“የቀድሞ ባችለር ማቲ ጄ፣ የ ALDI የበጎ አድራጎት ድርጅት የመጀመሪያ ማሸጊያ ኦፊሰር ሆነ”

የቲቪ ስብዕና ማቲው ጆንሰን፣ በሰፊው የሚታወቀው ማቲ ጄ፣ እንደ ALDI አውስትራሊያ የመጀመሪያ ዋና ማሸጊያ ኦፊሰር (ሲፒኦ) ሆኖ ተመርጧል። በዚህ ሚና፣ Matty J የ ALDI የመጀመሪያ የቦርሳ ማሸጊያ አገልግሎትን ይመራል፣ ሁሉም ገቢዎች ወደ አውስትራሊያ የህፃናት ካንሰር በጎ አድራጎት ድርጅት፣ የካምፕ ጥራት።
ደንበኞቻቸው የ2$ VIPacking አገልግሎትን መምረጥ ይችላሉ፣ይህም ዘና ለማለት የሚያስችላቸው ሲሆን ማቲ ጄ እና ሌሎች የከረጢት አሻጊዎች ግሮሰሪዎቻቸውን ሲይዙ። በመጠባበቅ ላይ እያሉ በመደብሩ ውስጥ ቡና ይቀርባሉ. የቦርሳ ማሸግ አገልግሎቱ ቅዳሜ ሴፕቴምበር 16 ከጠዋቱ 8፡30 ጀምሮ በሲድኒ በሚገኘው ALDI's Brookvalle መደብር ይካሄዳል።
ALDI ከ2020 ጀምሮ የካምፕ ጥራትን ሲደግፍ ቆይቷል እና ከ5.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለበጎ አድራጎት ድርጅት በመለገስ ከ5,662 በላይ በካንሰር የተጠቁ ህጻናት በመዝናኛ ፕሮግራሞች ላይ እንዲሳተፉ አስችሏቸዋል። የበጎ አድራጎት ድርጅቱን የበለጠ ለመርዳት፣ ALDI በመደብር ውስጥ ወይም በመስመር ላይ ከተደረጉት የደንበኛ ልገሳዎች እስከ $100,000 ዋጋ ድረስ ያዛምዳል።
ማቲ ጄ እንደ ሲፒኦ በመመረጤ የተሰማውን ደስታ እና ምስጋና ገልጿል፣ “ሸቀጣሸቀጥን በተመለከተ አንድ ሙያ አለኝ ብዬ ማሰብ እወዳለሁ፣ ነገር ግን ፍጥነቴን፣ ቅልጥፍናዬን እና ቴክኒኬን እያጣራሁ ነበር፣ እና ለዚህ ታላቅ ዓላማ የቻልኩትን ያህል ቦርሳ ለመያዝ እጓጓለሁ።
በ NSW ውስጥ ALDI ማኔጂንግ ዳይሬክተር አሌክስ ፎስተር የማቲ ጄን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል "ወርቃማ የማሸጊያ ህጎች" ለምሳሌ ከባድ እቃዎችን ከታች እና ቀላል እቃዎችን ከላይ ማስቀመጥ እና እንደ ዳቦ ያሉ ደካማ እቃዎች እንዳይጨፈጨፉ ማረጋገጥ.
በተጨማሪም፣ እንደ ቲሸርት፣ ኮፍያ፣ የፀሐይ መነፅር፣ የውሃ ጠርሙሶች እና መጠቅለያ ወረቀት ያሉ የካምፕ ጥራት ዕቃዎች በሚቀጥለው ሳምንት በALDI መደብሮች ለመግዛት ዝግጁ ይሆናሉ። ከእነዚህ ሽያጮች የተሰበሰበ ሁሉም ገንዘቦች ካንሰር ላለባቸው ልጆች የመዝናኛ ፕሮግራሞች አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
በአጠቃላይ፣ የማቲ ጄ ተሳትፎ እንደ ALDI ሲፒኦ እና የቦርሳ ማሸግ አገልግሎት ዓላማው ለካምፕ ጥራት ገንዘብ ለማሰባሰብ እና ካንሰር ላለባቸው ህጻናት ድጋፍ፣ እረፍት እና አስደሳች ተሞክሮዎችን ለመስጠት፣ በልዩ እንክብካቤ፣ ደጋፊ ማህበረሰቡ እና እድሜያቸው ጉዞአቸውን እንዲሄዱ በማረጋገጥ ነው። - ተገቢ የትምህርት ፕሮግራሞች.
ምንጮች:
– “የቀድሞ ባችለር ዋና ኦፊሰር ሚና” ALDI Newsroom
- "ALDI ከካምፕ ጥራት ጋር አጋሮች" ALDI Newsroom