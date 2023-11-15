ማይክሮሶፍት እና ናቪያ ገንቢዎችን በዊንዶው AI ስቱዲዮ ለማበረታታት

ማይክሮሶፍት እና ኒቪዲ በዊንዶውስ ፒሲ ላይ AI ሞዴሎችን ለማስኬድ እና ለማበጀት የሚያስፈልጋቸውን መሳሪያዎች ለገንቢዎች ለማቅረብ ኃይላቸውን እየተቀላቀሉ ነው። በማይክሮሶፍት ኢግኒት ዝግጅት ላይ ማይክሮሶፍት ዊንዶን AI ስቱዲዮን ይፋ አደረገ፣ ገንቢዎች የተለያዩ የኤአይአይ ሞዴሎችን ማግኘት የሚችሉበት እና ልዩ ፍላጎቶቻቸውን የሚያሟሉበት ማዕከል።
ዊንዶውስ AI ስቱዲዮ አሁን ባለው Azure AI ስቱዲዮ ላይ ይገነባል እና እንደ Hugging Face ካሉ ሌሎች አገልግሎቶች ጋር በማዋሃድ ለገንቢዎች አጠቃላይ መፍትሄ ይሰጣል። ገንቢዎች እንደ Microsoft's Phi፣ Meta's Llama 2 እና Mistral ያሉ ትናንሽ የቋንቋ ሞዴሎችን (SLMs) በጥሩ ሁኔታ እንዲያስተካክሉ የሚያስችላቸው የሚመራ የተጠቃሚ በይነገጽ ከተመራ የስራ ቦታ ማዋቀር ጋር ያሳያል።
የዊንዶው AI ስቱዲዮ ኃይል ከማዋቀር በላይ ይዘልቃል። ፈጣን ፍሰት እና የግራዲዮ አብነቶችን በመጠቀም ገንቢዎች የሞዴሎቻቸውን አፈጻጸም የመሞከር ችሎታን ይሰጣል። ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ AI ስቱዲዮን እንደ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ በቅርብ ጊዜ ለመልቀቅ አቅዷል፣ ይህም ለገንቢዎች በቀላሉ ተደራሽ ያደርገዋል።
በተመሳሳይ ጊዜ ኒቪዲ በH100 ጂፒዩዎች ላይ ትላልቅ የቋንቋ ሞዴሎችን (LLMs)ን የማስኬድ ቅልጥፍናን ለማሳደግ በመጀመሪያ የተነደፈውን TensorRT-LLM ማሻሻያዎችን አሳውቋል። አዲሱ ማሻሻያ TensorRT-LLM 30GB RAM ወይም ከዚያ በላይ ካለው ከGeForce RTX 40 እና 8 Series GPUs ጋር ያለችግር እንዲሰራ ያስችለዋል።
በተጨማሪም ናቪያ TensorRT-LLM ከOpenAI's Chat API ጋር ተኳሃኝ እንዲሆን በአዲስ መጠቅለያ በኩል እየሰራ ነው። ይህ ተኳኋኝነት ገንቢዎች ኤል ኤም ኤስን በቀጥታ በኮምፒውተራቸው ላይ እንዲያሄዱ ያስችላቸዋል፣ ይህም በደመና ውስጥ ስላለው የውሂብ ግላዊነት ስጋቶች መፍትሄ ይሰጣል። የመጪው የ TensorRT-LLM 6.0 ልቀት ለአዲሶቹ Mistral 7B እና Nemotron-3 8B ሞዴሎች እስከ አምስት እጥፍ ፈጣን ግንዛቤ እና ድጋፍ ይሰጣል።
ሁለቱም ማይክሮሶፍት እና ኒቪዲ የአይአይ ልማትን በሁለቱም ደመና እና አካባቢያዊ መሳሪያዎች ላይ በማስቻል “ድብልቅ ሉፕ” ልማት ንድፍ ለመፍጠር እየጣሩ ነው። ገንቢዎች አሁን በመሣሪያዎቻቸው ላይ ያለውን የስሌት ጭነት ለማቃለል፣ አቅማቸውን ለማስፋት እና የ AI ፈጠራን ፍጥነት ለማፋጠን የማይክሮሶፍት ኃይለኛ የደመና አገልጋዮችን መጠቀም ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ዊንዶውስ AI ስቱዲዮ ምንድን ነው?
ዊንዶውስ AI ስቱዲዮ ገንቢዎች AI ሞዴሎችን እንዲደርሱባቸው እና እንዲያበጁ የሚያስችል በማይክሮሶፍት የተገነባ አንድ ወጥ መድረክ ነው። እንደ Microsoft's Phi፣ Meta's Llama 2 እና Mistral ያሉ ትናንሽ የቋንቋ ሞዴሎችን ለማስተካከል ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ በይነገጽ እና መሳሪያዎችን ያቀርባል።
ዊንዶውስ AI ስቱዲዮ ምን ዓይነት ተግባር ይሰጣል?
ዊንዶውስ AI ስቱዲዮ ገንቢዎች ፈጣን ፍሰት እና የግራዲዮ አብነቶችን በመጠቀም የሞዴሎቻቸውን አፈፃፀም እንዲሞክሩ ያስችላቸዋል። እንዲሁም ከ Azure AI ስቱዲዮ እና እንደ Hugging Face ካሉ ሌሎች አገልግሎቶች ጋር ያዋህዳል፣ ይህም ለ AI ልማት አጠቃላይ መፍትሄ ይሰጣል።
ገንቢዎች ዊንዶውስ AI ስቱዲዮን እንዴት ማግኘት ይችላሉ?
ማይክሮሶፍት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ዊንዶውስ AI ስቱዲዮን እንደ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኤክስቴንሽን ለመልቀቅ አቅዷል፣ ይህም ለገንቢዎች ከልማት አካባቢያቸው በቀላሉ ተደራሽ ያደርገዋል።
TensorRT-LLM ምንድን ነው?
TensorRT-LLM ትላልቅ የቋንቋ ሞዴሎችን (LLMs) በጂፒዩዎች ላይ የማስኬድ አፈጻጸምን የሚያሻሽል በNvidi የተሰራ መሳሪያ ነው። ለኤል.ኤም.ኤም ተግባራት ቅልጥፍናን እና የስሌት ፍጥነትን ያሻሽላል።
ለ TensorRT-LLM ምን ዝመናዎች ታውቀዋል?
Nvidia የ TensorRT-LLM ተኳኋኝነትን አስፍቷል GeForce RTX 30 እና 40 Series GPUs ከ 8GB RAM ወይም ከዚያ በላይ። በተጨማሪም፣ ኔቪዲ TensorRT-LLM ከOpenAI's Chat API ጋር ተኳሃኝ በማድረግ የኤል.ኤም.ኤል.ኤም.ኤል.ኤም አካባቢያዊ አፈፃፀም በመፍቀድ እና የውሂብ ግላዊነት ስጋቶችን ለመፍታት እየሰራ ነው።
የ“ድብልቅ ሉፕ” ልማት ንድፍ ዓላማ ምንድን ነው?
የ"ሃይብሪድ ሉፕ" የዕድገት ንድፍ ዓላማው በሁለቱም ደመና እና አካባቢያዊ መሳሪያዎች ላይ የ AI እድገትን ለማስቻል ነው። የማይክሮሶፍት ደመና አገልጋዮችን የማስላት ሃይል ይጠቀማል፣ በገንቢዎች ላይ ያለውን ጫና በማቃለል እና ፈጣን የ AI እድገትን ያመቻቻል።