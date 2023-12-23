ለበዓል አዲስ የአማዞን ቅናሾች

በዚህ የበዓል ሰሞን አንዳንድ ምርጥ ቅናሾችን ይፈልጋሉ? በቅናሽ ዋጋ በጣም ጥሩ እቃዎችን ማግኘት ከሚችሉበት የአማዞን የበዓል ሽያጭ የበለጠ አይመልከቱ። የእርስዎን ዘመናዊ ቤት ማዋቀር እየጀመርክም ሆነ እየሰፋክ ከሆነ በአንዳንድ ዋና ምክሮች ሰጥተናቸዋል።
ከምርጫዎቻችን አንዱ Echo Dot with Clock ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በአማዞን በ$39 ብቻ ይገኛል። ይህ ከእጅ ነፃ የሆነ መሳሪያ የአየር ሁኔታን እና ጊዜን ብቻ ሳይሆን ዘመናዊ ቤትዎን እንዲቆጣጠሩም ያስችልዎታል። እና እንደ ተጨማሪ ጉርሻ፣ ከነጻ Sengled Smart Color Bulb ጋር አብሮ ይመጣል።
ለአዲስ ቲቪ በገበያ ላይ ከሆኑ፣ አሁን በ$55 ዋጋ የሆነውን TCL 6-ኢንች Q349 QLED TVን አስቡበት። ይህ ከመጀመሪያው ዋጋ የ150 ዶላር ቅናሽ ነው፣ ይህም ድንቅ ውል ያደርገዋል።
ለሙዚቃ አፍቃሪዎች በ Bose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች ላይ በጣም ጥሩ ቅናሽ አለን። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ለየት ያለ የድምፅ ጥራት እና የድምጽ ስረዛን ያቀርባሉ፣ ይህም ለማንኛውም ኦዲዮፊል የግድ የግድ አስፈላጊ ያደርጋቸዋል።
እና አዲስ ላፕቶፕ ከፈለጉ፣ በአሁኑ ጊዜ የ15 ዶላር ቅናሽ የሆነውን MacBook Air 200-ኢንች ይመልከቱ። ይህ ቀልጣፋ እና ኃይለኛ ላፕቶፕ ለስራ ወይም ለጨዋታ ተስማሚ ነው, እና በቅናሽ ዋጋ ለመያዝ ጊዜው አሁን ነው.
ነገር ግን ስምምነቶቹ እዚያ አያቆሙም. የበለጠ አስገራሚ ቅናሾችን ለማግኘት በአማዞን ላይ ማሸብለልዎን ይቀጥሉ። እና ለአንዳንድ ተጨማሪ ምክሮች የበዓል ላፕቶፕ ስምምነቶችን መመልከትን አይርሱ.
በአማዞን የበዓል ሽያጭ ከፍተኛ ጥራት ባላቸው ምርቶች ላይ ትልቅ መቆጠብ ይችላሉ። እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች እንዳያመልጥዎ እና የበዓል ግብይትዎን ዛሬ ይጀምሩ!