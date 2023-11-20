አዲስ ርዕስ፡ የSteam Deck OLED's 90 Hz Screen በግቤት መዘግየት ላይ ያለውን ተጽእኖ ማሰስ

በቅርብ የዲጂታል ፋውንድሪ ትንተና የተሻሻለው 90 Hz ስክሪን በእንፋሎት ዴክ OLED የግብአት መዘግየት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ታይቷል። የNvidi's Latency and Display Analysis Toolsን በመጠቀም፣ ቡድኑ ምላሽ ሰጪነት ላይ ያለውን ትክክለኛ ተፅእኖ ለማወቅ፣ Doom Eternal እና Crysis 3 Remastered የተባሉ ሁለት reflex-heavy ጨዋታዎችን ሞክሯል።
በ90fps ሲሰራ፣የSteam Deck OLED በግቤት መዘግየት ውስጥ በጣም ጉልህ የሆኑ ማሻሻያዎችን አሳይቷል። ከ60fps LCD ስሪት ጋር ሲነጻጸር፣ አማካይ የግብአት መዘግየት 26.1 ms ለ Doom Eternal እና 32.5 ms ለ Crysis 3 ነው። ይህ ቅናሽ በከፊል፣ በ OLED ማሳያ ላይ ፈጣን የፍሬም እድሳት ምክንያት ሊሆን ይችላል።
የሚገርመው ነገር፣ ሁለቱም OLED እና LCD ክፍሎች በተመሳሳይ የፍሬም ፍጥነት ሲሰሩም ሙከራው የግቤት መዘግየት ማሻሻያዎችን አግኝቷል። ሁለቱም ወደ 60fps በመዋቀር፣ OLED ለ Doom Eternal የግብአት መዘግየት 8.5 ሚሴ ቅናሽ እና ለ Crysis 11.3 3 ሚሴ ቅናሽ አሳይቷል። የዝግመተ ለውጥ ማሻሻያው በዝቅተኛ የፍሬም ፍጥነቶች ጎልቶ እየታየ፣ ጨዋታዎች ወደ 20 ሲጠመቁ ከ40 ms በላይ ደርሷል። እስከ 45fps ክልል።
እነዚህ ማሻሻያዎች ከሰዎች ምላሽ ጊዜዎች ጋር ሲነፃፀሩ በጣም ትንሽ ቢመስሉም፣ አሁንም በስርዓቱ አጠቃላይ ስሜት እና ምላሽ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። በግብአት መዘግየት ላይ ያሉ ጥቃቅን ለውጦች የጨዋታ ልምዱን "አስቸጋሪነት" በእጅጉ ሊያሳድጉ ይችላሉ።
ከትንታኔው ሌላ ትኩረት የሚስብ ግኝት እንደሚያመለክተው የጽኑ ትዕዛዝ ዝመናዎች በ Steam Deck በኦኤልዲ እና በኤልሲዲ ስሪቶች መካከል ባለው የግብዓት መዘግየት ልዩነት ውስጥ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። የድሮውን የኤል ሲ ዲ እትም ጊዜው ያለፈበት ፈርምዌር ሲሞክር ዲጂታል ፋውንድሪ በተዘመነው ፈርምዌር ከተገኙት ከ8 እስከ 42.4 ሚሴ ቀርፋፋ የግብአት መዘግየት ውጤቶችን ተመልክቷል።
ቫልቭ የግቤት መዘግየትን በመቀነስ ላይ ለተጨማሪ ማሻሻያዎች በንቃት እየሰራ ነው። በመካሄድ ላይ ባሉ የጽኑዌር ክለሳዎች፣ በኤልሲዲ ማሳያዎች ላይ የምላሽ ጊዜዎች እየቀነሱ ይሄዳሉ፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የጨዋታ ልምድን ያሳድጋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የግቤት መዘግየት ምንድን ነው?
የግብአት መዘግየት ተጠቃሚው ትዕዛዝ በሚያስገባበት ጊዜ እና ስርዓቱ ለዚያ ትዕዛዝ ምላሽ በሚሰጥበት ጊዜ መካከል ያለውን መዘግየት ያመለክታል. በጨዋታ ውስጥ፣ የግብአት መዘግየት በጨዋታ አጨዋወት ምላሽ እና አጠቃላይ ስሜት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
2. የSteam Deck OLED's 90 Hz ስክሪን የግቤት መዘግየትን እንዴት ይጎዳል?
የSteam Deck OLED የተሻሻለው 90 Hz ስክሪን ከ60 Hz LCD ስሪት ጋር ሲነጻጸር የግቤት መዘግየትን እንደሚቀንስ ታይቷል። ጨዋታዎችን በከፍተኛ የፍሬም ፍጥነት በ OLED ማሳያ ላይ ማስኬድ በግቤት መዘግየት ላይ ጉልህ መሻሻሎችን ያመጣል።
3. ሁለቱም OLED እና LCD ክፍሎች ወደ ተመሳሳይ የፍሬም ፍጥነት ሲዋቀሩ የግቤት መዘግየት ማሻሻያዎች አሁንም ሊታዩ ይችላሉ?
አዎ፣ ሙከራው እንደሚያሳየው ሁለቱም OLED እና LCD ክፍሎች በተመሳሳይ የፍሬም ፍጥነት ሲሰሩ፣ OLED አሁንም የተቀነሰ የግቤት መዘግየትን ያሳያል። ይህ የሚያሳየው በሁለቱ ስሪቶች መካከል ያለው የሃርድዌር ልዩነት ለተሻሻለ ምላሽ ሰጪነት ሚና ይጫወታል።
4. በ OLED እና LCD ስሪቶች መካከል ላለው የግብአት መዘግየት ልዩነት የ firmware ዝመናዎች ተጠያቂ ናቸው?
የዲጂታል ፋውንድሪ ትንተና የጽኑዌር ማሻሻያ በSteam Deck OLED እና LCD ስሪቶች መካከል ለሚስተዋለው የግቤት መዘግየት ልዩነት አስተዋፅዖ ሊያደርግ እንደሚችል ይጠቁማል። የቆዩ የ LCD firmware ስሪቶች ከተዘመነው ፈርምዌር ጋር ሲነፃፀሩ ቀርፋፋ የግቤት አፈጻጸም አስከትለዋል። ቫልቭ ለSteam Deck LCD ስሪት በ firmware ዝመናዎች በኩል የግብዓት መዘግየትን ለማሻሻል በንቃት እየሰራ ነው።