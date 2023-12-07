በማርጎት ሮቢ እና በሲሊያን መርፊ መካከል ለተለያዩ “ተዋንያን ላይ ያሉ ተዋናዮች” በቅርቡ ባደረጉት ውይይት ላይ ቀደም ሲል አብሯት የሰራችው ፕሮዲዩሰር ቻርለስ ሮቨን “Barbie” የሚለቀቅበት ቀን እንዲቀየርላት ደውላ እንደጠየቀች ሮቢ ገልጿል። ሮቨን የክርስቶፈር ኖላን መጪ ፊልም “Oppenheimer” እያመረተ ያለው፣ በተመሳሳይ ቀን በሁለቱ ፊልሞች መካከል ግጭት እንዳይፈጠር ፈለገ።
ሮቢ ግን ለመሸነፍ ፈቃደኛ አልነበረም። ለሮቨን እንዲህ አለችው፣ “የቀጠሮ ቀንን አንቀይርም። በኛ ላይ ለመነሳት ከፈራህ ቀጠሮህን ያዝልኝ።” የሮቨን ቁርጠኝነት ቢኖርም ሮቢ በጽናት በመቆም የ“Barbieን” መለቀቅ ለማዘግየት ፈቃደኛ አልሆነም።
“ኦፔንሃይመር” እና “ባርቢ”ን በተመሳሳይ ቀን ለመልቀቅ የተደረገው ውሳኔ ኖላን ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ከዋርነር ብሮስ ውጭ ፊልም የሚለቀቅበት የመጀመሪያ ጊዜ እንደሚሆን በማሰብ መጀመሪያ ላይ ቡዝ ፈጠረ። ኖላን እና ስቱዲዮው ወረርሽኙ በተከሰተበት ጊዜ “Tenet” መለቀቅ ላይ ውዝግብ ነበራቸው፣ ነገር ግን ኖላን እንደሚለው፣ ምንም አይነት ከባድ ስሜቶች የሉም።
ሮቢ በበኩሉ በአንድ ጊዜ መለቀቁን እንደ አዎንታዊ ተመልክቷል። እሷ "Oppenheimer" እና "Barbie" "በጣም ጥሩ ጥንድ" እንደሆኑ ታምናለች እና ታዳሚዎች ሁለቱንም ፊልሞች አንድ ላይ ለመመልከት እድሉን እንደሚያደንቁ አስባለች. ፊልሞቹ በተመሳሳይ ቀን መከፈታቸው በበጋው ወቅት “ባርበንሃይመር” ወደተባለው ክስተት ስላመራ የእሷ ውስጣዊ ስሜት በትክክል ተረጋግጧል።
“Barbie” Warner Bros ሆነ። በታሪክ ከፍተኛ ገቢ ያስገኘ፣ በዓለም ዙሪያ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ያገኘ ሲሆን “Oppenheimer” በዓለም ዙሪያ በ950 ሚሊዮን ዶላር ከፍተኛ ገቢ ያስገኘ ባዮፒክ ሆኗል። ሮቢ ለስኬቱ ምክንያቱ የሁለቱም ፊልሞች ጥራት እና በፊልም ሰሪዎች ዙሪያ ባለው ደስታ ነው።
በመጨረሻም የሮቢ የሚለቀቅበትን ቀን ለመቀየር ፈቃደኛ አለመሆኑ ፍሬያማ የሆነ ሲሆን ታዳሚዎች በሁለት ከፍተኛ ስኬታማ ፊልሞችን በአንድ ጊዜ የመደሰት እድል ነበራቸው። የ"Barbenheimer" ልምድ የታዳሚዎችን አቀባበል ያልተጠበቀ እና የተለያዩ የሲኒማ አቅርቦቶችን ኃይል አሳይቷል።
ምንጭ፡- የተለያዩ