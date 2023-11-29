የሙዚቃ ማንነትህን በ"እኔ በ2023" ተቀበል

ባለፈው አመት እራስህን በሙዚቃ ስትጠመቅ አንተ ማን ነበርክ? ወደ አዲስ አርቲስቶች እና ዘውጎች እየገባህ አስደሳች የሆነ አሰሳ ጀምረሃል? ወይም የእራስዎን የውስጣዊ ተፈጥሮን በማንፀባረቅ ፍጹም በሆነ መልኩ የተጣጣሙ አጫዋች ዝርዝሮችን በማዘጋጀት መጽናኛ አግኝተዋል? ምናልባት የሁለቱም ጥምረት ነበራችሁ። የአንተ ዘይቤ ምንም ይሁን ምን፣ የማዳመጥ ምርጫዎችህ የአንተ እውነተኛ ማንነት ነጸብራቅ ነበሩ። እና አሁን፣ የSpotify's “Me in 2023” ዘመቻ እንደ ዲጂታል ደረሰኝዎ ያገለግላል፣ ይህም የሙዚቃ ጉዞዎን ልዩ ባህሪ ያሳያል።
ምናባዊ ካርድህን በ"እኔ በ2023" ስትገለብጥ በSpotify ላይ ባሉህ ምርጫዎች እና ልማዶች ላይ ተመርኩዞ ለእርስዎ የተሰራ ግላዊነት የተላበሰ የማዳመጥ ባህሪ ያሳያል። ወደ አዲሱ ዓመት ሲገቡ የሙዚቃ ማንነትዎን በዓይነ ሕሊናዎ የሚያሳዩበት ተጫዋች እና አስደሳች መንገድ ነው። እና በጣም ጥሩው ክፍል? ሌሎች እንዲመሰክሩት እና እውነተኛዎትን እንዲያከብሩ በመጋበዝ ለአለም በኩራት ማካፈል ይችላሉ።
የተለያዩ የአድማጭ ዓይነቶችን በማሰስ ደስታን ለሚያገኙ፣ “እኔ በ2023” በ2023 ጥቅል ተሞክሮ ውስጥ የሚያገኟቸውን አሥራ ሁለት የተለያዩ ገጸ-ባህሪያትን ያቀርባል። እያንዳንዱ ገፀ ባህሪ ከጀብደኛ አደጋ አቅራቢ እስከ አሳቢ ጠባቂ ድረስ ከተለያዩ የሙዚቃ ዝንባሌዎች ጋር የሚስማማ የተለየ ስብዕና ይወክላል። ወደ እያንዳንዱ ገፀ ባህሪይ ገለፃ ለመግባት ከታች ያሉትን ካርዶች ጠቅ ያድርጉ፣ በልዩ የሙዚቃ አለም ውስጥ እርስዎን ይጓዙ። እና ያስታውሱ፣ በማያ ገጹ ላይ የትኛውም ቦታ ላይ ጠቅ በማድረግ ሁልጊዜ ወደ ማዕከለ-ስዕላቱ መመለስ ይችላሉ።
ስለዚህ፣ የሙዚቃ ማንነትዎን ይቀበሉ እና በዚህ ባለፈው አመት ከጀብዱዎ እና ከውስጥዎ ጋር የተጓዙትን ትራኮች ያክብሩ። “እኔ በ2023” የማዳመጥ ምርጫዎችዎን እውነተኛ ይዘት እንደገና ለማግኘት መግቢያ ይሁን። ባህሪዎን በኩራት ያካፍሉ እና ሌሎች በራሳቸው የሙዚቃ ዳሰሳዎች እንዲጀምሩ ያነሳሱ።
በየጥ:
ጥ፡ "እኔ በ2023" እንዴት ይሰራል?
መ፡ "እኔ በ2023" የሙዚቃ ምርጫዎችህን እና ልማዶችህን በግል በተዘጋጀ የአድማጭ ገጸ ባህሪ የሚያሳይ በSpotify የተደረገ ዘመቻ ነው፣ በመድረኩ ላይ ባለህ እንቅስቃሴ መሰረት የተሰራ። የሙዚቃ ማንነትህን ለማሳየት አጓጊ እና ተጫዋች መንገድ ያቀርባል።
ጥ፡ የ«እኔን በ2023» ባህሪዬን ማጋራት እችላለሁ?
መ: በፍፁም! የ«እኔ በ2023» ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የእርስዎን የማዳመጥ ባህሪ ለሌሎች የማካፈል ችሎታ ነው። የሙዚቃ ደስታን ያሰራጩ እና አለም እርስዎን እውነተኛውን ያክብራችሁ።
ጥ፡ የተለያዩ አይነት ቁምፊዎች አሉ?
መ፡ አዎ፣ “እኔ በ2023” በ2023 ጥቅል ተሞክሮ ውስጥ ለመዳሰስ አስራ ሁለት የተለያዩ ቁምፊዎችን አቅርቧል። እያንዳንዱ ገፀ ባህሪ ከተለያዩ የሙዚቃ ዝንባሌዎች እና ቅጦች ጋር የሚዛመድ ልዩ ሰውን ይወክላል።