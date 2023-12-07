የሜልበርን ነዋሪዎች ለረብሻ ባቡር ጫጫታ ሰላማዊ መፍትሄዎችን ይፈልጋሉ

የሜልበርን፣ ፍሎሪዳ ነዋሪዎች ኦርላንዶን እና ማያሚን በሚያገናኙት ብራይትላይን ባቡሮች በሚወጡት ድምፅ ምክንያት በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑን እየገለጹ ነው። በዊስቴሪያ ድራይቭ ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች በባቡር ቀንድ በተለይም በማለዳ በሚሰሙት ላይ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ጄኒፈር ዎከር የጎረቤቶቿን ስሜት በማስተጋባት “በታላቁ የነገሮች እቅድ ውስጥ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም” ብላለች።
የሜልበርን ከንቲባ ፖል አልፍሬ እየጨመረ የመጣውን የባቡር ቀንድ ድግግሞሽን በሚመለከት በኢሜይል እና በኢሜል ተሞልቷል። በደቡብ ፍሎሪዳ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ፀጥታ የሰፈነበት ዞኖች ለመፍጠር ከተማዋ እያሰበች መሆኑን ገልጿል፤ ከድንገተኛ አደጋ በስተቀር የባቡር መለከት የማይነፋባቸው። ሆኖም፣ እነዚህን ጸጥ ያሉ ዞኖችን የማቋቋም ሂደት ከፌዴራል የባቡር ሀዲድ አስተዳደር (FRA) ፈቃድ ያስፈልገዋል። ከተማዋ ጸጥ ላሉት ዞኖች ማመልከት ይኖርባታል እና ፈቃድ ከማግኘቱ በፊት ተጨማሪ የደህንነት ማሻሻያዎችን ተግባራዊ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል።
በነዋሪዎች ለተነሱት ስጋቶች ምላሽ Brightline ማህበረሰቦች ጸጥ ወዳለ ዞኖች ብቁ እንዲሆኑ ለመርዳት በርካታ የደህንነት እርምጃዎችን ተግባራዊ አድርጓል። እነዚህ እርምጃዎች ተሽከርካሪዎች የት መቆም እንዳለባቸው የሚጠቁሙ አራት በሮች፣ ሚድያዎች፣ አዲስ ምልክቶች፣ መሻገሪያ ክንዶች፣ የእግረኛ በሮች እና የባቡር ምልክቶች ያካትታሉ። የብራይላይን መሪዎች እነዚህ እርምጃዎች አጠቃላይ ደህንነትን እንደሚያሳድጉ እና የድምፅ ብክለትን እንደሚቀንስ እርግጠኞች ናቸው።
ከንቲባ አልፍሬ ጸጥ ያሉ ዞኖችን የማቋቋም ሂደት እስከ አንድ አመት ድረስ ሊወስድ እንደሚችል ይገምታሉ። የደህንነት እርምጃዎች ለህብረተሰቡ በግልጽ መነገሩን ለማረጋገጥ የህዝብ ትምህርት ዘመቻዎች እና ትክክለኛ ምልክቶች የዚህ ሂደት ቁልፍ አካላት ይሆናሉ።
ነዋሪዎች ወደ ባቡር ማቋረጫ ሲቃረቡ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እና የደህንነት ጥንቃቄዎችን እንዲከተሉ ያሳስባሉ። በትራኮቹ ላይ ማቆም እጅግ በጣም አደገኛ ነው እና በማንኛውም ዋጋ መወገድ አለበት.
እነዚህን ስጋቶች ለመፍታት በሚደረገው ጥረት የስፔስ ኮስት ትራንስፖርት እቅድ ድርጅት ከከተማ መሪዎች እና ከኤፍአርኤ ጋር በመተባበር ሀሙስ ወር ወርክሾፕ ያደርጋል። ይህ ስብሰባ ውጤታማ መፍትሄዎችን ለማግኘት እና በባቡር ጫጫታ ለተጎዱ የሜልበርን ነዋሪዎች ሰላማዊ አካባቢን ለመፍጠር ያለመ ነው።