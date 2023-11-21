MediaTek Dimensity 8300 Chip ያስተዋውቃል፡ ተመጣጣኝ ስልኮችን በ Generative AI አብዮት ያደርጋል

ቀዳሚ ቺፑ ሰሪ የሆነው ሚዲያቴክ የስማርት ፎን ኢንደስትሪውን አዲስ ቺፑን Dimensity 8300 በማስተዋወቅ ላይ ነው። ፕሪሚየም አቻ፣ Dimensity 9300።
Qualcomm ባለፈው ሳምንት በ Snapdragon 7 Gen 3 ቺፕ ተመሳሳይ እርምጃ ቢያደርግም፣ ሁለቱም ኩባንያዎች እያደገ የመጣውን የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን እያሻሻለ ያለውን የኤአይአይ አዝማሚያ ለመምታት እንደሚጓጉ ግልጽ ነው።
ከዳመና ላይ ከተመሰረቱ መፍትሄዎች በተቃራኒ በመሣሪያ ላይ አመንጪ AI ሁሉንም ስሌቶች በስማርትፎን ላይ በቀጥታ ያስኬዳል፣ ፈጣን ምላሾችን እና የተሻሻለ ግላዊነትን ማላበስ እንደ የተጠቃሚ ባህሪ እና የመገኛ አካባቢ ምርጫዎችን ግምት ውስጥ ያስገባ። በተጨማሪም፣ ተጠቃሚዎች ከተንቀሳቃሽ ስልክ አውታረ መረብ ሽፋን ክልል ውጪ ቢሆኑም እንኳ ሊሠራ ይችላል።
MediaTek የ Dimensity 8300 ልዩ የጄኔሬቲቭ AI ችሎታዎችን እስካሁን አልገለጸም ነገር ግን ከከፍተኛው Dimensity 9300 ጋር ሲነጻጸር በትንሹ ዝቅተኛ የአፈፃፀም መለኪያዎችን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል. የኋለኛው ደግሞ Stable Diffusion ን ከአንድ ሰከንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ምስሎችን ማመንጨት ይችላል እና AI ን ይቆጣጠራል. በሰከንድ 7 ቢሊዮን መለኪያዎች ያላቸው ሞዴሎች, በ 20 ቶከን በሴኮንድ.
በDimensity 8300፣ MediaTek ከቀድሞው Dimensity 8200 ከፍተኛ ማሻሻያዎችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል። ይህ የ20% የሲፒዩ ፍጥነት መጨመርን፣ እስከ 30% የተሻለ የሃይል ቅልጥፍናን እና 60% የላቀ አፈጻጸም እና 55% የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍናን የሚያቀርብ ጂፒዩ ይጨምራል። . የ AI ፕሮሰሲንግ ዩኒት ከፕሪሚየም Dimensity 9300 ሳይለወጥ ይቆያል፣ ይህም ለተለመዱ AI ተግባራት የተሻሻለ አፈጻጸምን ያረጋግጣል፣ ለምሳሌ የፎቶ ማሻሻያ።
ከዚህም በላይ Dimensity 8300 የተገጠመላቸው ስልኮች ረጅም የባትሪ ዕድሜ እና እንደ ጆሮ ማዳመጫ እና ጌምፓድ ካሉ መለዋወጫዎች ጋር ያለችግር እንዲገናኙ ይጠበቃል። MediaTek Dimensity 8300ን በመሳሪያዎቻቸው ውስጥ ለማካተት የወሰኑትን የስልክ ብራንዶች እስካሁን አልገለጠም። ነገር ግን ቀዳሚው Dimensity 8200 እንደ Vivo V29 Pro እና Vivo V27 Pro ባሉ ስማርት ፎኖች በአሜሪካ ገበያ ላይ በስፋት ባይታይም መገኘቱን ልብ ሊባል ይገባል።
በየጥ:
ጥ: አመንጪ AI ምንድን ነው?
መ: Generative AI በነባር ቅጦች እና ግብዓቶች ላይ በመመስረት እንደ ምስሎች፣ ቪዲዮዎች ወይም ጽሑፎች ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን ለማምረት እና ለመፍጠር አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ስልተ ቀመሮችን መጠቀምን ያመለክታል።
ጥ: በመሳሪያ ላይ አመንጪ AI ከደመና-ተኮር መፍትሄዎች እንዴት ይለያል?
መ: በመሣሪያ ላይ አመንጪ AI ስሌቶችን በቀጥታ በስማርትፎን ላይ ያካሂዳል፣ ፈጣን ምላሾችን እና ግላዊ ልምዶችን በበይነመረብ ግንኙነት ላይ ሳይመሰረቱ ወይም ሚስጥራዊነት ያለው ውሂብ ወደ ደመና አገልጋዮች ሳይልክ።
ጥ፡ በዲመንስቲ 8300 ቺፕ ከቀድሞው በፊት ያቀረቡት ማሻሻያዎች ምንድናቸው?
መ: Dimensity 8300 ቺፕ በሲፒዩ ፍጥነት 20% ጭማሪ፣ እስከ 30% የተሻለ የሃይል ቅልጥፍና፣ ጂፒዩ 60% የላቀ አፈጻጸም ያለው፣ የተሻሻለ የሃይል ቅልጥፍና እና እንደ የፎቶ ማሻሻያ ላሉ ተግባራት የተሻሻለ AI የማቀናበር ችሎታዎችን ይመካል።
ጥ፡- Dimensity 8300ን ለመጠቀም የወሰኑት የስልክ ብራንዶች የትኞቹ ናቸው?
መ: MediaTek Dimensity 8300 ን በመሳሪያዎቻቸው ውስጥ የሚያካትቱትን የስልክ ብራንዶች እስካሁን አላሳወቀም።