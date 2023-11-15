ማይክሮፕላስቲክ: በአየር ሁኔታ ላይ ያለው አስገራሚ ተጽእኖ

እስከ አምስት ሚሊ ሜትር የሚደርስ የማይክሮ ፕላስቲኮች ጥቃቅን ቅንጣቶች ከምግብ እስከ አተነፋፈስ ድረስ በሕይወታችን ውስጥ ሰርገው ገብተዋል። አሁን ሳይንቲስቶች አስደናቂ የሆነ ግኝት ወስደዋል-እነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች በአየር ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ ይችላሉ. በቅርቡ በአሜሪካ ኬሚካላዊ ሶሳይቲ የአካባቢ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ደብዳቤዎች ላይ በወጣ ጥናት ተመራማሪዎች በቻይና ከሚገኝ ተራራ ጫፍ ላይ በተሰበሰቡት አብዛኞቹ የደመና ናሙናዎች ውስጥ ማይክሮፕላስቲክን አግኝተዋል። ይህ ግኝት ማይክሮፕላስቲኮች በደመና መፈጠር ውስጥ ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ማይክሮፕላስቲኮች የሚፈጠሩት ትላልቅ የፕላስቲክ እቃዎች በኬሚካላዊ መበላሸት ወይም በአካል በመዳከም እና በመቀደድ ሲበላሹ በቀላሉ በአካባቢያዊ ዑደቶች ውስጥ ወደሚንቀሳቀሱ ትናንሽ ቁርጥራጮች ይቀየራሉ። የቤዮንድ ፕላስቲኮች ፕሬዝዳንት ጁዲት ኢንክ ማይክሮፕላስቲክ በሁሉም ቦታ የሚገኙ እና በምንተነፍሰው አየር፣ በምንጠጣው ውሃ እና በሰውነታችን ውስጥ እንኳን እንደሚገኙ አፅንዖት ሰጥተዋል።
የጥናቱ አዘጋጆች ማይክሮፕላስቲኮች የደመና አፈጣጠር ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ, ይህም በአየር ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል. ደመና ዝናብ ያመነጫል፣የፀሀይ ብርሀንን ይገድባል እና በዚህም ምክንያት የሙቀት መጠንን ይነካል። ደመና እንዲፈጠር የውሃ ትነት ወደ የውሃ ጠብታዎች መከማቸት ያስፈልገዋል፣ ከዚያም ተከማችተው ደመና ይፈጥራሉ። በጥናቱ መሰረት ማይክሮፕላስቲክ አሁን በውሃ ጠብታ እንዲፈጠር የሚረዱ በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ጠንካራ ቅንጣቶች ዝርዝር ውስጥ ሊጨመሩ ይችላሉ።
ማይክሮፕላስቲክ ሃይድሮፊል ነው, ማለትም ወደ ውሃ ይሳባሉ. በዚህ ምክንያት የመጀመሪያዎቹ የውሃ ጠብታዎች በማይክሮፕላስቲክ እና በሌሎች ጥቃቅን ቅንጣቶች ዙሪያ ሲፈጠሩ ብዙ የውሃ ጠብታዎችን ይስባሉ ፣ በመጨረሻም ወደ ደመና መፈጠር ያመራሉ ። ደራሲዎቹ ይህንን ሂደት አንድ ብልጭታ አንድ ሙሉ መስክ እንዴት እንደሚያቀጣጥል ያነፃፅሩታል፡- አንድ ትንሽ ቅንጣት በጣም ትልቅ የሆነ ነገርን የሚያስከትል የመፍቻ ውጤት ያስነሳል።
ይህ ጥናት በደመና ውስጥ የማይክሮፕላስቲክ መኖራቸውን በትክክል የሚያሳይ ቢሆንም፣ በደመና አፈጣጠር ላይ እና ከዚያም በኋላ በአየር ሁኔታ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ መጠን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ከፍተኛ መጠን ያለው የማይክሮፕላስቲክ ክምችት ወደ ብዙ ደመናዎች ይመራል? የደመና መጨመር ከፍተኛ ዝናብ ወይም ቀዝቃዛ ሁኔታዎችን ያስከትላል? እነዚህ ጥያቄዎች ያልተመለሱ እና ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋቸዋል.
የሚገርመው ነገር ማይክሮፕላስቲክ በነፋስ በኩል ወደ ከባቢ አየር ውስጥ መግባታቸው ነው. በአየር ሞገድ ለመሸከም በቂ ብርሃን ያላቸው ሲሆኑ በጥናቱ ደራሲዎች የተዘጋጁ የኮምፒዩተር ሞዴሎች እንደሚያመለክቱት ከፍተኛ የሕዝብ ብዛት ያላቸው የቻይና ከተሞች በታይ ተራራ ላይ በአየር ውስጥ የሚገኙ የማይክሮ ፕላስቲኮች ምንጭ ናቸው። የከተማ አካባቢዎች ከፍተኛ የፕላስቲክ ምርቶች ፍላጐት ስላላቸው፣ በከተሞች ውስጥ ማይክሮፕላስቲክ በብዛት ይገኛሉ፣ ምንም እንኳን የገጠር አካባቢዎች በፍጥነት በማይክሮፕላስቲክ ምርት ውስጥ እየገቡ ነው።
በደመና ውስጥ የማይክሮ ፕላስቲኮች መገኘት የእነዚህን ቅንጣቶች ሰፊ ተደራሽነት እና በአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ ላይ ብርሃን ያበራል። የሳይንስ ሊቃውንት በዚህ መስክ ውስጥ በጥልቀት መሄዳቸውን ሲቀጥሉ, በማይክሮፕላስቲክ እና በአየር ሁኔታ ሁኔታዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ ይወጣል.