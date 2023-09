ማይክሮሶፍት Xbox ዲጂታል ስርጭትን ለቶኪዮ ጨዋታ ሾው አስታወቀ

By

ማይክሮሶፍት ለመጪው የቶኪዮ ጨዋታ ሾው የ Xbox ዲጂታል ስርጭትን እንደሚያስተናግድ ገልጿል። በ PT / 2am ET / 5am UK / 10pm JST የታቀደው ስርጭቱ በ Xbox እና Bethesda ጨዋታዎች ላይ ዝመናዎችን ያቀርባል ፣ በጃፓን እና እስያ ካሉ ፈጣሪዎች ጨዋታዎችን ያሳያል ፣ እና ወደ Game Pass የሚመጡ አዳዲስ ጨዋታዎችን ያስታውቃል።

የXbox ዋና የግብይት ኦፊሰር የሆኑት ጄሬት ዌስት እንዳሉት ስርጭቱ በሁለቱም Xbox እና Bethesda Softworks የሂደት ዝመናዎችን ያሳያል። በተጨማሪም፣ በጃፓን እና በመላው እስያ ከሚገኙ ፈጣሪዎች የተውጣጡ የጨዋታዎች ስብስብ ያደምቃል። ዌስት በተጨማሪም ስርጭቱ አጓጊ አዳዲስ ጨዋታዎችን እንደሚያካትት ጠቅሷል Xbox Game Passን በመቀላቀል፣ ይህም ቤተ መፃህፍቱን በተከታታይ በማስፋፋት ላይ ከሚገኙት የተለያዩ ቡድኖች በእስያ ውስጥ ነው።

በFinal Fantasy 14 Fan Fest 2023 የXbox አለቃ ፊል ስፔንሰር ከስኩዌር ኢኒክስ አለቃ ታካሺ ኪርዩ ጋር በመድረክ ላይ ታየ Final Fantasy 14 በመጨረሻ ወደ Xbox consoles ይመጣል የሚለውን ዜና ለማክበር። ይህ ጨዋታው ከቀድሞው ልዩነቱ ወደ ፕሌይ ስቴሽን ኮንሶሎች የመነሻ ምልክት አድርጓል። ከ IGN ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ፣ ስፔንሰር ወደፊት ተጨማሪ የSquare Enix ጨዋታዎች ወደ Xbox ሊሄዱ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጥቷል፣ ምንም እንኳን እንደ Final Fantasy 7 Remake እና Final Fantasy 16 ያሉ የተወሰኑ ርዕሶች ባይረጋገጡም።

በሌላ ዜና ቤተሳይዳ በጉጉት የሚጠበቀውን የስፔስ ሚና-ተጫዋች ጨዋታን በቅርቡ ለቋል ስታርፊልድ ቀድሞውንም ከስድስት ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾችን ያፈራ። ይህ በቤተሳይዳ ታሪክ ውስጥ ትልቁ የጨዋታ ጅምር ያደርገዋል፣ እንደ Fallout እና The Elder Scrolls ካሉ ርዕሶች ይበልጣል።

ወደ ፊት ስንመለከት፣ Xbox Game Studios እንደ ፍፁም ጨለማ ከ The Initiative፣ Forza from Turn 10 እና Fable from Playground ያሉ ርዕሶችን ጨምሮ የመጪ ጨዋታዎች አጀብ አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የቤቴስዳ ዜኒማክስ ኦንላይን ስቱዲዮዎች የሽማግሌው ጥቅልሎች ኦንላይን ማዘጋጀቱን ቀጥሏል፣ እና የማሽን ጨዋታዎች በ2024 ይገለጣል ተብሎ በማይጠበቅ የኢንዲያና ጆንስ ጨዋታ ላይ እየሰራ ነው።

በአጠቃላይ የ Xbox ዲጂታል ስርጭት ለቶኪዮ ጨዋታ ሾው ለአድናቂዎች አስደሳች ክስተት እንደሚሆን ቃል ገብቷል፣ ከዝማኔዎች፣ ማስታወቂያዎች እና ከሁለቱም Xbox እና Bethesda የጨዋታዎች ማሳያዎች።

ምንጮች:

- Xbox Wire

- አይ.ጂ.ኤን