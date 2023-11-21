በOpenAI ስኬት ውስጥ የማይክሮሶፍት ወሳኝ ሚና

የማይክሮሶፍት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳቲያ ናዴላ ኩባንያቸው በOpenAI ስኬት ውስጥ የሚጫወተውን ወሳኝ ሚና አፅንዖት ሰጥተው፣ ከማይክሮሶፍት ተሳትፎ ውጪ “OpenAI” እንደማይኖር ጠቁመዋል። ናዴላ እንደገለፀው ማይክሮሶፍት የ OpenAI ትልቁ ባለሃብት ፣የኦፕንኤአይአይ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን በቅርቡ መባረሩን በተመለከተ አልተማከረም።
ናዴላ ከፋይናንሺያል ኢንቨስትመንቱ እና ካፒታል በላይ እንደሚሄድ አምኗል, ይህም በማይክሮሶፍት እና በ OpenAI መካከል ጥልቅ ትብብር መኖሩን በመግለጽ. አልትማን ለምን ማይክሮሶፍትን ሁለት ጊዜ እንደመረጠ ጥያቄ አቅርቧል፣ የማይክሮሶፍት ለOpenAI ተልእኮ የሚያደርገውን አስተዋፅዖ አስፈላጊነት በማጉላት ነው።
አጋርነታቸውን የበለጠ ለማጠናከር ማይክሮሶፍት አልትማን እና የኦፔን የቀድሞ ፕሬዝዳንት ግሬግ ብሮክማን በማይክሮሶፍት ውስጥ አዲስ AI ክፍልን እንዲመሩ መቅጠሩን አስታውቋል። ናዴላ ማይክሮሶፍት በአልትማን የሚመራው የንግድ ንዑስ ድርጅትን ከሚቆጣጠረው ከ OpenAI ለትርፍ ያልተቋቋመ ቦርድ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳልነበረው አብራርቷል። ሆኖም አጋር መሆን ወሳኝ በሆኑ ውሳኔዎች ላይ ምክክር ማድረግ እንዳለበት እምነቱን ገልጿል።
OpenAI በአሁኑ ጊዜ ከሰራተኞቹ እና ከአመራሩ አንፃር ቀውስ እያጋጠመው ቢሆንም፣ የናዴላ አስተያየቶች በOpenAI አስተዳደር ላይ ለውጥ አስፈላጊነት ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ውጥረቱ እየጨመረ ሲሄድ እና ሰራተኞቹ በአልትማን መወገድ ላይ ሲያምፁ፣ ግፊት ለመልቀቅ በአራት ሰው OpenAI ቦርድ ላይ ይቆያል። ናዴላ እነዚህን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት ከOpenAI's ቦርድ ጋር ውይይት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
በመጨረሻም ናዴላ ማይክሮሶፍት ለሁለቱም የአሁን የOpenAI ሰራተኞች በስራቸው ውስጥ ለሚቆዩ ወይም ወደ ማይክሮሶፍት ለሚሸጋገሩ ክፍት መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል። በተጨማሪም አልትማን በቀጥታ ማይክሮሶፍትን መቀላቀል እንደማይችል ፍንጭ ሰጥቷል፣ ነገር ግን ምንም አይነት አቋም ቢኖረውም Altman ከማይክሮሶፍት ጋር በቅርበት እንደሚሰራ አረጋግጧል።
በማጠቃለያው፣ የማይክሮሶፍት ተሳትፎ ለOpenAI ስኬት ወሳኝ ነው፣ እና በቅርብ ጊዜ የተከሰቱት ክስተቶች በድርጅቱ ውስጥ የአስተዳደር እና የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን ለውጥ አስፈላጊነት አሳይቷል።
በየጥ
1. ማይክሮሶፍት ከ OpenAI ጋር እንዴት ይሳተፋል?
ማይክሮሶፍት የOpenAI ትልቁ ባለሀብት ሲሆን ከድርጅቱ ጋር ጥልቅ አጋርነት አለው። ከፍተኛ የገንዘብ መዋጮ አድርገዋል እና በOpenAI ተልእኮ ላይ በንቃት እየተባበሩ ነው።
2. ሳም አልትማን በOpenAI ውስጥ ምን ሚና ተጫውቷል?
ሳም አልትማን በቅርቡ ከተሰናበቱበት ጊዜ ጀምሮ የOpenAI የቀድሞ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ነበር። ድርጅቱን በመምራት ወሳኝ ሚና የተጫወተ ሲሆን ለዕድገቱም ትልቅ አስተዋፅዖ አድርጓል።
3. ለምንድነው የOpenAI ሰራተኞች የቦርዱን ስራ ለመልቀቅ የሚጠሩት?
የOpenAI ሰራተኞች ሳም አልትማንን ከዋና ስራ አስፈጻሚነት ለማንሳት ባደረጉት ውሳኔ ባለመርካታቸው ቦርዱ ስራውን እንዲለቅ እያሳሰቡ ነው። ቦርዱ Altmanን ወደነበረበት መመለስ እና በድርጅቱ ውስጥ ያሉ የአስተዳደር ችግሮችን መፍታት እንዳለበት ያምናሉ.
4. ማይክሮሶፍት ወደፊት እንዴት OpenAI ን ለመደገፍ አቅዷል?
ማይክሮሶፍት የOpenAIን ስኬት እና ቀጣይነት ያላቸውን ስራዎች ለመደገፍ ቁርጠኛ ነው። በሁለቱ ድርጅቶች መካከል ያለውን አጋርነት በማጠናከር በማይክሮሶፍት ውስጥ የ AI ክፍል እንዲመሩ Altman እና Greg Brockman ቀጥረዋል።