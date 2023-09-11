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የማይክሮሶፍት ጠርዝ የተከፈለ ማያ ገጽ ባህሪ አዲስ አቀባዊ አቀማመጥን ያገኛል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
የማይክሮሶፍት ጠርዝ የተከፈለ ማያ ገጽ ባህሪ አዲስ አቀባዊ አቀማመጥን ያገኛል

ተጠቃሚዎች በአንድ የአሳሽ መስኮት ውስጥ ሁለት ድረ-ገጾችን ጎን ለጎን እንዲመለከቱ የሚያስችለው የማይክሮሶፍት ኤጅ ስፕሊት ስክሪን ባህሪ ትልቅ ማሻሻያ እያገኘ ነው። ከዚህ ቀደም ተጠቃሚዎች አግድም አቀማመጥን ብቻ መጠቀም ይችላሉ፣ አሁን ግን ለአዲሱ የካናሪ አሳሽ ግንባታዎች ምስጋና ይግባውና ቀጥ ያለ አቀማመጥም የመምረጥ አማራጭ አላቸው።

አዲሱ አቀማመጥ አሁን ካለው አግድም አቀማመጥ ጎን ለጎን ይገኛል, እና ተጠቃሚዎች ባለ ሶስት ነጥብ አዝራርን ጠቅ በማድረግ በቀላሉ በሁለቱ መካከል መቀያየር ይችላሉ. እንዲሁም አካፋይን በመጎተት የስክሪኖቹን መጠን መቀየር ይችላሉ። ይህ ማሻሻያ የበለጠ ተለዋዋጭነትን ይሰጣል እና ተጠቃሚዎች የአሰሳ ልምዳቸውን ወደ ምርጫዎቻቸው እንዲያበጁ ያስችላቸዋል።

ከአዲሱ አቀማመጥ በተጨማሪ ማይክሮሶፍት በስፕሊት ስክሪን አጠቃቀሙ ላይ ማሻሻያ እያደረገ ነው። በቅርቡ ተጠቃሚዎች አገናኞች በሁለተኛው ትር ውስጥ ይከፈታሉ ወይም የአሁኑን የመምረጥ አማራጭ ይኖራቸዋል። ይህ በተለይ አሰሳቸውን በተደራጀ እና ቀልጣፋ ማስተዳደር ለሚፈልጉ ጠቃሚ ይሆናል።

ተጠቃሚዎች የባህሪውን ባህሪ እንዲረዱ ለመምራት ማይክሮሶፍት የእያንዳንዱን አማራጭ ተግባር የሚያብራራ ተጨማሪ ግራፊክስን ያካትታል። ይህ ተጠቃሚዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ እና ባህሪውን በሙሉ አቅሙ እንዲጠቀሙበት ያደርጋል።

የስክሪን ስክሪን ባህሪን ከፍ ለማድረግ ማይክሮሶፍት ጥቂት ምክሮችን እና ዘዴዎችን ይመክራል። "በአሁኑ ትር ውስጥ ክፈት አገናኝ" አማራጭ ሲመረጥ ተጠቃሚዎች ጎትት እና መጣል ተግባርን በመጠቀም በቀላሉ በጣቢያዎች መካከል ማሰስ ይችላሉ። እንዲሁም በስክሪኖቹ መካከል ያለውን ተንሸራታች በመጠቀም የተከፋፈሉትን ስክሪኖች መጠን ማስተካከል ይችላሉ።

የስፕሊት ስክሪን ባህሪን በመጠቀም ተጠቃሚዎች ብዙ ስራዎችን በመቀበል ምርታማነታቸውን ማሳደግ ይችላሉ። ድርሰት በሚጽፉበት ጊዜ እንደ የዋጋ ንጽጽር ወይም thesaurus በመጠቀም ያሉ ተግባራት እንከን የለሽ እና ቀልጣፋ ይሆናሉ። የእድሎች ጥምረት ማለቂያ የለውም።

በ Microsoft Edge Canary ውስጥ የዘመነውን የስፕሊት ስክሪን ባህሪ ለመሞከር ጓጉተው ከሆነ፣የኦፊሴላዊውን የ Edge Insider ድህረ ገጽ መጎብኘት ይችላሉ። ነገር ግን፣ የቅድመ እይታ ግንባታዎች ያልተረጋጉ ሊሆኑ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ ስለዚህ የ Canary ስሪቱን ከተመረጠው አሳሽዎ የተረጋጋ መለቀቅ ጎን ለጎን ማስኬድ ይመከራል።

ምንጮች:
- በ Twitter ላይ X ተጠቃሚ
- የማይክሮሶፍት ኢንሳይደር ድር ጣቢያ

By ቪኪ Stavropoulou

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