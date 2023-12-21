Konami Patch 1.4.0 ን ለብረት ማርሽ ድፍን፡ ማስተር ስብስብን ለቋል። 1

Konami በቅርቡ ለፒሲ ስሪት ለብረታ ብረት ጊር ድፍን: ማስተር ስብስብ 1.4.0 ን ለቋል። 1፣ በጃንዋሪ 2024 ላይ እንዲደርሱ ከተዘጋጁት የሌሎች የመሣሪያ ስርዓቶች ዝመናዎች ጋር። ይህ ፕላስተር በኮናሚ ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ ላይ እንደተገለጸው ብዙ ተጨማሪዎችን እና የሳንካ ጥገናዎችን ያመጣል።
በዋናው የሜታል ማርሽ ድፍን ጨዋታ ላይ ከታዩት ጉልህ ለውጦች አንዱ አዲስ የስክሪን ቅንጅቶች መግቢያ ነው። ተጫዋቾች አሁን ማለስለስን የማንቃት ወይም የማሰናከል አማራጭ አላቸው፣ይህም ሲጠፋ የበለጠ ጥርት ያለ ምስል ይፈጥራል። በተጨማሪም፣ ተጫዋቾች ከመደበኛ፣ ፒክሴል ፍፁም ወይም 16:9 የስክሪን መጠን ቅንብሮች መምረጥ ይችላሉ፣ ይህም ይበልጥ የተበጀ የጨዋታ ተሞክሮ እንዲኖር ያስችላል።
ደጋፊዎቸ በተለይ ለረጅም ጊዜ የተጠየቁ የኦዲዮ ቅንጅቶችን ለMetal Gear Solid፣ Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty እና Metal Gear Solid 3: Snake Eater በማካተት በጣም ተደስተዋል። እነዚህ ቅንጅቶች፣ ከመጀመሪያው ልቀት የሌሉ፣ አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን ለማሻሻል ታክለዋል። ተጫዋቾች አሁን የጨዋታውን እና የዋና ምናሌውን መጠን ማስተካከል ይችላሉ፣ ይህም በድምጽ ደረጃዎች ላይ የበለጠ ቁጥጥር ያደርጋል።
በተጨማሪም ኮናሚ አንዳንድ ጥቃቅን ጉዳዮችን ተናግሯል እና በክምችቱ ውስጥ ባሉ ሁሉም ርዕሶች ላይ ማሻሻያ አድርጓል። የጨዋታው የእንፋሎት ስሪት እንደ ሙሉ ስክሪን ሁነታ፣ ሊበጁ የሚችሉ የግድግዳ ወረቀቶች፣ የማሳያ ቦታ ማስተካከያ እና የCRT ቲቪ ስካን መስመሮችን የሚደግሙ የስክሪን ማጣሪያዎችን የመሳሰሉ ተጨማሪ ባህሪያትን ያካትታል።
ለተጫዋች ግብረመልስ፣ Konami በSteam መድረክ ላይ የመቆጣጠሪያ ምላሽ ፍጥነት ማበጀት ባህሪን ተግባራዊ አድርጓል። ምንም እንኳን የአፈጻጸም ችግሮችን ለማስወገድ በተወሰኑ ማዋቀሪያዎች ላይ መረጋጋትን ለመምረጥ ቢመከርም ተጫዋቾች ፈጣን እና የተረጋጋ የምላሽ ፍጥነቶች መካከል መምረጥ ይችላሉ።
ይህ ፕላስተር በአሁኑ ጊዜ ለፒሲ ስሪት ብቻ የሚገኝ ቢሆንም Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1፣ PlayStation 4 እና 5፣ Xbox Series X እና S፣ እና ኔንቲዶ ቀይር ተጫዋቾች በ2024 መጀመሪያ ላይ እነዚህን ዝመናዎች በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። በእነዚህ ተጨማሪዎች እና ማስተካከያዎች፣ Konami በ ውስጥ በጣም ተወዳጅ ከሆኑት የጨዋታ ፍራንሲስቶች ውስጥ አንዱን መደገፍ እና ተሞክሮ ማሻሻል ይቀጥላል። ታሪክ.