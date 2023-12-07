የፊላዴልፊያ ከንቲባ ተመራጩ ቼሬል ፓርከር ሁለገብ አማካሪ ቦርድን ይፋ አደረገ

የፊላዴልፊያ ከንቲባ ተመራጩ ቼሬል ፓርከር በቅርቡ የተለያዩ እና አካታችውን “የመንግሥታት ክብ ጠረጴዛን” አስተዋውቋል፣ ይህ ታላቅ የምክር ቦርድ ከአካባቢ፣ ከክልል እና ከፌዴራል መንግሥት የተውጣጡ ታዋቂ ዴሞክራቶችን ያቀፈ ነው። የክብ ጠረጴዛው ተቀዳሚ አላማ በፓርከር የተዘረዘሩ ቁልፍ የህግ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች ማለትም የህዝብ ደህንነት፣ መኖሪያ ቤት፣ ሱስ፣ የሰው ሃይል ልማት እና ንፅህናን መፍታት ነው።
በተለይ በምእራብ ፊላዴልፊያ ግዛት ሴናተር ቪንሰንት ሂዩዝ የሚመራው የክብ ጠረጴዛው በቀደሙት ከንቲባ አስተዳደሮች ታይቶ የማይታወቅ አዲስ ፅንሰ ሀሳብ ያስተዋውቃል። እንደ ፔንስልቬንያ የአሜሪካ ሴናተሮች፣ ሶስት የኮንግረስ አባላት፣ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ጆአና ማክሊንተን እና የወደፊት የከተማው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኬንያታ ጆንሰንን የመሳሰሉ ታዋቂ የዲሞክራቲክ ፖለቲከኞች ዝርዝርን በማካተት የክብ ጠረጴዛው ለፓርከር እድገት ራዕይ በጋራ መሰጠትን ያሳያል።
በማስታወቂያው ወቅት አንድነትን በማጉላት፣ በዜና ኮንፈረንሱ ላይ የተገኙት ብዙዎቹ የሕግ አውጭዎች ፓርከርን የደገፉት በከንቲባ ከፍተኛ ፉክክር በተካሄደበት የዲሞክራቲክ የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ወቅት መሆኑን ማስተዋሉ ጠቃሚ ነው። ፓርከር ከተመረጡት ዲሞክራቶች ከፍተኛ ድጋፍ ሲሰጥ የእነሱ ድጋፍ ምንም አያስደንቅም።
ነገር ግን፣ በክብ ጠረጴዛው ላይ ያልተካተቱት የማይታወቁ ሪፐብሊካኖች እና የሰራተኛ ቤተሰቦች ፓርቲ አባላት፣ ተራማጅ ሶስተኛ አካል በከተማው ምክር ቤት ሁለት መቀመጫዎችን አግኝቷል። ለከንቲባነት ለመካከለኛነት የተወዳደረችው ፓርከር፣የሃውስ ጂኦፒ ካውከስ ፀሃፊ ሆና የምታገለግለውን የስቴት ተወካይ ማርቲና ዋይትን ጨምሮ ከሪፐብሊካኖች ጋር የነበራትን መልካም ግንኙነት ጠቅሳለች።
መጀመሪያ ላይ፣ የክብ ጠረጴዛው አባላትን ከከተማው ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ተራማጅ ክንፍ አግልሏል። የከተማው ምክር ቤት አባል ጄሚ ጋውቲየር፣ የምዕራብ ፊላዴልፊያ ተራማጅ እና የሴንተር ሲቲ እና የደቡብ ፊላደልፊያ ክፍሎችን የሚወክሉት የስቴት ሴናተር ኒኪል ሳቫል አልተካተቱም። ሁለቱም ጋውቲየር እና ሳቫል በከንቲባው የመጀመሪያ ደረጃ ሌላ እጩ የቀድሞ የከተማው ምክር ቤት አባል ሔለን ጂምን ደግፈዋል። ነገር ግን፣ ከዜና ኮንፈረንስ በኋላ ጋውቲየር ወደ ዙሩ ጠረጴዛው እንዲቀላቀል በድጋሚ ጥሪ ቀረበለት፣ ይህም የሁሉንም ተሳትፎ ቁርጠኝነት ያሳያል።
በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የተገኙት የጠረጴዛ አባላት ለፓርከር ያላቸውን ድጋፍ ገልጸው የአስተዳደሯን ውጥኖች ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ በጋራ ለመስራት ቃል ገብተዋል። የዚህ አማካሪ ቦርድ የተዋቀረ እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ባህሪው የፓርከርን ራዕይ እና ከተለያዩ የመንግስት እርከኖች የተውጣጡ ቁልፍ መሪዎችን የጋራ እውቀት ያሳያል። የመንግስት ተወካይ ዶና ቡሎክ እንዳብራሩት፣ ይህ የትብብር ጥረት ውጤታማ መንግስት ለፊላደልፊያ ህዝብ በትክክል ሲሰራ ምን እንደሚመስል ያሳያል።