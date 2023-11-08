ለሚመጣው የጅምላ ውጤት ጨዋታ አዲስ ገጸ ባህሪ ተገለጠ

ታዋቂው የጨዋታ ገንቢ ባዮዌር N7 ቀንን ለታዋቂው Mass Effect ፍራንቻይሴ የተሰጠ አመታዊ ዝግጅት ሲያከብሩ የአድናቂዎችን ቀልብ በድጋሚ ስቧል። በጉጉት የሚጠበቀው የሚቀጥለው ክፍል ከሶስት አመት በፊት ይፋ ቢደረግም ገንቢዎች ለአዲሱ ርዕስ የመጀመሪያ ቲሴሮችን የለቀቁት አሁን ነው። ከእነዚህ አስቂኞች መካከል፣ ከ Mass Effect universe የመጣ አንድ አስገራሚ ገጸ ባህሪ ይፋ ሆኗል።
ደስታው የጀመረው EPSILON የተሰኘ አጭር ቪዲዮ በመለቀቁ በአንድ ክፍል ውስጥ በረጅሙ ኮት ላይ የተሸፈነ ገፀ ባህሪ ያሳያል። ለአምስት ሰከንድ ብቻ የሚቆይ፣ ቪዲዮው በድንገት ይቋረጣል፣ ይህም ተመልካቾች ለበለጠ ጉጉት ይተዋል። ከቪዲዮው ጋር ተያይዞ ከአንድሮሜዳ ጋላክሲ የሚመጣውን የጭንቀት ምልክት ፣የተመሰጠረ ኦዲዮ እና ሰዎችን ዝቅ አድርጎ የመመልከት ምልክትን የሚያመለክት ሚስጥራዊ መልእክት ነው።
ሁለተኛው ቪዲዮ፣ DEFIANCE፣ የመጀመሪያው ካቆመበት ይቀጥላል። ካሜራው ወደ ላይ ይንቀጠቀጣል፣ ስለ ገፀ ባህሪይ ልብስ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ያሳያል፣ በእጆቹ ላይ ያለ ቀይ ሰንበር እና ከኋላ ያለው አንጸባራቂ ብርሃንን ጨምሮ። ቪዲዮው ከ "OCULON-2819-DEFIANCE" ኮድ ጋር የታጀበ ሲሆን ይህም የፍራንቻይዝ እድገት ከመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች ጀምሮ የታወቀውን የሲታዴል ቦታን በመጥቀስ ነው። አለባበሱ በማያሻማ ሁኔታ የ N7 ምልክትን ስለሚይዝ ብዙዎች ገጸ ባህሪው ሴት ነው ብለው እንዲገምቱ አድርጓቸዋል።
POST-NÉBULEUSE በተባለው በሶስተኛው ቪዲዮ ላይ ገፀ ባህሪው በመጨረሻ ሙሉ ለሙሉ የታየ ሲሆን የ N7 አርማ በልብሱ ላይ ጎልቶ ይታያል። መሳሪያ አንስተው ወደ ውጭ ሲያመሩ ፊታቸው ከጥቁር የራስ ቁር ጀርባ ተደብቆ ይቆያል። ይህ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የ Mass Effect ተከታታይ ዋና ገፀ ባህሪ የሆነው የሼፓርድ መመለስ ሊሆን ይችላል? ጊዜ ብቻ ይነግረናል።
አዲሱ የMass Effect ጨዋታ በታህሳስ 2020 በይፋ ከተገለጸበት ጊዜ ጀምሮ ደጋፊዎቹ ተጨማሪ መረጃን በጉጉት እየጠበቁ ነው። ባዮዌር በዝርዝሮች ላይ ጥብቅ ሽፋን አድርጎታል፣ እንደ የጠፈር ጣቢያ ጽንሰ-ሀሳብ ስራ እና ባለፈው አመት የተለቀቀው እንቆቅልሽ የድምጽ ፋይል ያሉ አልፎ አልፎ ፍንጮችን ብቻ ይሰጣል።
ጥበቃው በቀጠለበት ወቅት፣ በ Mass Effect ሳጋ ውስጥ የሚቀጥለው ምዕራፍ የሚጠብቀው ነገር እየጠነከረ ይሄዳል። አድናቂዎች ስለ ትረካው አቅጣጫ፣ ሊኖሩ ስለሚችሉት የጨዋታ ፈጠራዎች እና በቅርብ ጊዜ በተዘጋጁ ቲሴሮች ውስጥ ስለተገለጸው ምስጢራዊ ባህሪ አስፈላጊነት ይገምታሉ። ጊዜ እያለፈ ሲሄድ፣ ባዮዌር ስለዚህ በጣም በጉጉት ስለሚጠበቀው ጨዋታ የበለጠ የሚገልጥበት ጊዜ ብቻ ነው፣ ይህም አድናቂዎችን በመቀመጫቸው ጫፍ ላይ በጉጉት ያስቀምጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ አዲሱ የ Mass Effect ጨዋታ መቼ ነው በይፋ የታወጀው?
መ፡ አዲሱ የ Mass Effect ጨዋታ በታህሳስ 2020 በይፋ ታውቋል።
ጥ፡ የአዲሱ ጨዋታ እድገት መቼ ተጀመረ?
መ፡ የአዲሱ Mass Effect ጨዋታ እድገት በእውነት በ2022 ጀምሯል።
ጥ፡ በቲዘር ውስጥ የተገለጠው ገፀ ባህሪ የሴት ባህሪ ነው?
መ: በቪዲዮዎቹ እና በN7 አልባሳት ላይ በመመስረት፣ በቲዘር ውስጥ የሚታየው ገጸ ባህሪ በእርግጥ የሴት ባህሪ እንደሆነ በጥብቅ ይገመታል።
ጥ: በቲዘር ውስጥ ያለው ገጸ ባህሪ የሼፐርድ መመለስ ሊሆን ይችላል?
መ፡ ደጋፊዎቹ በሁኔታው ደስተኞች ቢሆኑም፣ በአስቂኙ ውስጥ ያለው ገፀ ባህሪ Shepard ወይም አዲስ ገፀ ባህሪ መሆኑን ለማረጋገጥ በጣም ገና ነው። ተጨማሪ መረጃ ከBioware በጉጉት ይጠበቃል።