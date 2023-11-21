የማይክሮሶፍት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳቲያ ናዴላ የሳም አልትማን ከOpenAI መነሳትን ተናግረዋል።

የማይክሮሶፍት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳትያ ናዴላ በቅርቡ ከCNBC's Jon Fort ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ የሳም አልትማን ከOpenAI መልቀቅ እና የማይክሮሶፍትን መቀላቀል ስላለው ሁኔታ ተወያይተዋል። ውይይቱ የአልትማን መነሳት ሊያስከትል የሚችለውን ተፅእኖ እና ለOpenAI እና Microsoft ለሁለቱም ሊፈጥር ስለሚችለው እድሎች ብርሃን ፈነጠቀ።
ከ2019 ጀምሮ የOpenAI ዋና ስራ አስፈፃሚ ሆኖ ያገለገለው አልትማን በቅርቡ ከቦታው ለመልቀቅ መወሰኑን አስታውቋል። ኩባንያው በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) እና በጥልቅ ትምህርት ውስጥ አዳዲስ እድገቶችን ማድረጉን ስለሚቀጥል ይህ መነሳት ለOpenAI በጣም ወሳኝ በሆነ ጊዜ ላይ ይመጣል።
በቃለ መጠይቁ ወቅት፣ ናዴላ Altman ለOpenAI ያበረከቱትን ጉልህ አስተዋጾ እውቅና ሰጥቷል እና ለአልትማን አመራር ያለውን አድናቆት ገልጿል። የAltman እውቀት እና ራዕይ OpenAIን በ AI ጎራ ውስጥ እንደ መሪ ድርጅት በማቋቋም ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
Altman የማይክሮሶፍትን መቀላቀል በሚችልበት ጊዜ ናዴላ በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል ሊኖር የሚችለውን ትብብር አፅንዖት ሰጥቷል። ማይክሮሶፍት በ AI ምርምር እና ልማት ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል፣ እና የአልትማን እውቀት በዚህ መስክ እድገታቸውን የበለጠ ሊያፋጥን ይችላል። ሽርክናው ኢንዱስትሪዎችን እና ህብረተሰቡን በአጠቃላይ የሚጠቅሙ ፈጠራዎችን ወደ AI መፍትሄዎች ሊያመራ ይችላል.
በየጥ:
1. ሳም አልትማን በOpenAI ምን ሚና አገለገለ?
ሳም አልትማን ከ2019 ጀምሮ የOpenAI ዋና ስራ አስፈፃሚ ሆነው አገልግለዋል።
2. ሳም አልትማን በ OpenAI ቦታውን ለምን ይተዋል?
ሳም አልትማን ከ OpenAI ቦታው ለመልቀቅ ወስኗል.
3. የአልትማን መነሳት በOpenAI እና Microsoft ላይ ምን ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል?
የአልትማን መልቀቅ በOpenAI እና Microsoft መካከል የትብብር እድሎችን ሊፈጥር ይችላል፣ ይህም ወደ ፈጠራ AI መፍትሄዎች ያመራል።
4. ማይክሮሶፍት በ AI ምርምር እና ልማት ውስጥ ያለው ተሳትፎ ምን ነበር?
ማይክሮሶፍት በ AI ምርምር እና ልማት ላይ በንቃት በመሳተፍ በመስክ ላይ ለሚደረጉ እድገቶች አስተዋፅዖ አድርጓል።