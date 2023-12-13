የማይክሮሶፍት እምቅ እቅድ ለማስታወቂያ የሚደገፍ Xbox Cloud Gaming

የማይክሮሶፍት Xbox Cloud Gaming አገልግሎት በአሁኑ ጊዜ ለፎርትኒት ነፃ መዳረሻ ይሰጣል፣ነገር ግን ኩባንያው ወደፊት በማስታወቂያ የተደገፈ የጨዋታ ዥረት ሊያስተዋውቅ እንደሚችል የሚጠቁሙ ምልክቶች አሉ። በዌልስ ፋርጎ ቲኤምቲ ሰሚት ላይ በተደረገ ቃለ ምልልስ፣ ማይክሮሶፍት ጌሚንግ ሲኤፍኦ ቲም ስቱዋርት ተጠቃሚዎች ለጥቂት ሰዓታት የጨዋታ ዥረት ምትክ አጭር ማስታወቂያ እንዲመለከቱ የመፍቀድ እድልን ጠቅሷል።
የስቱዋርት አስተያየቶች ማይክሮሶፍት ይህንን አካሄድ የኮንሶል ባለቤትነት ያን ያህል ያልተስፋፋባቸው እንደ አፍሪካ፣ ህንድ እና ደቡብ ምስራቅ እስያ ላሉ ክልሎች እያጤነው ነው። በነዚህ ገበያዎች፣ ስማርት ስልኮች ከተለምዷዊ የመጫወቻ መሳሪያዎች የበለጠ በብዛት በሚገኙባቸው፣ በማስታወቂያ የሚደገፍ የ Xbox Cloud Gaming ስሪት አዋጭ የንግድ ሞዴል ሊሆን ይችላል።
ሆኖም፣ ማይክሮሶፍት ይህን የደንበኝነት ምዝገባ አማራጭ በትክክል ተግባራዊ ያደርጋል ወይ የሚለው ላይ እርግጠኛ አይደለም። ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የ Xbox Cloud Gaming እድገት በቅርብ ወራት ውስጥ መቀዛቀዙን፣ አሁን ያሉ የጨዋታ ቤተ-መጻሕፍትን ለመደገፍ እና የተለየ የአገልግሎቱን የደንበኝነት ምዝገባ ስሪት ለመክፈት እቅድ ተይዟል።
ቢሆንም፣ ማይክሮሶፍት የ Xbox Cloud Gaming አቅምን በንቃት ሲመረምር ቆይቷል። በአሁኑ ጊዜ ተጠቃሚዎች የደመና ጨዋታን የግብይት ሃይል በማሳየት በአገልግሎቱ ፎርትኒትን ማግኘት ይችላሉ። የማይክሮሶፍት ውስጣዊ ኢሜይሎች፣በኤፍቲሲ እና የማይክሮሶፍት ጉዳይ ወቅት የተገለጡ ሲሆን በተጨማሪም የደመና ጨዋታን ወደ ፒሲ ጨዋታዎች የማስፋት እቅድን ያመለክታሉ፣ይህም በ Xbox Cloud Gaming ላይ የሚገኘውን ቤተ-መጽሐፍት በእጅጉ ሊያሰፋ ይችላል።
በተጨማሪም ማይክሮሶፍት ለXbox Cloud Gaming የመዳፊት እና የቁልፍ ሰሌዳ ድጋፍን እየሞከረ ነው፣ ምንም እንኳን በXbox ኮንሶል በኩል እንጂ ፒሲ ባይሆንም።
ምንም እንኳን በ Xbox Cloud Gaming ላይ በማስታወቂያ የተደገፈ የጨዋታ ዥረት የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ ባይሆንም፣ የማይክሮሶፍት ግምት የኩባንያውን ሰፊ ታዳሚ ለመድረስ አማራጭ የንግድ ሞዴሎችን ለመመርመር ያለውን ፍላጎት ያሳያል። የክላውድ ጨዋታ ተወዳጅነት እየጨመረ ነው፣ እና ማይክሮሶፍት እራሱን በዚህ አዲስ ገበያ ውስጥ ቁልፍ ተጫዋች እንዲሆን በንቃት እያስቀመጠ ነው።