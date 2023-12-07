ሚቺጋን DNR Muzzleloader አጋዘን አደን ወቅት: ደንቦች እና ጠቃሚ ምክሮች

በሚቺጋን ውስጥ በጉጉት የሚጠበቀው የ muzzleloader አጋዘን የማደን ወቅት በመካሄድ ላይ ሲሆን አዳኞች ችሎታቸውን እንዲፈትኑ እና አጋዘን እንዲሰበስቡ እድል ይሰጣቸዋል። ይሁን እንጂ ለእያንዳንዱ የአደን ቦታ ልዩ ደንቦችን እና መሳሪያዎችን መስፈርቶችን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው.
ከሚቺጋን የተፈጥሮ ሀብት ዲፓርትመንት (ዲኤንአር) የዱር አራዊት ባዮሎጂስት ቻድ ስቱዋርት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ፣ የአጋዘን አስተዳደርን ከሚቀይሩ ግቦች ጋር ደንቦችን ማስተካከል አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ዲኤንአር የተትረፈረፈ የአጋዘን ህዝብን በብቃት ለማስተዳደር በታችኛው ባሕረ ገብ መሬት ደቡባዊ ክፍል የሚገኘውን ቀንድ አልባ ምርት ለመጨመር ያለመ ነው።
ይህንን ለማግኘት፣ ዲኤንአር በሙዝ ጫኝ ወቅት ላይ አንዳንድ ጉልህ ለውጦች አድርጓል። እ.ኤ.አ. በ 2020 ፣ በአዳኝ ዝቅተኛ ስኬት ምክንያት ፣ የኋለኛው ቀንድ አልባ ወቅት የተራዘመ ሲሆን በደቡባዊ የታችኛው ባሕረ ገብ መሬት ያለው የ muzzleloader ወቅት ግን ቀንሷል። እነዚህ ማስተካከያዎች አዳኞች ስኬታቸውን ከፍ ለማድረግ እና ውጤታማ የአጋዘን ህዝብ አስተዳደርን ለማበርከት ትልቅ እድሎችን ይሰጣሉ።
የላይኛው ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ ለሙዘር ጫኝ ወቅት ደንቦች እንደሚለያዩ ልብ ሊባል ይገባል. የአካል ጉዳተኛ አዳኞች ብቻ በዚህ ወቅት የመስቀል ቀስት ወይም የተሻሻለ ቀስት እንዲጠቀሙ ተፈቅዶላቸዋል። በተጨማሪም፣ የአዳኝ ብርቱካናማ መስፈርቶች ሙዝ ጫኚ ወይም ሽጉጥ ለሚጠቀሙ ግለሰቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ፣ ነገር ግን ቀስተ ቀስት ወይም ቀስት መተኮስ ለሚጠቀሙ ሰዎች አይደለም።
በተጨማሪም አዳኞች የተሰበሰቡትን አጋዘን በ72 ሰአታት ውስጥ ማሳወቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል። ዲኤንአር ለዚህ ምቹ መፍትሄ በ Hunt Fish መተግበሪያ በኩል ያቀርባል, አዳኞች ወቅታዊ ደንቦችን ማግኘት እና በቀላሉ መከሩን ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ.
ለሙዚል ጫኚ አጋዘን አደን ወቅት ወደ ታላቁ ከቤት ውጭ ሲወጡ፣ በአደንዎ አካባቢ ስላሉት ልዩ ደንቦች እንዳወቁ ያረጋግጡ። እነዚህን መመሪያዎች በመከተል እና በአጋዘን ህዝብ አስተዳደር ውስጥ በንቃት በመሳተፍ ለሚቺጋን የዱር አራዊት የረጅም ጊዜ ዘላቂነት አስተዋፅኦ ማድረግ ይችላሉ።