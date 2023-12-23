ማክላረን GTS፡ ለዘመናዊው ሹፌር ተግባራዊ የሆነ ሱፐርካር

የማክላረን ጂቲኤስ የጂቲ ሞዴል ተተኪ ነው፣ እሱም ትንሽ አፈጻጸምን ያማከለ የስፖርት መኪና ነበር ታላቅ ተጎብኝ። GT አስደናቂ የካርጎ ቦታ እና ፍጥነት ሲያቀርብ፣ GTS በኃይል እና በተግባራዊነት ከማሻሻያ ጋር አንድ እርምጃ ወደፊት ይወስዳል።
በመከለያው ስር ጂቲኤስ ባለ 4.0L መንታ ቱርቦ ቪ8 ሞተር የተገጠመለት ሲሆን አሁን 626 የፈረስ ጉልበት ያመነጫል። ይህ የኃይል ማሻሻያ ከተለዋዋጭ የመቀጣጠል ጊዜ ጋር ተዳምሮ GTS ከ 0 እስከ 100 ኪ.ሜ በሰዓት በሶስት ሰከንድ ውስጥ ፍጥነት እንዲጨምር ያስችለዋል።
በንድፍ ረገድ፣ ጂቲኤስ ከአዲስ አየር ማስገቢያዎች፣ ከኋላ ማሰራጫ፣ እና የፊት እና የኋላ ፋሲስ ጋር በአዲስ መልክ ማደስን ያሳያል። እንደ ፖርሽ 911 ቱርቦ ሙሉ በሙሉ ሳይስተዋል ባይቀርም፣ GTS የበለጠ የጠራ እና የተለየ መልክን ያጎናጽፋል።
በጓዳው ውስጥ፣ GTS አዲስ የውስጥ ማስጌጫዎችን፣ ምቹ መቀመጫዎችን እና የቅንጦት የቆዳ ንክኪዎችን በጠቅላላ ያቀርባል። በተጨማሪም፣ በሚያሽከረክሩበት ጊዜ በV12 ሞተር ሲምፎኒ ለመደሰት ለሚመርጡ ኃይለኛ ባለ 8-ድምጽ ማጉያ Bowers & Wilkins ስቴሪዮ ስርዓት አለ።
GTS በተጨማሪም መኪናው የፓርኪንግ ጋራዥን መወጣጫዎች በብቃት እንዲሄድ የሚያስችል ፈጣን የፊት ሊፍት አክሰል ያስተዋውቃል፣ ተሽከርካሪውን በአራት ሰከንድ ውስጥ ከፍ በማድረግ እና ዝቅ ለማድረግ። የGTS መካከለኛ ሞተር ውቅር የኋላ ታይነትን ሊጎዳ ይችላል፣ ነገር ግን እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ወደፊት ታይነት በራስ የመንዳት ልምድን ያረጋግጣል።
ሌሎች የGTS አፈጻጸም ድምቀቶች የሚስተካከሉ የመንዳት ሁነታዎች፣ የካርቦን ሴራሚክ ብሬክስ እና አስማሚ ዳምፐርስ ያካትታሉ። በ1,520 ኪሎ ግራም የሚመዝነው GTS ከተወዳዳሪዎቹ 100 ኪሎ ግራም ያህል ቀላል ነው, ይህም በመንገድ ላይ ቀላል እና ቀልጣፋ ማሽን ያደርገዋል.
ማክላረን በሰልፍ ውስጥ እንኳን ፈጣን መኪኖችን ቢያቀርብም፣ GTS ልዩ የሆነ የሱፐርካር አፈጻጸም እና የዕለት ተዕለት ተግባራዊነትን ያቀርባል። በመንገድ ጉዞዎች ላይ ቢጀምሩም ሆነ በቀላሉ የማይረሳ የመንዳት ልምድን ከፈለጉ፣ McLaren GTS በሁለቱም ግንባሮች ያቀርባል።
ስለዚህ፣ ከፍጥነት በላይ ለሚያቀርበው ሱፐር መኪና በገበያ ላይ ከሆኑ፣ McLaren GTS ያለጥርጥር በእርስዎ የእጩ ዝርዝር ውስጥ መሆን አለበት። የመጨረሻው ውሳኔ, በእርግጥ, በመጨረሻ በእርስዎ ላይ የተመሰረተ ነው.