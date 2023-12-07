የፔንስልቬንያ ገዥን በማስፈራራት የተያዘ ሰው

በፔንስልቬንያ ቤድፎርድ ካውንቲ የሚኖር የ25 ዓመት ወጣት በገዥው ጆሽ ሻፒሮ ላይ ዛቻ በመፍጠሩ ታሰረ። Blayk Bridges of Hyndman በአሁኑ ጊዜ በእስር ላይ ነው እና ሌላ ግለሰብን ለማሸበር በማሰብ የሽብር ዛቻዎችን በመስራት ተከሷል።
በብሪጅስ የተላከ በሜሪላንድ ሰው ኢሜል በተላከበት ወቅት ክስተቱ ዲሴምበር 1 ላይ ለፔንስልቬንያ ግዛት ፖሊስ ትኩረት ተደረገ። የኢሜይሉ ርዕሰ ጉዳይ “የፔንስልቬንያውን ገዥን እከተላለሁ” ተብሎ ተዘግቧል፣ እና በሻፒሮ ላይ አጸያፊ ቋንቋዎችን ይዟል።
ጆሽ ሻፒሮ፣ ዲሞክራት፣ ሪፐብሊካን ዳግ ማስትሪያኖን በማሸነፍ በኖቬምበር 2022 የፔንስልቬንያ ገዥ ሆኖ ተመረጠ። በአሌጌኒ ካውንቲ ውስጥ የማስትሪያኖ ጠንካራ ድጋፍ ቢኖረውም ሻፒሮ አውራጃውን በ 40 ነጥብ ልዩነት መሸከም ችሏል።
የብሪጅስ የመጀመሪያ ደረጃ ችሎት ለታህሳስ 13 ተቀጥሯል ፣ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ ዝርዝሮች ይገለጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ይህ ክስተት የህዝብ ተወካዮች ደህንነትን አስፈላጊነት እና ሊያጋጥሟቸው የሚችሉትን አደጋዎች አጉልቶ ያሳያል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በፖለቲከኞች ላይ እየደረሰ ያለው ዛቻ እየተለመደ መጥቷል፣ እና የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች መሰል አደጋዎችን በቁም ነገር የመፍታት ሃላፊነት አለባቸው።
የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ ማህበረሰብን ለማስቀጠል የመንግስት ባለስልጣናትን ደህንነት እና ደህንነት ማረጋገጥ ወሳኝ ነው። ይህ እስራት ወደፊትም ተመሳሳይ ዛቻዎችን ሊያደርጉ ለሚችሉ ሌሎች ሰዎች መከላከያ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል።