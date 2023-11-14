አዲስ የጅምላ ውጤት ስብስቦች በጨለማ ፈረስ ተገለጡ

የጨለማ ሆርስ በታዋቂው የMass Effect Collectibles ላይ ቀጣይ ተጨማሪዎችን በቅርቡ አስታውቋል፣ የታዋቂውን የቪዲዮ ጨዋታ አድናቂዎችን አስደስቷል። አዲሶቹ አሃዞች፣ Urdnot Wrex እና Tali'Zorah፣ በነሀሴ 2024 ይለቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከቀደምት አኃዞች በተለየ እነዚህ ሁለት ስብስቦች ከ PVC የተሠሩ የማይቻሉ ሐውልቶች ናቸው. Urdnot Wrex ቁመቱ 9.75 ኢንች ሲሆን ታሊዞራህ ደግሞ 8.5 ኢንች ነው። በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ያለው የዝርዝር ትኩረት እና የእጅ ጥበብ ስራ ለማንኛውም የ Mass Effect አድናቂዎች የግድ እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል።
ምንም እንኳን ልቀቱ የራቀ ቢመስልም ደጋፊዎች ሁለቱንም አሃዞች ከ IGN ማከማቻ አስቀድመው ማዘዝ ይችላሉ። Urdnot Wrex ዋጋው በ69.99 ዶላር ሲሆን ታሊዞራህ ደግሞ በ$59.99 ያንተ ሊሆን ይችላል። ከመሸጥዎ በፊት ትዕዛዝዎን ይጠብቁ!
ጨለማ ሆርስ ከዚህ ቀደም በሴፕቴምበር 2023 አዲስ የMass Effect አሃዞች ስብስብን አሳይቷል፣ ሊራ ተሶኒ፣ ጋሩስ ቫካሪያን እና አስፈሪው አጫጁ ሉዓላዊነትን ጨምሮ። እነዚህን ቅድመ-ትዕዛዝ ካጣዎት አይጨነቁ። ለቅድመ-ትዕዛዝ ብቻ በኖቬምበር 14 በ IGN ማከማቻ ይገኛሉ።
በቂ የMass Effect ሸቀጦችን ማግኘት ለማይችሉ፣ IGN ማከማቻ በተወዳጅ ፍራንቻይዝ አነሳሽነት ሰፋ ያለ የስብስብ ስብስቦችን ያቀርባል። የተግባር ምስሎችን፣ ፖስተሮችን ወይም አልባሳትን እየፈለግክ ቢሆንም የእያንዳንዱን አድናቂ ፍላጎት የሚያረካ ነገር አለ።
በN5 ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በMass Effect 7 teaser ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ። በዚህ ነጥብ ላይ ዝርዝሮቹ ውስን ሊሆኑ ቢችሉም፣ የMass Effect ተከታታዮች የቅርብ ጊዜ ክፍል ደስታ እና ጉጉት በቀላሉ የሚታይ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. አዲሱ የ Mass Effect አሃዞች ሊቀርቡ ይችላሉ?
አይ፣ የ Urdnot Wrex እና Tali'Zorah አኃዞች ሊሆኑ የማይችሉ ሐውልቶች ናቸው።
2. የ Urdnot Wrex እና Tali'Zorah አሃዞች መቼ ነው የሚወጡት?
ሁለቱም አሃዞች በኦገስት 2024 ለመለቀቅ ተዘጋጅተዋል።
3. አዲሱን የMass Effect አሃዞችን የት አስቀድሜ ማዘዝ እችላለሁ?
የUrdnot Wrex እና Tali'Zorah ምስሎችን ከIGN መደብር አስቀድመው ማዘዝ ይችላሉ።
4. የ Urdnot Wrex እና Tali'Zorah አሃዞች ምን ያህል ያስከፍላሉ?
Urdnot Wrex ዋጋው በ69.99 ዶላር ሲሆን ታሊዞራህ ደግሞ 59.99 ዶላር ነው።