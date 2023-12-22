የኢራን ጠላፊዎች የመከላከያ ተቋራጮችን ከሐሰት ፎንት ማልዌር ጋር ያነጣጠሩ ናቸው።

ማጠቃለያ:
ማይክሮሶፍት APT33 ወይም Peach Sandstorm በመባል በሚታወቀው የኢራን የመረጃ ጠለፋ ቡድን የተከናወኑ የሳይበር-ስለላ ስራዎችን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝቷል። ቡድኑ በአለም አቀፍ ደረጃ የመከላከያ ተቋራጮችን ለማጥቃት FalseFont የተባለ አዲስ የተገኘ የጀርባ በር ማልዌር ሲጠቀም ቆይቷል። ይህ እድገት በመንግስት የሚደገፉ የሳይበር ጥቃቶች መስፋፋትን እና ዘላቂነትን ያሳያል።
FalseFont፡ የድብቅ ጥቃት
ማይክሮሶፍት የመከላከያ ተቋራጮችን ስርዓት ለማበላሸት በኤPT33 የተሰራ ብጁ የኋላ በር ማልዌር FalseFont እንዳለ በቅርቡ አግኝቷል። ተንኮል አዘል ዌር ለተበላሹ ስርዓቶች የርቀት መዳረሻን ይሰጣል፣ ይህም ሰርጎ ገቦች ፋይሎችን እንዲሰሩ እና ወደ የትዕዛዝ እና መቆጣጠሪያ አገልጋዮቻቸው እንዲያስተላልፉ ያስችላቸዋል።
ፒች የአሸዋ አውሎ ንፋስ እንደገና ይመታል።
APT33፣ በተለያዩ ተለዋጭ ስሞች የሚንቀሳቀሰው፣ ከ2013 ጀምሮ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በሳውዲ አረቢያ እና በደቡብ ኮሪያ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን ኢላማ አድርጓል። ሰለባዎቻቸው ከመንግስት እና ከመከላከያ ዘርፍ እስከ ምርምር፣ ፋይናንስ እና ምህንድስና ድረስ ያሉ ናቸው። የማይክሮሶፍት የFalseFont ግኝት APT33 ቴክኒኮቹን ማሻሻል እና አቅሙን ማስፋፋቱን እንደሚቀጥል ይጠቁማል።
ከበባ ስር የመከላከያ ተቋራጮች
ይህ በቅርቡ በመከላከያ ተቋራጮች ላይ የተደረገ ጥቃት የተናጠል ክስተት አይደለም። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ APT33 በአለም ዙሪያ በሺዎች በሚቆጠሩ ድርጅቶች ላይ ያነጣጠረ የይለፍ ቃል ርጭት ዘመቻ ጀምሯል በተለይም በመከላከያ ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርጓል። እነዚህ ጥቃቶች በመከላከያ፣ ሳተላይት እና ፋርማሲዩቲካል ኢንደስትሪ ውስጥ ከተወሰኑ ተጎጂዎች የመረጃ ስርቆትን አስከትለዋል።
እያደገ ያለው ስጋት የመሬት ገጽታ
ይህ የቅርብ ጊዜ መገለጥ በመንግስት የሚደገፈው የሳይበር-ስለላ ዙሪያ እየጨመረ የመጣውን ስጋት ይጨምራል። ኢራን ብቻ ሳትሆን ሩሲያ፣ ሰሜን ኮሪያ እና ቻይና በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የመከላከያ ኤጀንሲዎችን እና ኮንትራክተሮችን በማጥቃት ተሳትፈዋል። ይህ በነዚህ የተራቀቁ ጥቃቶች ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ለመከላከል የተሻሻሉ የሳይበር ደህንነት እርምጃዎችን እና የመከላከያ ስልቶችን አስቸኳይ ፍላጎት ያሳያል።
ከ APT33 መከላከል
ከAPT33 ጥቃቶች ለመከላከል የአውታረ መረብ ተከላካዮች ለታለመላቸው መለያዎች ምስክርነቶችን እንደገና እንዲያዘጋጁ፣ የክፍለ ጊዜ ኩኪዎችን እንዲሰርዙ እና ባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ (ኤምኤፍኤ) የርቀት ዴስክቶፕ ፕሮቶኮል (RDP) እና የዊንዶው ቨርቹዋል ዴስክቶፕ የመጨረሻ ነጥቦችን እንዲተገብሩ ይመከራሉ። እነዚህ እርምጃዎች የጠላፊዎችን የጥቃት ገጽታ በእጅጉ ሊቀንሱ እና አጠቃላይ የሳይበር ደህንነትን ሊያሻሽሉ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ የFalseFont ማልዌር መገኘት እና ከAPT33 ጋር ያለው ግንኙነት በመንግስት የሚደገፉ የሃኪንግ ቡድኖች እየተካሄደ ያለውን የሳይበር-ስለላ ተግባር ያጋልጣል። በተለይ የመከላከያ ሴክተሩ የእነዚህ የተራቀቁ ጥቃቶች ዋነኛ ኢላማ ሆኖ ቀጥሏል። ከእነዚህ ዘላቂ ስጋቶች አንድ እርምጃ ቀድመው እንዲቀጥሉ ድርጅቶች ንቁ ሆነው እንዲቀጥሉ፣ ጠንካራ የደህንነት እርምጃዎችን እንዲተገብሩ እና ከሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች ጋር መተባበር ወሳኝ ነው።