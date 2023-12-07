ሰው የጭስ እረፍት ጠይቋል እና ከእስር ቤት አምልጧል፡ MPD

ማጠቃለያ፡ የ26 ዓመቱ ኮርትላንድ ብራድሌይ ተይዞ ከቆየ በኋላ በሜምፊስ ከእስር አመለጠ። ክስተቱ የተከሰተው ፖሊስ ለአጠራጣሪ ፓርቲ ጥሪ ምላሽ ከሰጠ እና ብራድሌይ በሚሲሲፒ ውስጥ የላቀ የወንጀል ማዘዣ እንዳለው ካወቀ በኋላ ነው። በእስር ላይ እያለ ብራድሌይ ነርቮቹን ለማረጋጋት ብላክ እና መለስተኛ ማጨስ ይችል እንደሆነ ፖሊሶቹን ጠየቃቸው፣ እነሱም ተስማሙ። ሆኖም ብራድሌይ ከቡድኑ መኪና ውጭ እያለ ለማምለጥ እድሉን ተጠቀመ። በመጨረሻም ተገኝቶ ለህክምና ወደ ሆስፒታል ተወሰደ።
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የሚገርም ማምለጫ፡ ሰው የጭስ ዕረፍት ጥያቄን ይጠቀማል
ባልተጠበቀ ሁኔታ አንድ ሰው በሜምፊስ ከታሰረ በኋላ ከእስር ለማምለጥ ችሏል። የ26 አመቱ ኮርትላንድ ብራድሌይ በሳውዝ ዋይት ጣቢያ መንገድ ላይ አጠራጣሪ ፓርቲ ለቀረበ ሪፖርት ምላሽ በሰጡ የሜምፊስ ፖሊስ መኮንኖች ተይዟል።
ጊዜው ያለፈበት መለያዎች የነበረውን የቡዊን አሮጌ ሞዴል ሹፌር እንደ ብራድሌይ ሲገልጹ፣ መኮንኖቹ በሚሲሲፒ ውስጥ አስደናቂ የሆነ የወንጀል ማዘዣ እንዳለው ደርሰውበታል። ምንም ሳያቅማሙ ሊመጣ ያለውን ነገር ሳያውቁ ወደ እስር ቤት ወሰዱት።
ብራድሌይ በእስር ላይ እያለ፣ ነርቮቹን ለማረጋጋት ጥቁር እና መለስተኛ እንዲያጨስ በመጠየቅ መኮንኖችን አስደንቋል። የሚገርመው ነገር፣ መኮንኖቹ ጥያቄውን ተቀብለው ብራድሌይ ከቡድኑ መኪና ውጭ እንዲቆም አስችሎታል። በዚህ ጊዜያዊ እረፍት ላይ ነበር ብራድሌይ በድፍረት ያመለጠው፣ ከመኮንኖቹ ሸሽቶ እና አሳደዳቸውን በማምለጥ።
በቃለ መሃላዉ መሰረት ብራድሌይ በመጨረሻ በዉድላርክ ጎዳና ተከታትሏል። ባለሥልጣናቱ የሕክምና ፈቃድ እንደሚያስፈልግ በመገንዘብ ወደ ቅዱስ ፍራንሲስ ሆስፒታል ወሰዱት። ብራድሌይ እንደገና ከመያዙ በፊት ለምን ያህል ጊዜ በእስር ላይ እንደነበረ ግልፅ ባይሆንም አሁን ግን በማምለጥ እና በቁጥጥር ስር በማምለጥ ተጨማሪ ክስ ቀርቦበታል።
ይህ ክስተት የፖሊስን ስራ የማይገመት ባህሪ እና ግለሰቦች ከመያዝ ለማምለጥ ሊጠቀሙበት የሚችሉትን ያልተጠበቁ ስልቶች አጉልቶ ያሳያል። ምንም እንኳን ብራድሌይ ከእስር ለማምለጥ ቀላል የጭስ ማቋረጥ ጥያቄን መጠቀም መቻሉ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ይህ ግን የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ንቁ ሆነው እንዲቀጥሉ እና ፕሮቶኮሎቻቸውን እንዲያመቻቹ ለማስታወስ ያገለግላል የማምለጫ እድሎችን ለመቀነስ።