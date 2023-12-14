በፒትስበርግ ግሬይሀውንድ ጣቢያ መሃል ፖሊስ ግጭት እና የተኩስ ክስተትን እየመረመረ ነው።

በፒትስበርግ ግሬይሀውንድ ጣቢያ መሃል በተፈጠረ አለመግባባት እና መተኮስ ሁለት ግለሰቦች በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል። ድርጊቱ የተፈፀመው ከጠዋቱ 6፡40 ሲሆን በአካባቢው ፖሊስ እና የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ምላሽ እንዲሰጥ አድርጓል።
እንደ ፒትስበርግ የህዝብ ሴፍቲ ዘገባ ከሆነ ግጭቱ የተፈጠረው ወደ ፒትስበርግ በገባ አውቶቡስ ላይ ነው። ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ሁለት ሰዎች የጦፈ ክርክር ውስጥ ገብተው አደገኛ ሁኔታን አስከትሏል። እንደ እድል ሆኖ፣ ሁለት የጠቅላይ አቃቤ ህግ ወኪሎች በአካባቢው ተገኝተው አንድ ሰው ሌላውን በቢላ ሲያስፈራራና ሊወጋ ሲሞክር አይተዋል።
የአይን እማኞች እንደገለፁት ግጭቱ በአውቶብሶቹ አካባቢ ወደሚገኘው ኮንሰርስ በመፍሰሱ ወኪሎቹ ጣልቃ እንዲገቡ አስገድዷቸዋል። መሳሪያውን ለመጣል ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርብም ቢላዋውን የወረወረው ሰው ለመፈጸም ፈቃደኛ ባለመሆኑ ወኪሎቹ ሽጉጣቸውን እንዲተኩሱ አድርጓል። ተጠርጣሪው በሆድ እና በደረት ላይ የተኩስ ቁስሎች አጋጥሟቸዋል.
በቦታው ላይ መርማሪዎች በአውቶብሶቹ አቅራቢያ በርካታ ማስረጃዎችን በማግኘታቸው የግጭቱን መጠን ያሳያል። የተጎዳው ተጠርጣሪ ወዲያውኑ በአስጊ ሁኔታ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ቀዶ ጥገና ተደርጎለታል. ይህ በንዲህ እንዳለ በግጭቱ የተሳተፈው ሌላኛው ግለሰብ ጭንቅላቱ ላይ ጉዳት ደርሶበት ለህክምና ወደ ሆስፒታል ተወስዷል።
የፒትስበርግ ፖሊስ ከግጭቱ በፊት በአውቶብስ ላይ በተከሰቱት ክስተቶች ላይ በማተኮር በጉዳዩ ላይ ምርመራ ጀምሯል። ባለሥልጣናቱ ለዚህ ሁከት ክስተት መንስኤ የሆኑትን ምክንያቶች ለማወቅ ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ እየሰሩ ነው።
ምርመራው በሚቀጥልበት ጊዜ፣ የፒትስበርግ ማህበረሰብ በዚህ ያልተረጋጋ ክስተት ላይ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት ይጓጓል።