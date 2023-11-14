አዲስ ክስ ማቴል ለ UCLA የህፃናት ሆስፒታል የ 49 ሚሊዮን ዶላር ልገሳ ማክበር አልቻለም

እንደ ባርቢ እና ሆት ዊልስ ለመሳሰሉት ታዋቂው የአሻንጉሊት ኩባንያ ሃላፊ የሆነው ማቴል 49 ሚሊዮን ዶላር ለUCLA የህፃናት ሆስፒታል ለመለገስ የገባውን ቃል ፈጽሞ አላሟላም በሚል ክስ ቀርቦበታል። የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ እና የዩሲኤልኤ ፋውንዴሽን በመወከል የቀረበው ክስ ማቴል ውሉን በመጣስ ክስ እና ዋናውን ቃል የገባውን ሙሉ መጠን እንዲሁም ኩባንያው ቁርጠኝነትን ለመሻር ባደረገው የፋይናንስ ችግር ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት ካሳ ይፈልጋል።
በክሱ መሰረት, ማቴል በ 2017 የመጀመሪያ ቃል ገብቷል, ይህም በልጆች ሆስፒታል ውስጥ አዲስ ግንብ ለመገንባት ታስቦ ነበር. ሆኖም ኩባንያው በኋላ ላይ UCLA ለማማው ያቀደውን እቅድ በመተው የገባውን ቃል መሰረዙን ተናግሯል። በሌላ በኩል ዩሲኤልኤ እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ከስምምነቱ ለመራቅ በማቴል የተፈጠሩ መሠረተ ቢስ ማመካኛዎች ናቸው ሲል ይሞግታል።
በማቴል እና በዩሲኤልኤ መካከል ያለው አለመግባባት ያልተፈፀመው ቃል ኪዳን በልጆች ሆስፒታል ላይ ያሳደረውን ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳያል። ሆስፒታሉ ቃል የተገባውን ገንዘብ ያመለጠው ብቻ ሳይሆን፣ አዲሱን ግንብ ለማስገንባትና ሌሎች ስፖንሰርነቶችን በማግኘት ረገድ ተግዳሮቶች አጋጥመውታል። በተጨማሪም የማትል ድርጊት የሆስፒታሉን አጠቃላይ የገቢ ማሰባሰቢያ ጥረት ጎድቶታል ሲል ክሱ ያብራራል፣ የተጠያቂነት እጦት ቃል ኪዳኑን መካድ ጋር ተያይዞ የሚመጣ መሆኑን በማሳየት ነው።
ማቴል ከ UCLA ጤና ጋር ያለውን ግንኙነት ከፍ አድርጎ እንደሚመለከተው ቢገልጽም፣ ኩባንያው ቃል የተገባውን ልገሳ ለመከልከል መወሰኑ በልጆች ሆስፒታል ላይ “ከፍተኛ የገንዘብ ጉዳት አድርሷል” ሲል ክሱ ያስረዳል። UCLA ጤና፣ እንደ የመጨረሻ አማራጭ፣ ማትልን ቁርጠኝነትን እንዲያከብር ለማስገደድ ህጋዊ እርምጃ ወስዷል። ዩንቨርስቲው የህፃናትን እንክብካቤ እና ደህንነት በጋራ በመከባበር በመነጋገር ውሳኔ ላይ መድረስ እንደሚቻል ያላቸውን እምነት ገልጿል።
በየጥ:
ጥ፡ ክሱ ስለ ምንድን ነው?
መልስ፡ ክሱ ማቴል ለUCLA የህፃናት ሆስፒታል የገባውን የ49 ሚሊዮን ዶላር ልገሳ ቃል አላሟላም ብሏል።
ጥ፡ UCLA በክሱ ውስጥ ምን ይፈልጋል?
መ፡ ዩሲኤኤልኤ በማቴል ከስምምነቱ ለመውጣት ባደረገው ውሳኔ ለተፈጠረው የገንዘብ ችግር ከጉዳት ጋር የመጀመሪያውን የቃል ኪዳኑን ሙሉ መጠን ይፈልጋል።
ጥ፡ ማቴል ለምን ቁርጠኝነትን አቆመ?
መልስ፡ Mattel ዩሲኤኤልኤ በልጆች ሆስፒታል ውስጥ አዲስ ግንብ የመገንባት እቅዱን በመተው የቃል ኪዳኑን ሁኔታ ውድቅ አድርጎታል ሲል ተከራክሯል።
ጥ፡- ያልተፈፀመው ቃል ኪዳን የልጆቹን ሆስፒታል እንዴት ነካው?
መልስ፡- ሆስፒታሉ ለአዲሱ ግንብ ግንባታ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ እንቅፋት እየገጠመው እና ስፖንሰርነቶችን በማጣት በገንዘብ ተጎድቷል። በአጠቃላይ የገንዘብ ማሰባሰብያ ጥረቶቹ ላይም ውድቀት አጋጥሞታል።
ጥ፡ ችግሩን ለመፍታት የ UCLA ተመራጭ አካሄድ ምንድነው?
መ፡ UCLA ከማቴል ጋር ለመደራደር ባለፉት ሁለት ዓመታት ሞክሮ ነበር ነገርግን በውጤቱ አልረካም። ህጋዊ እርምጃ እንደ የመጨረሻ አማራጭ ተወሰደ።