የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ዜና

“የቀድሞ ባችለር ማቲ ጄ፣ የ ALDI የበጎ አድራጎት ድርጅት የመጀመሪያ ማሸጊያ ኦፊሰር ሆነ”

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 12, 2023
“የቀድሞ ባችለር ማቲ ጄ፣ የ ALDI የበጎ አድራጎት ድርጅት የመጀመሪያ ማሸጊያ ኦፊሰር ሆነ”

የቲቪ ስብዕና ማቲው ጆንሰን፣ በሰፊው የሚታወቀው ማቲ ጄ፣ እንደ ALDI አውስትራሊያ የመጀመሪያ ዋና ማሸጊያ ኦፊሰር (ሲፒኦ) ሆኖ ተመርጧል። በዚህ ሚና፣ Matty J የ ALDI የመጀመሪያ የቦርሳ ማሸጊያ አገልግሎትን ይመራል፣ ሁሉም ገቢዎች ወደ አውስትራሊያ የህፃናት ካንሰር በጎ አድራጎት ድርጅት፣ የካምፕ ጥራት።

ደንበኞቻቸው የ2$ VIPacking አገልግሎትን መምረጥ ይችላሉ፣ይህም ዘና ለማለት የሚያስችላቸው ሲሆን ማቲ ጄ እና ሌሎች የከረጢት አሻጊዎች ግሮሰሪዎቻቸውን ሲይዙ። በመጠባበቅ ላይ እያሉ በመደብሩ ውስጥ ቡና ይቀርባሉ. የቦርሳ ማሸግ አገልግሎቱ ቅዳሜ ሴፕቴምበር 16 ከጠዋቱ 8፡30 ጀምሮ በሲድኒ በሚገኘው ALDI's Brookvalle መደብር ይካሄዳል።

ALDI ከ2020 ጀምሮ የካምፕ ጥራትን ሲደግፍ ቆይቷል እና ከ5.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለበጎ አድራጎት ድርጅት በመለገስ ከ5,662 በላይ በካንሰር የተጠቁ ህጻናት በመዝናኛ ፕሮግራሞች ላይ እንዲሳተፉ አስችሏቸዋል። የበጎ አድራጎት ድርጅቱን የበለጠ ለመርዳት፣ ALDI በመደብር ውስጥ ወይም በመስመር ላይ ከተደረጉት የደንበኛ ልገሳዎች እስከ $100,000 ዋጋ ድረስ ያዛምዳል።

ማቲ ጄ እንደ ሲፒኦ በመመረጤ የተሰማውን ደስታ እና ምስጋና ገልጿል፣ “ሸቀጣሸቀጥን በተመለከተ አንድ ሙያ አለኝ ብዬ ማሰብ እወዳለሁ፣ ነገር ግን ፍጥነቴን፣ ቅልጥፍናዬን እና ቴክኒኬን እያጣራሁ ነበር፣ እና ለዚህ ታላቅ ዓላማ የቻልኩትን ያህል ቦርሳ ለመያዝ እጓጓለሁ።

በ NSW ውስጥ ALDI ማኔጂንግ ዳይሬክተር አሌክስ ፎስተር የማቲ ጄን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል "ወርቃማ የማሸጊያ ህጎች" ለምሳሌ ከባድ እቃዎችን ከታች እና ቀላል እቃዎችን ከላይ ማስቀመጥ እና እንደ ዳቦ ያሉ ደካማ እቃዎች እንዳይጨፈጨፉ ማረጋገጥ.

በተጨማሪም፣ እንደ ቲሸርት፣ ኮፍያ፣ የፀሐይ መነፅር፣ የውሃ ጠርሙሶች እና መጠቅለያ ወረቀት ያሉ የካምፕ ጥራት ዕቃዎች በሚቀጥለው ሳምንት በALDI መደብሮች ለመግዛት ዝግጁ ይሆናሉ። ከእነዚህ ሽያጮች የተሰበሰበ ሁሉም ገንዘቦች ካንሰር ላለባቸው ልጆች የመዝናኛ ፕሮግራሞች አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.

በአጠቃላይ፣ የማቲ ጄ ተሳትፎ እንደ ALDI ሲፒኦ እና የቦርሳ ማሸግ አገልግሎት ዓላማው ለካምፕ ጥራት ገንዘብ ለማሰባሰብ እና ካንሰር ላለባቸው ህጻናት ድጋፍ፣ እረፍት እና አስደሳች ተሞክሮዎችን ለመስጠት፣ በልዩ እንክብካቤ፣ ደጋፊ ማህበረሰቡ እና እድሜያቸው ጉዞአቸውን እንዲሄዱ በማረጋገጥ ነው። - ተገቢ የትምህርት ፕሮግራሞች.

ምንጮች:
– “የቀድሞ ባችለር ዋና ኦፊሰር ሚና” ALDI Newsroom
- "ALDI ከካምፕ ጥራት ጋር አጋሮች" ALDI Newsroom

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ዜና

በእርስዎ iPhone ላይ ያለውን የቀስት አመልካች መረዳት፡ ምን ማለት ነው?

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia
ዜና

New Undertale Merch 8ኛ የምስረታ በዓሉን አክብሯል።

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ዜና

የአክብሮት አስማት V2፡ በሚታጠፍ ንድፍ ውስጥ ያለ ጨዋታ ለዋጭ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች