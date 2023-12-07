ሚቺጋን ሰው በተሰረቀ ከንቱ ፕሌት ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ከሰሰ

የሚቺጋን ሰው የሚቺጋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላይ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ ያለው የሚወደው ከንቱ ታርጋ ለሌላ ሰው ያለፈቃዱ ከተሰጠ በኋላ ነው። የሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የተመረቀው ጆሴፍ ሃርዲግ ሳልሳዊ በጣም የሚወደውን "G0BLUE" ታርጋ በማጣቱ በጣም አዝኗል።
ሃርዲግ፣ የዲትሮይት አካባቢ የህግ ባለሙያ፣ ሳህኑን ለማደስ በህዳር ወር የውጪ ጉዳይ ፅህፈት ቤቱን ጎበኘ፣ ለፎርድ ጠርዝ ግን እንደማይገኝ ተነግሮት ነበር። እንደ ቤተሰብ ውርስ ስሜታዊ እሴት ያለው እና ለዩኒቨርሲቲው ያለውን ፍቅር የሚወክል ሳህኑ ባልተጠበቀ ሁኔታ ለሌላ የመኪና ባለቤት ጆናታን ፊን ተመድቦ ነበር እና የሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ።
Fine ስለ ሳህኑ የተለየ ጉጉት እንዳልነበረው ቢናገርም፣ በስቴት ድረ-ገጽ ላይ እንደሚገኝ አውቆ ለ 2007 BMW ለመጠየቅ ወሰነ። የሃርዲግን ብስጭት በመገንዘብ፣ ጥሩ አማራጭ ካገኘ ሳህኑን ለመተው ፈቃደኛ መሆኑን ገልጿል።
ለዚህ ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት, ሃርዲግ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለመጠየቅ ክስ አቅርቧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳህኑን ወደ Fine እንዳያስተላልፍ. በህጋዊ ጣልቃገብነት ጥልቅ ግላዊ ጠቀሜታ ያለውን ግላዊነት የተላበሰውን ሳህን ማስመለስ እንደሚችል ተስፋ ያደርጋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚህ ጊዜ ስለ ክሱ አስተያየት መስጠትን መርጠዋል. ቫኒቲ ሰሌዳዎች በሚቺጋን ለረጅም ጊዜ ታዋቂ ናቸው ፣ ይህም ለአሽከርካሪዎች ልዩ በሆነ መልእክት ወይም ምልክቶች ታርጋቸውን እንዲያበጁ እድል ይሰጣል ። ይህ ጉዳይ ለግል የተበጀ ጠፍጣፋ በስህተት ለሌላ ተሽከርካሪ ባለቤት ሲመደብ ሊነሱ የሚችሉትን ችግሮች ብርሃን ያመጣል፣ ይህም ለዋናው ባለቤት ከጠፍጣፋው ጋር ጥልቅ ስሜታዊ ግንኙነት ሊኖረው ይችላል።