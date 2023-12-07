በግዴለሽነት በማሽከርከር እና በተሰረቀ ተሽከርካሪ የተያዘ ሰው ተያዘ

አንድ ሰው ሰኞ ማለዳ ላይ በተሰረቀ ተሽከርካሪ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት ሲያሳድድ ፖሊስ ሲመራ ተይዟል። ክስተቱ የተከሰተው ከጠዋቱ 3፡30 ላይ አንድ ባለስልጣን ተጠርጣሪው በቦርድማን ፖላንድ መንገድ እና በገበያ ጎዳና ላይ ቀይ መብራት ሲሮጥ ሲመለከት ነው። መኮንኑ የትራፊክ ማቆሚያ ለማስጀመር ሞክሯል፣ ነገር ግን ተጠርጣሪው በቦርድማን ካንፊልድ መንገድ እና በግሌንዉድ ጎዳና ሌላ ቀይ መብራት በማሽከርከር መኮንኑን አምልጦ ወደ ሰሜን አቅጣጫ መፋጠን ቀጠለ።
በማሳደዱ ወቅት፣ የተጠርጣሪው ተሽከርካሪ በሰዓት በግምት 90 ማይል ያህል ፍጥነት ላይ በመድረስ አሽከርካሪው ብዙ ጊዜ መቆጣጠር እና የዓሣ ጭራው እንዲጠፋ አድርጓል። በመጨረሻ፣ ከ Brainard Drive በስተደቡብ በሚገኘው በግሌንዉድ ጎዳና ላይ ማሳደዱ በድንገት ተጠናቀቀ። የ33 አመቱ ኬሊን ጄንኪንስ የተባለውን ሹፌር ፖሊስ ወዲያው ያዘው።
ተጨማሪ ምርመራ ሲደረግ መኮንኖች በጄንኪንስ እስትንፋስ ላይ የአልኮሆል ሽታ ደርሰውበታል እና በቅርቡ ክራክ ኮኬይን ማጨሱን አምኗል። በተጨማሪም፣ በተሰረቀው ተሽከርካሪ መያዣ ውስጥ የተከፈተ የቢራ ኮንቴይነር ተገኝቷል። ጄንኪንስ ቢራውን መብላቱን አምኗል ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ጠይቋል።
የተሰረቀውን ተሽከርካሪ ተጨማሪ ፍተሻ በህገ-ወጥ መንገድ መወሰዱን የሚጠቁም መስኮት የተሰበረ እና የተላጠ መሪውን አምድ ያሳያል። ባለሥልጣናቱ የተሽከርካሪውን ባለቤት ወዲያውኑ አነጋግረው መኪናው በYoungtown ድራይቭ ዌይ ላይ መቆሙን አረጋግጧል።
ጄንኪንስ አሁን ብዙ ክሶች ይገጥማቸዋል፣ ይህም በተፅዕኖ (OVI) ውስጥ ተሽከርካሪን ማሽከርከር፣ የተሰረቀ ንብረት መቀበል፣ ክፍት ኮንቴይነር መያዝ፣ ከታገደ ፈቃድ ጋር መንዳት፣ በግዴለሽነት ስራ እና ማክበር አለመቻልን ጨምሮ። የአተነፋፈስ ምርመራ ውጤት እንደሚያሳየው ጄንኪንስ በደም ውስጥ ያለው የአልኮል መጠን .174 ሲሆን ይህም ከህጋዊው ገደብ .08 ይበልጣል።
ጄንኪንስ የተሰረቀውን መኪና በYoungstown ከሚገኙት ሁለት ማንነታቸው ካልታወቁ ታዳጊዎች እንዳገኘ ቢናገርም፣ ተጠርጣሪዎቹን ለመለየት የሚረዳ ምንም ተጨማሪ መረጃ አልሰጠም። ጄንኪንስ ማክሰኞ ፍርድ ቤት ቀርቦ ለታህሳስ 12 የመጀመሪያ ችሎት ቀጠሮ ተይዞለታል።