የማይክሮሶፍት AI ኮፒሎት እድሎች ጥሩ የገቢ ትንበያዎችን ያንቀሳቅሳሉ

በቅርቡ በማክኳሪ የተደረገ ትንታኔ የማይክሮሶፍት AI ኮፒሎት ፖርትፎሊዮ ለኩባንያው ከፍተኛ ገቢ የማስገኘት አቅም እንዳለው ያሳያል። በዚህ ምክንያት ማኳሪ በማይክሮሶፍት አክሲዮን ላይ ያለውን የዋጋ ኢላማ ከ$430.00 ወደ 405.00 ዶላር ከፍ አድርጓል፣ ይህም የውጤት ደረጃ አሰጣጥን እያስጠበቀ ነው።
ትንታኔው እንደሚያመለክተው የማይክሮሶፍት የአሁኑ የኤአይ ፓይለት አቅርቦት ወደ 9.1 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ገቢ ሊያመጣ ይችላል። ይህ የገቢ ጭማሪ በ61 በመቶ እና በ91 በመቶ መካከል ካለው ከፍተኛ አጠቃላይ ህዳግ ጋር ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። በመሠረታዊ-ጉዳይ ሁኔታ፣ ይህ በ0.49 የበጀት ዓመት በአንድ አክሲዮን የ$2026 የገቢ ጭማሪ (ኢፒኤስ) ሊያመጣ ይችላል።
ነገር ግን፣ ከፍተኛ የጉዲፈቻ ተመኖች እና የተጠቃሚ ጥግግት በአንድ ማሽን ላይ ባለው ብሩህ ተስፋ፣ ወደ EPS የሚደረገው ጭማሪ እስከ $2.17 ሊደርስ ይችላል። በሌላ በኩል፣ የበለጠ ወግ አጥባቂ ግምት፣ ዝቅተኛ የጉዲፈቻ መጠኖችን እና በትንሽ የኃይል ተጠቃሚዎች ቡድን አጠቃቀም ላይ ከግምት ውስጥ በማስገባት በEPS የበለጠ መጠነኛ የ$0.06 ጭማሪ ይተነብያል።
የገቢ አቅምን ለመገምገም፣ ተንታኞቹ በ2025 የበጀት ዓመት መጨረሻ የእያንዳንዱን AI ፓይለት ምርት የጉዲፈቻ መጠን ግምት ውስጥ አስገብተው ነበር። በ AI መስክ ከኢንዱስትሪ መሪዎች የተገኙ ግንዛቤዎች እንደሚጠቁሙት ኢንተርፕራይዞች 2024 የበጀት ዓመት እነዚህን መተግበሪያዎች በመገምገም እና በሙከራ ሙከራ ወቅት ያሳልፋሉ። . ተንታኞቹ ይህ ሂደት ከ2025 ጀምሮ ከፍተኛ ጉዲፈቻ እንደሚያመጣ ይጠብቃሉ፣የመጀመሪያዎቹ ግምገማዎች ሲጠናቀቁ እና የ AI ፓይለቶች ውጤታማነት ላይ መረጃ ከተገኘ።
የማክኳሪ ተንታኞች ማይክሮሶፍት በ7.3 የበጀት ዓመት መጨረሻ ላይ ወደ 365 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ አመታዊ ተደጋጋሚ ገቢ (ኤአርአር) ሊያመነጭ እንደሚችል ያምናሉ። . ተንታኞቹ M2025 Copilot በወር ለM5 E20 ወይም E365 ደንበኞች በወር 30 ዶላር በተጠቃሚ እንደሚሸፈን፣ እንዲሁም M365 Business Standard ወይም Business Premium ፍቃድ ላላቸው አነስተኛ እና መካከለኛ ንግዶች ግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ግምት ምክንያታዊ ሆኖ አግኝተውታል።
በአጠቃላይ፣ የማይክሮሶፍት AI የመገልገያ እድሎች ለኩባንያው ተስፋ ሰጪ የእድገት እምቅ አቅም አላቸው። በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላሮችን ለተጨማሪ ገቢ እና ኢፒኤስ በመጨመር፣ ተንታኞች ስለ ማይክሮሶፍት የወደፊት ተስፋዎች ተስፋ ቢያደርጉ አያስደንቅም።