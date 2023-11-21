MediaTek Qualcommን ለመቃወም ኃይለኛውን 8300 ቺፕ ያስተዋውቃል

አንድሮይድ ስልኮችን የሚያስደንቅ ቺፑን በቅርቡ ይፋ ካደረገ በኋላ፣ MediaTek በሌላ ጨዋታ ለዋጭ ተመልሷል። የታይዋን ኩባንያ Dimensity 8300 የተባለውን መካከለኛ ደረጃ ፕሮሰሰር አስተዋውቋል ከ Qualcomm አቅርቦቶች ጋር ተቀናቃኝ እና በገበያ ላይ ጉልህ መሻሻሎችን ያመጣል።
Dimensity 8300 MediaTek ከቀደምቶቹ የሚበልጡ የተሻሻሉ ችሎታዎችን እና ማሻሻያዎችን የሚኩራራ የ MediaTek በጣም ተስፋ ሰጭ ፕሮሰሰሮች አንዱ ነው። በአዲሱ ARM V9-based Cortex cores የተጎላበተ፣ ይህ ቺፕ በ4nm ሂደት ላይ የተመሰረተ እና የተሻሻለ 4+4 የኮርቴክስ A715 ኮሮች እና እኩል የኮርቴክስ A510 ኮሮች ያሳያል። በ 20% የእሳት ኃይልን በማቀነባበር እና በ 30% በሃይል ቅልጥፍና በመዝለል, MediaTek ከፍተኛ አፈፃፀም ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል.
በጨዋታ እና በፍላጎት ተግባራት፣ Dimensity 8300 አዲሱን ማሊ-ጂ615 ጂፒዩን በማካተት በጥሬ ግራፊክስ ሃይል ላይ ትልቅ የ60% ማሻሻያ በማቅረብ 50% የበለጠ ሃይል ቆጣቢ ነው። ይህ MediaTek በጂፒዩ አፈጻጸም ከ Qualcomm ቀዳሚ ያደርገዋል።
በተጨማሪም፣ MediaTek የ AI ችሎታዎችን አስፈላጊነት አልዘነጋም። Dimensity 8300 AI ሞዴሎችን እስከ 10 ቢሊየን መለኪያዎችን ማስኬድ ከሚችሉ የመጀመሪያዎቹ መካከለኛ ፕሮሰሰሮች አንዱ ነው። ይሄ ከ Qualcomm's flagship Snapdragon 8 Gen 3 ቺፕ ጋር ተመሳሳይ ደረጃ ላይ ያመጣል። በተጨማሪም, MediaTek's Dimensity 9300 ቺፕ እስከ 13 ቢሊዮን መለኪያዎችን በማስተናገድ የበለጠ ይወስዳል, ይህም MediaTek በ AI ሂደት ውስጥ ድንበሮችን ለመግፋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል.
Dimensity 8300 ከሚያስደንቅ የማቀነባበር ሃይል ጎን ለጎን በ RAM እና በማከማቻ ችሎታዎች ላይ ጉልህ ማሻሻያዎችን ያቀርባል። ለ RAM ሞጁሎች ከፍ ባለ ድግግሞሽ 8300MHz ሰርጥ ድጋፍ ተጠቃሚዎች ፈጣን ባለብዙ ተግባር አፈጻጸም እና ከበስተጀርባ የበለጠ ንቁ አጋጣሚዎችን የማቆየት ችሎታ ሊጠብቁ ይችላሉ። የማከማቻ ደረጃው ወደ ዩኤፍኤስ 4.0 ፍጥነቶች ተሻሽሏል፣ ይህም ከቀደምት ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ የማንበብ እና የመፃፍ ፍጥነቶችን ያቀርባል።
MediaTek በግንኙነት ላይ ያተኮረ ትኩረት በDimensity 8300 ውስጥ ይታያል፣ከ5.17ጂ በላይ እስከ 5Gbps የማውረድ ፍጥነቶች እና 2x የመተላለፊያ ይዘት በWi-Fi ግንኙነት እንደሚያገኙ ተስፋዎች ጋር።
በኢሜጂንግ ዲፓርትመንት ውስጥ፣ Dimensity 8300 የሚዲያቴክ ሃይል ያላቸው አንድሮይድ ስልኮች 4K HDR ቪዲዮዎችን በሴኮንድ በ60 ክፈፎች እንዲቀዱ ያስችለዋል፣ ይህም ቀደም ሲል ከነበረው ውስንነት ይበልጣል።
በእነዚህ አስደናቂ ባህሪያት እና እድገቶች, MediaTek's Dimensity 8300 ቺፕ የ Qualcommን በገበያ ላይ ያለውን የበላይነት የመቃወም አቅም አለው. በዚህ ፕሮሰሰር የተጎላበተውን የመጀመሪያውን የስልኮች ሞገድ በአመቱ መጨረሻ ስንጠብቅ፣ሚዲያቴክ ከፍተኛ ፉክክር ባለበት ሴሚኮንዳክተር ኢንደስትሪ ውስጥ ወደ ላይ እንደሚገኝ ግልፅ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
- Dimensity 8300 ቺፕ ምንድን ነው?
Dimensity 8300 ቺፕ መካከለኛ እርከን ፕሮሰሰር ነው MediaTek በታይዋን ሴሚኮንዳክተር ኩባንያ የተሰራ። ለአንድሮይድ ስልኮች በአፈጻጸም እና በቅልጥፍና ላይ ጉልህ ማሻሻያዎችን ለማቅረብ የተነደፈ ነው።
- Dimensity 8300 ከ Qualcomm አቅርቦቶች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
Dimensity 8300 ቺፕ በአፈጻጸም እና በችሎታዎች የ Qualcomm መካከለኛ እርከን Snapdragon 7 Gen 3 ተቀናቃኞች ናቸው። የ MediaTek ቺፕ በተለያዩ ገጽታዎች ላይ ትርጉም ያለው ማሻሻያዎችን እና ማሻሻያዎችን ያቀርባል ይህም የማቀናበር ሃይል፣ የግራፊክስ ችሎታ፣ የ AI ችሎታዎች፣ የ RAM ድጋፍ፣ የማከማቻ ፍጥነት እና ግንኙነትን ይጨምራል።
- የ Dimensity 8300 የ AI ችሎታዎች ምንድ ናቸው?
Dimensity 8300 AI ሞዴሎችን እስከ 10 ቢሊየን መለኪያዎችን ማስኬድ ከሚችሉ የመጀመሪያዎቹ መካከለኛ ፕሮሰሰሮች አንዱ ነው። ይህ በ AI የማቀናበር አቅሞች አንፃር ከ Qualcomm's flagship Snapdragon 8 Gen 3 ቺፕ ጋር እኩል ያደርገዋል።
- Dimensity 8300 የጨዋታ አፈፃፀምን እንዴት ያሳድጋል?
Dimensity 8300 ማሊ-ጂ615 ጂፒዩን ያካትታል፣ ይህም ከቀድሞው ጋር ሲነጻጸር በጥሬ ግራፊክስ ሃይል ላይ ከፍተኛ የ60% መሻሻልን ይሰጣል። ይህ ማሻሻያ ለተጠቃሚዎች የተሻለ የጨዋታ ልምድን ያረጋግጣል።
- በ Dimensity 8300 የተጎላበተው ስልኮች መቼ ይገኛሉ?
በዲመንስቲ 8300 የተጎላበተ የመጀመሪያው የስልኮች ሞገድ በዚህ አመት መጨረሻ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
(ምንጭ፡- ከዲጂታል አዝማሚያዎች የተወሰደ)