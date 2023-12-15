ህግ እና ትዕዛዝ፡ የልዩ ተጎጂዎች ክፍል ለ 25 ኛ ወቅት ተመልሷል ከትዕይንት በስተጀርባ አስደሳች ጊዜያት

ህግ እና ስርአት፡ የልዩ ተጎጂዎች ክፍል አድናቂዎች ተወዳጁ ትርኢት ለ25ኛ ጊዜ በዝግጅት ላይ እያለ ደስ ይላቸዋል። በመጪው ሲዝን ቀረጻ በመካሄድ ላይ እያለ፣የኦሊቪያ ቤንሰን የማደጎ ልጅ ኖህን የሚጫወተው ተዋናይ ራያን ቡግሌ ከትዕይንት በስተጀርባ አንዳንድ ጊዜዎችን ከትዕይንት ባልደረባዋ ማሪካ ሃርጊታይ ጋር ለማጋራት ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ወስዷል።
በተከታታይ ቅጽበተ-ፎቶዎች ውስጥ፣ ቡግል እና ሃርጊታይ ፈገግታ ከመጋራታቸው በፊት እና በስብስቡ ላይ አቀማመጥን ከመምታታቸው በፊት ካሜራውን ሲመለከቱ ይታያሉ። የሁለትዮሽ ኬሚስትሪ ግልጽ ነው፣ እና በስክሪኑ ላይም ሆነ ከስክሪን ውጭ ጥብቅ ትስስር የፈጠሩ ይመስላል።
Buggle የSVU ተዋናዮች ዋነኛ አካል ነው፣ እና ለአዲሱ ወቅት ያለው ደስታ በቀላሉ የሚታይ ነው። ቀደም ብሎ፣ ከተሳቢው ውጭ የራሱን ምስሎች በመለጠፍ ደስታን እና የሚመጣውን በመጠባበቅ ላይ ነበር። ሃርጊታይ እራሷ የቅርብ ግንኙነታቸውን በመገንዘብ ልብ የሚነካ አስተያየት በመተው ድጋፏን አሳይታለች።
በቡግል እና ሃርጊታይ መካከል ያለው ወዳጅነት ከስብስቡ በላይ ይዘልቃል። ባለፈው አመት በቡግሌ 13ኛ የልደት በዓል ላይ ሃርጊታይ ጥበቡን እና መንፈሱን በማወደስ ከልብ የመነጨ ምስጋና ለጠፈበት። ግንኙነታቸው ከትወና ያለፈ እና እውነተኛ ወዳጅነት እንደፈጠረ ግልጽ ነው።
ከሃርጊታይ ጋር የመሥራት ልምዱን በማሰላሰል፣ ቡግሌ ለችሎታዋ እና ለአማካሪነቷ አድንቆታል። ከልብ በመነሳት እና እያንዳንዱን ትዕይንት በእውነተኛነት የመቅረብን አስፈላጊነት እንዳስተማረችው ገልጿል። እንደ ቡግል ገለጻ፣ ከሃርጊታይ ጋር በመቀናጀት ላይ መሆኗ እንደ ተዋናኝ ክፍል ይሰማታል፣ ይህም ለእሷ ቁርጠኝነት እና ደግነት ማረጋገጫ ነው።
እንደ ህግ እና ትዕዛዝ፡ የልዩ ተጎጂዎች ክፍል በ25ኛው የውድድር ዘመን ወደ ተጀመረበት፣ ደጋፊዎቸ በሚያስደነግጥ የታሪክ መስመር እና ኃይለኛ ትርኢት የተሞላ ሌላ አስደሳች ጉዞ ሊጠብቁ ይችላሉ። የBuggle እና Hargitay ተለዋዋጭ ባለ ሁለትዮሽ መሪ፣ ተመልካቾች አስደናቂ ኬሚስትሪ እና ችሎታቸውን የሚያሳይ የማይረሳ ወቅት ላይ ናቸው።