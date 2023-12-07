አዲስ መልህቅ ሜጋን ሚቸል የአካባቢያዊ ሽፋንን ለማሻሻል ዛሬ WLWT ዜና 5 ን ተቀላቅሏል።

WLWT ዜና 5 ሜጋን ሚቼልን ወደ መልህቆቹ እና ዘጋቢዎቻቸው ቡድን መጨመሩን አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በWLWT ለሰባት ዓመታት የሰራው ሚቸል ከጥር ወር ጀምሮ በWLWT ዜና 5 ላይ ስቲቨን አልብሪተንን፣ ኬሊ ሪፒን እና ራንዲ ሪኮን ይቀላቀላል።
የWLWT የዜና ዳይሬክተር ጄፍ ቤንስኮተር ስለ ሚቸል መመለስ የተሰማውን ደስታ ገልጿል፣ ለሲንሲናቲ ያላት እውቀት እና ፍቅር የጣቢያውን ጠቃሚ ታሪኮች እና የማህበረሰብ ዝግጅቶች ሽፋን እንደሚያሳድገው ገልጿል። ሚቸል ቀደም ሲል በWLWT የሰራችበት ጊዜ እንደ ከባድ የአየር ሁኔታ፣ የፏፏቴው አደባባይ መተኮስ እና የፕሬዚዳንት ሽፋን የመሳሰሉ ጉልህ ክስተቶችን በመሸፈን ተሳትፋለች። እሷ እንደ የበረራ አሳማ ማራቶን፣ የቀይ የመክፈቻ ቀን እና የቤንጋል ሱፐር ቦውልን ለመሸፈን ወደ ሎስ አንጀለስ ተጉዛለች።
WLWTን እንደገና ለመቀላቀል ያላትን ጉጉት ስትገልጽ፣ ሚቸል ከወደፊት የስራ ባልደረቦቿ ጋር ያላትን የጠበቀ ግንኙነት እና የእለቱን በጣም ጠቃሚ ታሪኮችን ከታላቁ ሲንሲናቲ እና ከትሪ-ስቴት አካባቢ ለማካፈል እድሉን ጠቅሳለች። ሲንሲናቲ በሚቼል ልብ ውስጥ ልዩ ቦታ ይዛለች፣ እና ወደምትወደው ከተማ በመመለሷ በጣም ተደስታለች።
WLWT በሲንሲናቲ ውስጥ ከ75 ዓመታት በላይ ግንባር ቀደም የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲሆን በሀገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያው የኤንቢሲ ተባባሪ ነው። ጣቢያው ድህረ ገጹን፣ አፕሊኬሽኑን እና የስርጭት መድረኮችን ጨምሮ የሀገር ውስጥ ዜናዎችን፣ የአየር ሁኔታን፣ የስፖርት እና የመዝናኛ ፕሮግራሞችን በተለያዩ ቻናሎች ያቀርባል።
የWLWTን በባለቤትነት የሚያስተዳድረው Hearst ቴሌቪዥን በበርካታ ግዛቶች 35 ቴሌቪዥን እና ሁለት የሬዲዮ ጣቢያዎች ያሉት የተከበረ የሚዲያ ኩባንያ ነው። ኩባንያው ሀገራዊ ይዘቶችን በተለያዩ አውታረ መረቦች እና መድረኮች ያሰራጫል። ሄርስት ቴሌቪዥን በታዋቂው ጋዜጠኝነት፣ በኢንዱስትሪ ፈጠራ እና በማህበረሰብ አገልግሎት ይታወቃል።
ሚቸል ወደ WLWT ዜና 5 መመለስ ዛሬ የተሻሻለ የሀገር ውስጥ ሽፋን እና አሳታፊ ታሪኮችን ለታላቁ ሲንሲናቲ ተመልካቾች እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል።