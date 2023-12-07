የሚቺጋን ሰራተኞች ለጥቆማ ሰራተኞች የደመወዝ ጭማሪን በመቃወም ሰልፍ ወጡ

በሚቺጋን ከሚገኙ የቡና ቤቶች እና ሬስቶራንት ኢንዱስትሪዎች የመጡ ሰራተኞች በላንሲንግ ተሰብስበው ለሚሰሩ ሰራተኞች የሚቀርበውን የደመወዝ ጭማሪ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ሰልፉ የሚቺጋን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዝቅተኛውን እና የተከፈለውን ደሞዝ በሚመለከት የቃል ክርክር ቀድሟል። ጉዳዩ ዝቅተኛውን የደመወዝ መጠን ለመጨመር እና ለተጨቆኑ ሰራተኞች ደሞዝ ለመጨመር ያለመ የ2018 ድምጽ መስጫ ሃሳብን ያማከለ ነው። ነገር ግን፣ በሪፐብሊካን የሚቆጣጠረው የህግ አውጭ አካል ሀሳቡን ለመቃወም የተሻሻለውን እትም ተቀብሎ ወደ ህጋዊ ጦርነት አመራ።
የሚቺጋን ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ቀደም ሲል በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ጠቃሚ ምክር ላላቸው ሠራተኞች የደመወዝ ጭማሪ አግዶ ነበር። አሁን፣ የሚቺጋኑ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያንን ውሳኔ ለመደገፍ ወይም ለመሻር ይወስናል። ሴቭ ኤምአይ ቲፕስ የተባለው ድርጅት ለኢንዱስትሪው ጥቅም የሚሟገት ድርጅት በላንሲንግ የክብ ጠረጴዛውን አዘጋጅቶ ለስጋታቸው ትኩረት እንዲሰጥ አድርጓል። የደመወዝ ጭማሪ ሊፈጠር ይችላል ብለው የሚያምኑትን ችግር ለመፍታት እንደ ህግ አውጪ ያሉ ውሳኔ ሰጪዎች ይፈልጋሉ።
በሌላኛው የክርክር ክፍል ሚቺጋን አንድ ፌር ደሞዝ በጉዳዩ ውስጥ ካሉት ከሳሾች አንዱ ነው, የ 2018 ህግ አውጪው የድምፅ መስጫ መስጫውን ውድቅ በማድረግ እና በተመሳሳይ ክፍለ ጊዜ ውስጥ የህዝቡን መብት ጥሷል. በኢኮኖሚ ፍትህ አስፈላጊነት እና ለሚቺጋን ህዝብ ህገ-መንግስታዊ መብቶች መመለስ ላይ ያላቸውን እምነት አፅንዖት ይሰጣሉ።
የ Save MI Tips ቃል አቀባይ ጆን ሴሌክ እንደሚሉት፣ ውሳኔውን መሻር በአገልጋዮች እና በባርቴደሮች ላይ ከፍተኛ መዘዝ ያስከትላል። ሬስቶራንቶች ወይ ከንግድ ስራ እንደሚወጡ ወይም የራስ አገልግሎት አማራጮችን እንደሚጠቀሙ ተንብዮአል፣ ይህም ለኢንዱስትሪ ሰራተኞች የስራ እድሎች ያነሰ ይሆናል። በተጨማሪም ዝቅተኛውን የደመወዝ ክፍያ ለማሟላት የጨመረው ወጪ በምግብ እቃዎች ላይ ከፍተኛ ዋጋን ሊያስከትል ይችላል.
የሚቺጋኑ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ውጤቱ በባር እና ሬስቶራንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚሳተፉ ሰራተኞች እና ንግዶች ሰፊ አንድምታ ይኖረዋል።