Konami Patch 1.4.0 ን ለብረት ማርሽ ድፍን፡ ማስተር ስብስብን ለቋል። 1

ለMetal Gear Solid፡Master Collection Vol. 1, Konami ለፒሲው የጨዋታው ስሪት ፕላስተር 1.4.0 አስተዋውቋል። የ patch ማስታወሻዎች፣ አሁን በኮናሚ ድረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ፣ ተጫዋቾቹ ቀለል ያለ እና ይበልጥ አስደሳች የሆነ የጨዋታ ልምድ እንዲኖራቸው በማረጋገጥ ሰፊ የለውጥ እና ማሻሻያ ዝርዝር ያቀርባሉ።
በዝማኔው ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ተጨማሪዎች አንዱ የአዲሱ ማያ ገጽ ቅንጅቶች መግቢያ ነው። ተጫዋቾች አሁን ማለስለስን የማንቃት ወይም የማሰናከል አማራጭ አላቸው፣ይህም ሲጠፋ የምስል ጥራትን ይጨምራል። በተጨማሪም፣ የስክሪኑን መጠን ከመደበኛ፣ ፒክሴል ፍፁም ወይም 16፡9 ምጥጥነ ገጽታ ጋር ማስተካከል ይችላሉ፣ ይህም ለግለሰብ ምርጫዎች የበለጠ የማበጀት አማራጮችን ይሰጣል።
ከዚህም በላይ ኮናሚ ከመጀመሪያው ልቀት ላይ የጎደሉትን የተለያዩ የኦዲዮ ቅንብሮችን ተናግሯል። Metal Gear Solid፣ Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty እና Metal Gear Solid 3: Snake Eater አሁን ለረጅም ጊዜ የተጠየቁ የድምጽ ቅንጅቶችን በማዘጋጀት ተጫዋቾቹ ከጨዋታው በፊት የጨዋታውን መጠን እና ዋና ሜኑ መጠን እንዲያስተካክሉ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም፣ የጨዋታው የእንፋሎት ስሪት ባለ ሙሉ ስክሪን ባህሪ፣ እንዲሁም የግድግዳ ወረቀት፣ የማሳያ ቦታ እና የስክሪን ማጣሪያ አማራጮችን ያካትታል።
ዝመናው ለተቆጣጣሪ ምላሽ ሰጪነት ማሻሻያዎችን ያመጣል። በእንፋሎት ላይ ያሉ ተጫዋቾች አሁን ፈጣን እና የተረጋጋ ምላሽ ፍጥነት መካከል መምረጥ ይችላሉ, የተለያዩ playstyles በማስተናገድ. ይሁን እንጂ አንዳንድ ማዋቀሪያዎች ወደ ጾም ሲዘጋጁ ያልተረጋጋ አፈጻጸም ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ነው, ስለዚህ ተጫዋቾቹ ቅንብሮቹን በትክክል እንዲያስተካክሉ ይመከራሉ.
ከነዚህ ለውጦች በተጨማሪ፣ patchው ጥቃቅን ችግሮችን እና የሳንካ ጥገናዎችን በMetal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Konami በSteam ላይ በተጠቃሚ የተዘጋጁ ዲዛይኖችን በማስቀደም እና በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ ጥሩ አፈጻጸምን በማረጋገጥ የተጠቃሚን ልምድ ለማሳደግ ያለመ ነው።
ተጫዋቾች በ PlayStation 4 እና 5፣ Xbox Series X እና S እና ኔንቲዶ ስዊች በጃንዋሪ 2024 ላይ ክምችቱን መልቀቅ በጉጉት ሲጠባበቁ፣የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች Konami ልዩ የሆነ የጨዋታ ልምድን ለMetal Gear ደጋፊዎች ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት እንደ ማረጋገጫ ያገለግላሉ።