥቅምት ወር ለግዢ መገኘት ይችላል።
ዝግጅቱ እንደቀደሙት የማይክሮሶፍት ዝግጅቶች ብሩህ ላይሆን ቢችልም፣ ለ Surface Laptop Go 2 እና Surface Laptop Studio የሚጠበቁ ጥቃቅን ማሻሻያዎች ብቻ፣ የ Surface Pro ሰልፍን በተመለከተ አሁንም አስገራሚ ማስታወቂያ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን፣ ትኩረቱ የበለጠ በተመጣጣኝ ዋጋ እና በተንቀሳቃሽ Surface Go 4 ላይ፣ የምርታማነት ፍላጎት ላላቸው ተጠቃሚዎች የሚሰጥ ይመስላል።
ምንጮች: WinFuture