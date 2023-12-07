ሚቺጋን Wolverines እግር ኳስ እምቅ መገልበጥን ይቀበላል

ለሚቺጋን ዎልቨረንስ እግር ኳስ ቡድን የቅርብ ጊዜ ዜናዎች፣ በምልመላ ጥረታቸው ላይ ሊገለበጥ ይችላል የሚል ግምት አለ። በኦሃዮ ግዛት Buckeyes ላይ ያሸነፉትን ጉልህ ድል ተከትሎ፣ ዎልቨሮች በአዎንታዊ ግስጋሴ ማዕበል ላይ እየጋለቡ ነው። ይህ ለቡድኑ ቡዝ ወደ ምልመላ ተተርጉሟል፣ በተለይም የመከላከያ የመስመር ተጫዋች ዴይቪድ ፓሌፓልን በማሳደድ፣ በአሁኑ ጊዜ ለUSC ቁርጠኛ ነው።
ባለ 6-foot-2፣ 305-ፓውንድ ተጫዋች የሆነው ፓሌፓሌ በባለሶስት-ኮከብ ተስፋ ደረጃ የተቀመጠ ሲሆን በአጠቃላይ በኦን787 ኢንዱስትሪ ደረጃ 3ኛ ደረጃን ይዟል። ሆኖም፣ ፓሌፓል ወደ ሚቺጋን ለመገልበጥ እያሰበ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁሙ ምልክቶች ስላሉት ይህ ደረጃ በቅርቡ ሊቀየር ይችላል። ኢጄ ሆላንድ እና የወልዋሎው ዛክ ሊቢ የመቀያየር እድልን ቀድመውታል፣ ይህም ለወልዋሎዎች አዎንታዊ እድገት እንደሚሆን ጥርጥር የለውም።
በተጨማሪም፣ ሚቺጋን እግር ኳስ በቅርብ ጊዜ ከቦይዝ ግዛት ለተቋረጠው ጋትሊን ባይር ለከፍተኛ-50 ሰፊ ተቀባይ ፉክክር ውስጥ ነው። ቤይር ከኦሪገን ጎን በመሆን ወልዋሎዎችን ለመቀላቀል ግንባር ቀደም ተፎካካሪ ሆኖ ብቅ ብሏል። ይህ ለእርሱ ምልመላ ከፍተኛ ውድድር የፕሮግራሙን የታደሰ ጥንካሬ እና ይግባኝ ይናገራል።
አስፈሪውን የአላባማ ክሪምሰን ታይድን በተጋፈጡበት የኮሌጅ እግር ኳስ ጨዋታ ጨዋታ ፈታኝ የሆነ አቻ ውጤት ቢያመጣም ደጋፊዎቹ በድርጊቱ ውስጥ የመግባት እድሎች አሉ። BetMGM ለሚቺጋን ልዩ ማስተዋወቂያ እያቀረበ ነው ፣ለተመዘገቡ እና በዎልቨሪንስ ከ Crimson Tide matchup ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ 200 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ ውርርድ ለሚያስገቡ የ10 ዶላር የጉርሻ ውርርድ ዋስትና ይሰጣል።
የዝውውር ፖርታሉም ተከፍቷል፣ እና ከወልዋሎዎች ምንም አይነት አስገራሚ ጉዞዎች ባይኖሩም፣ ባለፈው የውድድር ዘመን እንዳደረጉት ከፖርታሉ ጋር በንቃት ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ንቁ ስትራቴጂ በመጪዎቹ ወቅቶች የስም ዝርዝር ማጠናከሪያቸውን ለማጠናከር እና የውድድር ዘመኑን ለማስቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በማጠቃለያው ፣ሚቺጋን ዎልቨርንስ የእግር ኳስ መርሃ ግብር በሜዳው ላይ እና ከሜዳው ውጭ ማዕበሎችን ማድረጉን ቀጥሏል። በታላላቅ ምልምሎች እና በዝውውር ፖርታል ውስጥ ባላቸው ንቁ ተሳትፎ፣ ቡድኑ በኮሌጅ እግር ኳስ ገጽታ ላይ ለቀጣይ ስኬት ዝግጁ ነው።