ሞተርሳይክል እና ቫን ግጭት፣ A16 ዋና መንገድ በሉድቦሮው ተዘግቷል።

በሞተር ሳይክል እና በቫን ላይ በደረሰ ከባድ አደጋ በሉድቦሮ በሁለቱም አቅጣጫ የሚገኘው A16 ዋና መንገድ ተዘግቷል። ግጭቱ የተከሰተው በዋና መንገድ እና በፒር ዛፍ ሌን A16 ደሴት መገናኛ ላይ ነው። ክስተቱ የተዘገበው ማክሰኞ ህዳር 11.34 ከጠዋቱ 21፡XNUMX ላይ ሲሆን ባለስልጣናቱ አሽከርካሪዎች አካባቢውን እንዲያስወግዱ ምክር እንዲሰጡ አድርጓል። እስካሁን ድረስ በግጭቱ ምክንያት የአካል ጉዳት ስለመኖሩ ግልጽ አይደለም. ለበለጠ መረጃ የሊንከንሻየር ፖሊስ ተገናኝቷል።
የትራፊክ መከታተያ ስርዓት Inrix ከ A18 Pear Tree Lane በሉድቦሮ ወደ ቸርች ሌይን ቀርፋፋ ትራፊክ ያሳያል። ተሳፋሪዎች ማንኛውንም መዘግየቶች ለማስቀረት አማራጭ መንገዶችን እንዲፈልጉ ይበረታታሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- የመዘጋቱ ምክንያት ምንድን ነው?
መ፡ መዝጊያው የሞተር ሳይክል እና ቫን በደረሰ ከባድ አደጋ ነው።
ጥ፡ ግጭቱ የት ነው የተከሰተው?
መ፡ ግጭቱ የተከሰተው በዋናው መንገድ A16 ደሴት መገናኛ እና በሉድቦሮው የሚገኘው የፔር ዛፍ ሌን ላይ ነው።
ጥ: የተጎዳ ሰው አለ?
መልስ፡- በግጭቱ ወቅት ጉዳት የደረሰበት ሰው ስለመኖሩ በአሁኑ ጊዜ አልታወቀም።
ጥ፡ ከፖሊስ ምንም ማሻሻያ አለ?
መ፡ የሊንከንሻየር ፖሊስ ተጨማሪ ማሻሻያ እንደተገኘ እንደሚለቀቅ ገልጿል።
ይህ ቀጣይነት ያለው ሁኔታ መሆኑን እባክዎ ልብ ይበሉ እና ተጨማሪ መረጃ ተደራሽ በሚሆንበት ጊዜ ዝመናዎችን እናቀርባለን።
ምንጭ፡ Lincolnshire Live